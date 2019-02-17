Итоги недели. Тьма «Армат»

Бандера, ложись и не вставай

Придёт время и украинские силовики хорошо оттопчутся на бандеровцах и на их покровителях. Тут и к бабке не ходи.

Читал мнение простых полицейских укропии, они в ужасе от прогиба руководства. По "ложись, бендера", герой не герой - просто правильный мужик.

Жалко мужика, попал в переделку в "правовом, демократическом, европейском" государстве! Это уже верх бандитского беспредела.

Это как в Америке - нельзя негра называть негром.

Радикалы ничего собой не представляют. Это инструмент СБУ, который эта контора и выпестовала для грязной работы, чтобы сама СБУ ручонки не запачкала, типа, это общество, а мнение общества надо уважать.

Новые русские классики: Владислав Сурков

Коротко и ёмко.

"К 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие будет осуществляться за счет внедрения инноваций. Владимир Путин заявил, что выбора нет – "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ".

Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы – подготовка к прорыву, 2013-2017 годы – прорыв, с 2018 года "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве".

Хочу добавить: с 2018-2024 годы ликвидация последствий "прорыва".

Скажу так, не знаю, в какие времена вы живете и почему себя ассоциируете с большинством электората, но по мне имхо, ситуация в стране очень хорошо поменялась с 93-го и так далее лет. Может Путин и не идеален, но по мне это точно лучшая из альтернатив, которые предлагал современный и истеблишмент недалекого прошлого. По крайней мере, наша страна до сих пор не развалилась на куски и шахтеры касками на мостах не стучат. А статья Суркова, ну само PR, с одной стороны, с другой, за последние 6 лет, которые я не жил РФ, я увидел кучу положительных изменений в стране и не только в Москве. Так что может Сурков в чем-то и прав.

Главное помнить, что во многом разруха в головах, а кто хочет, тот работает и зарабатывает.

Ну да и стишок, как-то так начинался: "за окошком дождь и град - это Путин виноват..." ну и так далее.

Любой правитель выражает интересы исключительно правящего класса, иначе - долго не проживёт. А правящий класс нонеча на Руси - это крупная буржуазия, которой народ и страна - глубоко до пейджера.

Тьма «Армат» и Давосский военный округ

Дай та бог, чтоб все получилось. Интересно Сирия не значится в этих климатических зонах (испытаний).

Ну если 12 штук не получится выпустить, это будет нонсенс.

Одна рота... Не густо. Тут полками перевооружить надо. Т-72 хороший танк, пусть даже и модернизированный. Но потенциал у него явно не тот, что у "Арматы".

Ну и что, одна рота, главное - нужно выявить все слабые места при эксплуатации "Арматы", а потом уж готовить поточную линию по изготовлению этих танков.

Япония от Калининграда до Токио

Курилы, как теперь и Крым в Украине, — это козырная карта политического истеблишмента: кто их вернёт, тот и премьер!

Почему они решили, что нам так необходим их мирный договор, да ещё за него мы должны заплатить своей территорией? Как-то в голове не укладываются все их глупые претензии к России.

Мало того, у нас мирного договора и с Германией нет.

Отсутствие мирного договора не означает состояние войны, Япония подписала акт капитуляции, в том числе и перед СССР.

Это скорее им такой договор требуется, чтобы подтвердить, что претензий к Японии, в том числе и имущественных, у нас нет. Японцы что-то попутали. Победили не они… Может, забыли за столько лет?

Возможно, американцы нагнетают обстановку у японцев! В ЕС гонят на нас, теперь надо и с Востока чтоб гнать начали!

Русские взяли Минск

Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что Россия оккупировала Москву.

К Лаврову отношусь с восхищением. Человек на своём месте и людей подбирает достойных себе. Небензя и Захарова — тому доказательство.

Вот если сейчас взять Берлин, то это будет освобождение от американской оккупации.

Пора уже Шойгу или тов. Герасимову объяснить немцам, что в третий раз никто брать Берлин не будет, ибо нет смысла топтаться берцами по радиоактивным руинам. Я, кстати не особо-то и утрирую и в ядерный угар не впадаю, просто, если нормальных слов не понимают, к диалогу не готовы, то пора дубину под нос поднести для приведения в разум . Хотя понимание растёт в свете последних новинок ВПК.

Когда турки заикнулись, что они могут и не пропускать советские корабли через Босфор, Громыко ответил, что один залп ракет сделает ещё один пролив, правда, Стамбула после этого не будет. С той поры турки эту тему не поднимают.

Германия закупит Су-57 и МиГ-35

Что-то немцы совсем от рук отбились: то «Северный поток 2» протаскивают, то самолёты покупать не хотят. Удар по репутации "исключительных"! Может, и другие страны по этому примеру начнут посылать американцев куда подальше, чтобы они с небес на землю обетованную спустились.

Напоминает предложение купить кирпич в подворотне.

Бунт на корабле!! То ли ещё будет… Германия выздоравливает от американской болезни??? Или просто борьба на рынке вооружений??

Осталось договориться с ними о поставках С-400. Я даже не смею представить реакцию США…

Сейчас выяснится, что девушка по имени Урсула фон дер Ляйен гомофобка, не любит арабов, пьёт водку с Шойгу, и ей не место на посту МО ФРГ.

Возможно, она ещё знакома с отравителями Скрипалей. А в кабинете на столе у неё стоит фото Путина с дарственной подписью!