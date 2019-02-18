Ядерный арсенал Пятой Республики
Продолжая цикл публикаций о ядерных арсеналах ядерных держав второго-третьего эшелона, мы, безусловно, не можем пройти мимо "прекрасной" Франции. Все же государство это обзавелось ядерным оружием четвертым по счету, в 1960 г. (термоядерное оружие — в 1968 г., тут они даже китайцев вперед пропустили), и было третьим, кто это сделал самостоятельно, без опоры на чужой "багаж", как британцы. Ну, почти без опоры — все же французскую ядерную программу возглавлял Бертран Голдшмидт, работавший с Марией Склодовской-Кюри и участвовавший в проекте «Манхеттен». К тому же в 70-е годы американцы проконсультировали французских коллег "отрицающими консультациями" по ряду вопросов развития боеприпасов. Чтобы не нарушать законы, французы делились с американцами своими результатами, и, если они двигались в тупик, американцы им ничего не объясняли, просто отвечали "нет", а если все было верно — отмалчивались.
И, надо сказать, что, в отличие от тех же британцев, чей ракетно-ядерный арсенал скатился к своим боезарядам в головных частях чужих БРПЛ, которые даже не принадлежат им, а лишь арендованы, французы "самобытность" и опору на свои силы сохранили. И ядерно-оружейный, и мирный атомный комплексы у них, особенно технологически, находятся даже в лучшем состоянии, чем у "самой исключительной державы" на глобусе. Во всяком случае, утраты критических технологий, как в США, у них не произошло. Хотя само по себе французское ядерное оружие, в общем, не эталон, но и далеко ушло от поделок различных новых ядерных стран (Индии, Пакистана, КНДР). Все же число испытаний (210) свою роль играет — чем больше взрывов, тем больше данных для разработки более совершенных боеприпасов без них. Недаром Франция долго не соглашалась ни прекратить испытания в трех средах, ни вообще прекратить испытания — взрывали до 1995 г., а к ДВЗЯИ присоединились только в 1998 г.
Французы в свое время, до середины 90-х годов, имели некое подобие ядерной "триады", состоявшей из атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, ПЛАРБ (их число доходило тогда до 6), средних бомбардировщиков "Мираж-4" и тактической авиации с ядерными возможностями в виде авиабомб AN-22 и AN-52 и аэробаллистических УР малой дальности ASMP и наземной компоненты в виде 18 БРСД S-3D шахтного базирования на плато Альбион и ОТРК "Плутон", которые планировалось заменить на новый типа "Гадес". Но "ветер перемен" сдул устаревшие давно БРСД, тактические авиабомбы, уменьшил число ПЛАРБ, и ОТРК "Гадес" (между прочим, весьма продвинутая и удачная получилась система, в некоторых аспектах — нечто похожее на несостоявшуюся по причине Договора РСМД "Волгу", предка "Искандера").
В настоящий момент ядерные силы 5-й Республики состоят из двух "ног" разной длины. Это 4 ПЛАРБ типа "Триомфан", каждая из которых имеет по 16 шахтных пусковых установок, и тактические легкие ядерные ударные самолеты "Рафаль" с аэробаллистическими УР новой модификации ASMP-А. Из 4 ПЛАРБ одна всегда находится на ремонте, а одна проходит послепоходовый ремонт или предпоходовый, поэтому французы даже не стали производить ракеты для 4 ракетоносцев, которых имеется только для вооружения 3 ПЛАРБ, то есть 48 штук, плюс крайне небольшой запас для учебных пусков и обменного фонда. На боевой службе, длящейся до 70сут, постоянно находится 1 ПЛАРБ, по сути, этим потенциал ответного удара для Франции и исчерпывается (если не удастся вывести в море хотя бы еще одну ПЛАРБ в кризисный период, конечно). Предполагается только ответное использование этого арсенала, а для надежной связи с лодками построен центр сверхдлинноволновой радиосвязи, имеются и авиационные ретрансляторы, хотя до изощренных и развитых безмерно систем боевого управления СЯС России или США — французам очень далеко. Но и не Пакистан какой-нибудь тоже.
Ходят эти ракетоносцы на боевую службу в Бискайский залив, там и патрулируют, и туда же обычно ходит английская ПЛАРБ, что даже привело к серьезному столкновению между ними — как-то умудрились встретиться два одиночества и угодить в достаточно продолжительный ремонт. После того эпизода в страдающих от бюджетных сокращений странах даже обсуждался вопрос о патрулировании по очереди, мол, можно еще сэкономить и не придется опасаться новых аварий. Но национальная гордость взыграла, и единственное, о чем в итоге договорились, это о совместной обороне района патрулирования ПЛАРБ силами флотов, мол, можно использовать меньше сил. Базируются все ПЛАРБ в одной базе близ Бреста, где находятся 2 сухих дока, защищенное хранилище боезарядов и хранилище БРПЛ, где могут храниться до 24 ракет (в вертикальном положении — это не скрытая пусковая установка, это особенности хранения именно французских ракет).
Один из испытательных пусков БРПЛ М51 с наземного стенда
"Триомфаны" с конца 2016 г. больше не несут БРПЛ предыдущей модификации М45 (усовершенствованная БРПЛ М4 разработки конца 80-х). Все оснащены БРПЛ М51, поступившей на вооружение в 2010 г. Это урезанный вариант куда более амбициозного проекта М5, которая предполагалась ракетой с дальностью сначала аж от 10 до 14 тыс. км с разной нагрузкой и способной нести до 10 ББ. Но пришлось стать поскромнее, и М51 при массе 52-56т несет не более 6 ББ на дальность 6-8тыс.км. Ракета твердотопливная, трехступенчатая, с жидкостной ступенью разведения ББ. Существует две модификации БРПЛ — М51.1 (пока на 2 ПЛАРБ) и М51.2 (на 1 ПЛАРБ). Первая оснащена старыми ББ TN75 мощностью 100кт и несет комплекс средств преодоления (КСП) ПРО, вероятно, достаточно примитивного уровня. Вторая несет новые ББ TNO регулируемой мощностью от 30 до 150кт (ранее считалось, что мощность до 300кт) и более совершенный КСП ПРО, обладает повышенной точностью, и, вероятно, повышенной дальностью — оценки расходятся от 8 до 9 тыс.км. Но пусков на дальности более 6 тыс. км не было, поэтому все рассказы французов про дальность 10 или даже 12 тыс. км с одним ББ или про 8-9 с 6 ББ, идут по той же ведомости, что и рассказы рыболовов про "вот такую рыбу, которая сорвалась" — без пуска на максимальную дальностью любая ракета не считается способной на эту самую дальность летать, и при всем опыте вероятность неприятного исхода при таком пуске, если не было его в ходе испытаний, очень велика. О настильной траектории, сильно уменьшенном активном участке и прочих возможностях отечественных БРПЛ, применительно к М51 ничего не сообщается, по энергомассовому совершенству изделию, конечно, далеко до 40-тонной Р-29РМУ2.1 "Синева"(с оснащением "Лайнер") или до "Булавы", но, в целом, это весьма достойное изделие, выполненное на хорошем технологическом уровне. Правда, в конструкции старались сэкономить там, где можно, например, используя технологии твердотопливных ускорителей для ракет космического назначения типа "Ариан". Всего было проведено 7 пусков этой ракеты, из них 1, в 2013г., был неудачным, остальные объявлены успешными. С ПЛАРБ было проведено 4 пуска, успешных было 3.
Обычно "Триомфаны" патрулируют с неполным набором ББ на ракетах, считается, что их 4, а на некоторых ракетах и по 1 ББ, очевидно, для "предупредительных" ударов, или для стрельбы на большие дальности. Очевидно, однако, что "предупредительный" удар БРПЛ вызовет совсем не предупредительный полный залп, потому что никому не интересно будет, сколько там летит боевых блоков на ракете стратегического уровня — ответят "от души". Но это заблуждение, к сожалению, укоренилось на Западе, и теперь им еще и американцы заболели, с их программой вивисекции боезарядов W76-1 100кт в W-76-2 6.5кт. Суммарное число зарядов для БРПЛ М51 с учетом запаса и обменного фонда, можно оценить в 240 штук TN-75 и TNO (предполагается, что TN-75 через 4 года будут переделаны в TNO). Ведется разработка третьей модификации БРПЛ М51.3, ожидается к 2025г., с новой третьей ступенью, обладающая повышенной дальностью и точностью.
Второй "ногой" французского ядерного сдерживания является авиационное. После списания в середине 2018г. последних двухместных ядерных ударных самолетов "Мираж-2000N", все функции ядерного сдерживания с воздуха перенесены на двухместные "Рафали". Две эскадрильи ВВС, EC 1/4 "Гасконь" и ЕС 2/4 "Лафайетт", базирующиеся на авиабазе Сен-Дизье, в 140км на восток от Парижа. До списания "Миражей" они базировались еще и на авиабазе Истр, теперь же все яйца лежат в одной корзине. Хотя хранилище ядерных боеприпасов сохранилось и в Истре, и на еще одной авиабазе, где раньше сидели "Миражи" ядерного назначения. В этих двух эскадрильях имеется до 40 "Рафаль" модификации BF3, оснащенных ныне аэробаллистической сверхзвуковой УР ASMP-A, массой до 900кг и обладающей дальностью полета до 500км (при высотном профиле полета, при комбинированном будет меньше, при маловысотном — меньше в несколько раз), и несущей специальную боевую часть TNA мощностью до 300кт. Всего было выпущено с 2009г. 54 таких ракеты, включая и использованные на испытаниях, всего же сейчас осталось 50.
"Рафаль" BF3 с УР ASMP-A
Вместе с дальностью полета обладающих дозаправкой в воздухе "Рафалей" можно наносить ядерные удары за несколько тысяч километров от дома, чего французам вполне достаточно. Кроме сухопутных "Рафалей", 10 двухместных "Рафаль" MF3 из эскадрильи 11F авиации ВМС, также способны нести эту ракету, с борта авианосца "Шарль де Голль". На этом корабле имеется и хранилище для "изделий", которые, впрочем, никогда не попадали еще на его борт. Да и тренировки по ядерному применению с его борта крайне редки — известно только об одной, в прошлом году. Но сама возможность делает "Шарля" единственным надводным кораблем ВМС НАТО, способным нести тактическое ядерное оружие (американские корабли, включая и авианосцы, этой возможности давно лишены). В отличие от кораблей нашего флота, где нестратегических ядерных носителей хватает.
Палубный "Рафаль" MF3 с УР ASMP-A
Раньше в ВМС Франции ядерную функцию могли нести известные (успешным участием в англо-аргентинской войне) палубные дозвуковые штурмовики "Супер-Этандар", но в 2016 г. последние из них списали.
УР ASMP-A считается "предстратегическим" оружием, согласно французским воззрениям, и может использоваться как "предупредительное оружие" перед залпом БРПЛ с ПЛАРБ. Итого, если суммировать заряды к БРПЛ М51 и УР ASMP-A, мы получим суммарную цифру 290, по другим данным — чуть менее 300 ядерных боезарядов. Это и есть ядерный арсенал Франции. Это делает 5-ю Республику обладательницей как минимум четвертого ядерного арсенала, а если принимать за истину нижние оценки китайского арсенала в 280 зарядов, то и третьего. Им, очевидно, этого более чем достаточно: на протяжении последних десятилетий арсенал постепенно сокращался, но на данной цифре, вероятно, задержится надолго.
И, надо сказать, что, в отличие от тех же британцев, чей ракетно-ядерный арсенал скатился к своим боезарядам в головных частях чужих БРПЛ, которые даже не принадлежат им, а лишь арендованы, французы "самобытность" и опору на свои силы сохранили. И ядерно-оружейный, и мирный атомный комплексы у них, особенно технологически, находятся даже в лучшем состоянии, чем у "самой исключительной державы" на глобусе. Во всяком случае, утраты критических технологий, как в США, у них не произошло. Хотя само по себе французское ядерное оружие, в общем, не эталон, но и далеко ушло от поделок различных новых ядерных стран (Индии, Пакистана, КНДР). Все же число испытаний (210) свою роль играет — чем больше взрывов, тем больше данных для разработки более совершенных боеприпасов без них. Недаром Франция долго не соглашалась ни прекратить испытания в трех средах, ни вообще прекратить испытания — взрывали до 1995 г., а к ДВЗЯИ присоединились только в 1998 г.
Французы в свое время, до середины 90-х годов, имели некое подобие ядерной "триады", состоявшей из атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, ПЛАРБ (их число доходило тогда до 6), средних бомбардировщиков "Мираж-4" и тактической авиации с ядерными возможностями в виде авиабомб AN-22 и AN-52 и аэробаллистических УР малой дальности ASMP и наземной компоненты в виде 18 БРСД S-3D шахтного базирования на плато Альбион и ОТРК "Плутон", которые планировалось заменить на новый типа "Гадес". Но "ветер перемен" сдул устаревшие давно БРСД, тактические авиабомбы, уменьшил число ПЛАРБ, и ОТРК "Гадес" (между прочим, весьма продвинутая и удачная получилась система, в некоторых аспектах — нечто похожее на несостоявшуюся по причине Договора РСМД "Волгу", предка "Искандера").
В настоящий момент ядерные силы 5-й Республики состоят из двух "ног" разной длины. Это 4 ПЛАРБ типа "Триомфан", каждая из которых имеет по 16 шахтных пусковых установок, и тактические легкие ядерные ударные самолеты "Рафаль" с аэробаллистическими УР новой модификации ASMP-А. Из 4 ПЛАРБ одна всегда находится на ремонте, а одна проходит послепоходовый ремонт или предпоходовый, поэтому французы даже не стали производить ракеты для 4 ракетоносцев, которых имеется только для вооружения 3 ПЛАРБ, то есть 48 штук, плюс крайне небольшой запас для учебных пусков и обменного фонда. На боевой службе, длящейся до 70сут, постоянно находится 1 ПЛАРБ, по сути, этим потенциал ответного удара для Франции и исчерпывается (если не удастся вывести в море хотя бы еще одну ПЛАРБ в кризисный период, конечно). Предполагается только ответное использование этого арсенала, а для надежной связи с лодками построен центр сверхдлинноволновой радиосвязи, имеются и авиационные ретрансляторы, хотя до изощренных и развитых безмерно систем боевого управления СЯС России или США — французам очень далеко. Но и не Пакистан какой-нибудь тоже.
Ходят эти ракетоносцы на боевую службу в Бискайский залив, там и патрулируют, и туда же обычно ходит английская ПЛАРБ, что даже привело к серьезному столкновению между ними — как-то умудрились встретиться два одиночества и угодить в достаточно продолжительный ремонт. После того эпизода в страдающих от бюджетных сокращений странах даже обсуждался вопрос о патрулировании по очереди, мол, можно еще сэкономить и не придется опасаться новых аварий. Но национальная гордость взыграла, и единственное, о чем в итоге договорились, это о совместной обороне района патрулирования ПЛАРБ силами флотов, мол, можно использовать меньше сил. Базируются все ПЛАРБ в одной базе близ Бреста, где находятся 2 сухих дока, защищенное хранилище боезарядов и хранилище БРПЛ, где могут храниться до 24 ракет (в вертикальном положении — это не скрытая пусковая установка, это особенности хранения именно французских ракет).
Один из испытательных пусков БРПЛ М51 с наземного стенда
"Триомфаны" с конца 2016 г. больше не несут БРПЛ предыдущей модификации М45 (усовершенствованная БРПЛ М4 разработки конца 80-х). Все оснащены БРПЛ М51, поступившей на вооружение в 2010 г. Это урезанный вариант куда более амбициозного проекта М5, которая предполагалась ракетой с дальностью сначала аж от 10 до 14 тыс. км с разной нагрузкой и способной нести до 10 ББ. Но пришлось стать поскромнее, и М51 при массе 52-56т несет не более 6 ББ на дальность 6-8тыс.км. Ракета твердотопливная, трехступенчатая, с жидкостной ступенью разведения ББ. Существует две модификации БРПЛ — М51.1 (пока на 2 ПЛАРБ) и М51.2 (на 1 ПЛАРБ). Первая оснащена старыми ББ TN75 мощностью 100кт и несет комплекс средств преодоления (КСП) ПРО, вероятно, достаточно примитивного уровня. Вторая несет новые ББ TNO регулируемой мощностью от 30 до 150кт (ранее считалось, что мощность до 300кт) и более совершенный КСП ПРО, обладает повышенной точностью, и, вероятно, повышенной дальностью — оценки расходятся от 8 до 9 тыс.км. Но пусков на дальности более 6 тыс. км не было, поэтому все рассказы французов про дальность 10 или даже 12 тыс. км с одним ББ или про 8-9 с 6 ББ, идут по той же ведомости, что и рассказы рыболовов про "вот такую рыбу, которая сорвалась" — без пуска на максимальную дальностью любая ракета не считается способной на эту самую дальность летать, и при всем опыте вероятность неприятного исхода при таком пуске, если не было его в ходе испытаний, очень велика. О настильной траектории, сильно уменьшенном активном участке и прочих возможностях отечественных БРПЛ, применительно к М51 ничего не сообщается, по энергомассовому совершенству изделию, конечно, далеко до 40-тонной Р-29РМУ2.1 "Синева"(с оснащением "Лайнер") или до "Булавы", но, в целом, это весьма достойное изделие, выполненное на хорошем технологическом уровне. Правда, в конструкции старались сэкономить там, где можно, например, используя технологии твердотопливных ускорителей для ракет космического назначения типа "Ариан". Всего было проведено 7 пусков этой ракеты, из них 1, в 2013г., был неудачным, остальные объявлены успешными. С ПЛАРБ было проведено 4 пуска, успешных было 3.
Обычно "Триомфаны" патрулируют с неполным набором ББ на ракетах, считается, что их 4, а на некоторых ракетах и по 1 ББ, очевидно, для "предупредительных" ударов, или для стрельбы на большие дальности. Очевидно, однако, что "предупредительный" удар БРПЛ вызовет совсем не предупредительный полный залп, потому что никому не интересно будет, сколько там летит боевых блоков на ракете стратегического уровня — ответят "от души". Но это заблуждение, к сожалению, укоренилось на Западе, и теперь им еще и американцы заболели, с их программой вивисекции боезарядов W76-1 100кт в W-76-2 6.5кт. Суммарное число зарядов для БРПЛ М51 с учетом запаса и обменного фонда, можно оценить в 240 штук TN-75 и TNO (предполагается, что TN-75 через 4 года будут переделаны в TNO). Ведется разработка третьей модификации БРПЛ М51.3, ожидается к 2025г., с новой третьей ступенью, обладающая повышенной дальностью и точностью.
Второй "ногой" французского ядерного сдерживания является авиационное. После списания в середине 2018г. последних двухместных ядерных ударных самолетов "Мираж-2000N", все функции ядерного сдерживания с воздуха перенесены на двухместные "Рафали". Две эскадрильи ВВС, EC 1/4 "Гасконь" и ЕС 2/4 "Лафайетт", базирующиеся на авиабазе Сен-Дизье, в 140км на восток от Парижа. До списания "Миражей" они базировались еще и на авиабазе Истр, теперь же все яйца лежат в одной корзине. Хотя хранилище ядерных боеприпасов сохранилось и в Истре, и на еще одной авиабазе, где раньше сидели "Миражи" ядерного назначения. В этих двух эскадрильях имеется до 40 "Рафаль" модификации BF3, оснащенных ныне аэробаллистической сверхзвуковой УР ASMP-A, массой до 900кг и обладающей дальностью полета до 500км (при высотном профиле полета, при комбинированном будет меньше, при маловысотном — меньше в несколько раз), и несущей специальную боевую часть TNA мощностью до 300кт. Всего было выпущено с 2009г. 54 таких ракеты, включая и использованные на испытаниях, всего же сейчас осталось 50.
"Рафаль" BF3 с УР ASMP-A
Вместе с дальностью полета обладающих дозаправкой в воздухе "Рафалей" можно наносить ядерные удары за несколько тысяч километров от дома, чего французам вполне достаточно. Кроме сухопутных "Рафалей", 10 двухместных "Рафаль" MF3 из эскадрильи 11F авиации ВМС, также способны нести эту ракету, с борта авианосца "Шарль де Голль". На этом корабле имеется и хранилище для "изделий", которые, впрочем, никогда не попадали еще на его борт. Да и тренировки по ядерному применению с его борта крайне редки — известно только об одной, в прошлом году. Но сама возможность делает "Шарля" единственным надводным кораблем ВМС НАТО, способным нести тактическое ядерное оружие (американские корабли, включая и авианосцы, этой возможности давно лишены). В отличие от кораблей нашего флота, где нестратегических ядерных носителей хватает.
Палубный "Рафаль" MF3 с УР ASMP-A
Раньше в ВМС Франции ядерную функцию могли нести известные (успешным участием в англо-аргентинской войне) палубные дозвуковые штурмовики "Супер-Этандар", но в 2016 г. последние из них списали.
УР ASMP-A считается "предстратегическим" оружием, согласно французским воззрениям, и может использоваться как "предупредительное оружие" перед залпом БРПЛ с ПЛАРБ. Итого, если суммировать заряды к БРПЛ М51 и УР ASMP-A, мы получим суммарную цифру 290, по другим данным — чуть менее 300 ядерных боезарядов. Это и есть ядерный арсенал Франции. Это делает 5-ю Республику обладательницей как минимум четвертого ядерного арсенала, а если принимать за истину нижние оценки китайского арсенала в 280 зарядов, то и третьего. Им, очевидно, этого более чем достаточно: на протяжении последних десятилетий арсенал постепенно сокращался, но на данной цифре, вероятно, задержится надолго.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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