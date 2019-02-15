О происходящем на борту вертолётоносца 24DDH "Kaga" ВМС Японии
Появились свежие снимки японского вертолётоносца 24DDH "Kaga", вошедшего в строй ВМС сил самообороны Японии в 2017 году. При этом внимание на себя обращает снимок, на котором видно технологическое отверстие большой площади - открытый палубный «люк», ведущий во внутренние отсеки (ангары) боевого корабля. На снимках, публикуемых в японских и китайских блогах, запечатлены бригады по техническому обслуживанию вертолётоносца. Пользователи задались вопросом, что происходит на борту вертолётоносца, какие работы выполняются на 24DDH "Kaga"?
Вероятный ответ на этот вопрос может звучать следующим образом: вертолётоносец японцы всё же дооборудуют до варианта использования на нём американских истребителей F-35B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой). Планы закупок у японского оборонного ведомства именно на эту модификацию самолётов пятого поколения следующие: 42 единицы. Это помимо планов на закупку 100 с лишним F-35A.
Вертолётоносец после некоторых технологических изменений вполне может превратиться и в авианосец – именно для самолётов с теми характеристиками по динамике, которыми обладает F-35B.
Переоборудование может затронуть «лифтовую» структуру – подъёмники для авиационной техники, которые должны быть «подогнаны» под габариты самолёта. Таких подъёмников в ангарах японского вертолётоносца два.
Пресс-служба японских ВМС на данный момент работы, проводимые на борту 24DDH "Kaga", не комментирует. Нет данных и о том, сохранит ли корабль своё вертолётное звено или же будет окончательно переформатирован в авианосец для F-35B?
Важно отметить, что сразу после того, как 24DDH "Kaga" вошёл в состав японских ВМС, власти страны отвергли возможность приспособления кораблей такого типа для базирования истребителей Lockheed Martin F-35B. Времена изменились, или предположение по переоборудованию именно в целях размещения на вертолётоносце F-35B всё же не является верным?
Вероятный ответ на этот вопрос может звучать следующим образом: вертолётоносец японцы всё же дооборудуют до варианта использования на нём американских истребителей F-35B (с укороченным взлётом и вертикальной посадкой). Планы закупок у японского оборонного ведомства именно на эту модификацию самолётов пятого поколения следующие: 42 единицы. Это помимо планов на закупку 100 с лишним F-35A.
Вертолётоносец после некоторых технологических изменений вполне может превратиться и в авианосец – именно для самолётов с теми характеристиками по динамике, которыми обладает F-35B.
Переоборудование может затронуть «лифтовую» структуру – подъёмники для авиационной техники, которые должны быть «подогнаны» под габариты самолёта. Таких подъёмников в ангарах японского вертолётоносца два.
Пресс-служба японских ВМС на данный момент работы, проводимые на борту 24DDH "Kaga", не комментирует. Нет данных и о том, сохранит ли корабль своё вертолётное звено или же будет окончательно переформатирован в авианосец для F-35B?
Важно отметить, что сразу после того, как 24DDH "Kaga" вошёл в состав японских ВМС, власти страны отвергли возможность приспособления кораблей такого типа для базирования истребителей Lockheed Martin F-35B. Времена изменились, или предположение по переоборудованию именно в целях размещения на вертолётоносце F-35B всё же не является верным?
- Использованы фотографии:
- sina.com.cn
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