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О происходящем на борту вертолётоносца 24DDH "Kaga" ВМС Японии

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Появились свежие снимки японского вертолётоносца 24DDH "Kaga", вошедшего в строй ВМС сил самообороны Японии в 2017 году. При этом внимание на себя обращает снимок, на котором видно технологическое отверстие большой площади - открытый палубный «люк», ведущий во внутренние отсеки (ангары) боевого корабля. На снимках, публикуемых в японских и китайских блогах, запечатлены бригады по техническому обслуживанию вертолётоносца. Пользователи задались вопросом, что происходит на борту вертолётоносца, какие работы выполняются на 24DDH "Kaga"?

О происходящем на борту вертолётоносца 24DDH "Kaga" ВМС Японии



Вероятный ответ на этот вопрос может звучать следующим образом: вертолётоносец японцы всё же дооборудуют до варианта использования на нём американских истребителей F-35B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой). Планы закупок у японского оборонного ведомства именно на эту модификацию самолётов пятого поколения следующие: 42 единицы. Это помимо планов на закупку 100 с лишним F-35A.

Вертолётоносец после некоторых технологических изменений вполне может превратиться и в авианосец – именно для самолётов с теми характеристиками по динамике, которыми обладает F-35B.

Переоборудование может затронуть «лифтовую» структуру – подъёмники для авиационной техники, которые должны быть «подогнаны» под габариты самолёта. Таких подъёмников в ангарах японского вертолётоносца два.

Пресс-служба японских ВМС на данный момент работы, проводимые на борту 24DDH "Kaga", не комментирует. Нет данных и о том, сохранит ли корабль своё вертолётное звено или же будет окончательно переформатирован в авианосец для F-35B?

Важно отметить, что сразу после того, как 24DDH "Kaga" вошёл в состав японских ВМС, власти страны отвергли возможность приспособления кораблей такого типа для базирования истребителей Lockheed Martin F-35B. Времена изменились, или предположение по переоборудованию именно в целях размещения на вертолётоносце F-35B всё же не является верным?
Использованы фотографии:
sina.com.cn
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