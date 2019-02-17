Итоги недели. Тьма «Армат»
Бандера, ложись и не вставай
На самом деле, друзья, это сигнал. Сигнал, свидетельствующий о том, что на Украине возможно достаточно быстрое выздоровление. Пророчество о «навсегда потерянной Украине как братской стране» - всё это попытки запугивания самих себя. Тем временем в незалежной есть люди, и их точно немало, которые понимают, что происходит с их страной. Тот самый полицейский – один из таких. Можно себе представить, какая ярость созрела в этом человеке по отношению к нацистствующему слою вечно скачущих… какое презрение и одновременно желание поставить на место.
Интересно и следующее: бандеровцы оскорбились даже не тем, что их «мордой в асфальт», а тем, что назвали их бандеровцами. Это что ж такое, граждане? «Бандера наш хэрой», но «нас так называть нельзя»… Вот так идеологическая «основа»…
Получается, что марширующие под бандеровскими портретами так же легко скинут своего идола и вознесут любого другого, которого предложат за звонкую монету. В этом, пожалуй, вся суть происходящего в отдельно взятой «европейской державе». Настоящих героев и тех, на кого можно было бы равняться, нет. Вожаки – исключительно среди буйных (почти как в той песне…) или среди тех, кто тихо рубит бабло под громкими лозунгами об «оккупации и агрессии».
Пора бы прокомментировать ситуацию внештатному специалисту академии психиатрии имени Черноморских копателей Вадиму Перетрюхану:
Я со всей ответственностью заявляю, что Украина движется в правильном направлении. Наша экономика на подъёме, наши активы растут, с нами всё мировое сообщество. Именно поэтому я сейчас в Москве.
Комментарии наших читателей:
сибиралт
poquello
Egorovich
Roman 57 rus
maximum 8
Новые русские классики: Владислав Сурков
Статья главного идеолога суверенной демократии, что называется, всколыхнула общественность. Всколыхнула даже ту её часть, кто статью не читал. Знаем-знаем – у самих такое присутствует – не претендуя, конечно, на увесистые лавры Владислава Юрича – бывало, напишем материал (те же «Итоги недели»), опубликуем – оба-на – уже через 15 наносекунд после публикации первый комментарий… Эге-гей, робяты, угу-гуй… Вы бодрей держите… нос.
Ну да ладно. Что у нас с самим Владиславом Юричем и его, так сказать, монументальным трудом, вышедшем на страницах «Независимой»? Да всё предельно понятно: человек из номенклатурной среды написал соответствующий материал – всё!.. Ну были же в своё время лозунги и статьи о том, к 1980 году будем жить при коммунизме, а к 2000 году (или к какому там? – 3000-му?) каждая советская семья будет обеспечена жильём. Тоже – на передовицах, тоже мало кто читал полностью, но обсуждали… угу-гуй… Вот и в этот раз – в принципе, ничего нового.
Завтра появится в медиа какой-нибудь антиСурков, который опубликует в какой-нибудь «Новой», что всё, дескать, не так, ребята, что глубинный народ давно на глубине – почти не дышит, что после Путина – придёт спасительная западная демократия, сделает глубинному искусственное дыхание - и всё в этом роде. И тоже будем обсуждать. И тоже обругаем с ног до головы – мол, ты пошто тут нам-нас-их-его-её-того раскачиваешь, не надо нам никаких искусственных дыханий… Сами с усами.
Ну а как по-другому. Натура у нас такая. Видели - «Жуть говорят» и прочее подобное годами с экранов не сходит – интриги, скандалы, расследования, беременные дети, правильные депутаты. Вот и Владислав Юрич решил политическую нишу подобного медиапространства заполнить. И ведь получилось…
А по поводу того, кто и в какой России хочет жить, так тут всё ещё очевиднее – для каждого она своя - Россия. Для одних - доллар дороговат и икра вчерашняя, для других – где найти работу, чтобы семью прокормить, для третьих – что делать с Путиным, для четвёртых – как выжить без Путина, ну и так далее… Сколько людей, как говорится.
Комментарии наших читателей:
NICK111
SVD
Medvedb
paul3390
Тьма «Армат» и Давосский военный округ
Хотелось бы, чтобы не получилось нечто из серии: «Шёл 2025-й. В Минобороны сообщили, первые Т-14 «Армата» после всех необходимых испытаний точно будут поставлены в войска до конца этого года».
Понятно, что нужно обкатать, обстрелять, обзвонить, облучить, проверить на песке, на грунте, а не только на брусчатке и асфальте. Но мы ж тут все, сами понимаете, милитаристы до мозга костей, а потому хотим «Арматы» уже вчера – цельными дивизиями. И непременно так, чтобы как минимум до Ла-Манша.
Не хотели выдавать военную тайну, но, похоже, всё-таки придётся: на самом деле все эти пертурбации с числом «Армат» и сроками поставок – это спланированная в недрах сами знаете чего спецоперация по полной дезориентации противника. Вчера – 100 танков, сегодня – 12, завтра – 1, а на самом деле… степь необъятная до горизонта, где от «Армат» - рябь в глазах… Имя им – тьма.
А чтобы запутать вконец – можем ещё и округа военные прежние вернуть. В секретных планах, поговаривают, и восстановление Варшавского военного округа… А будут ерепенится, ещё и ПБВО - Парижско-Брюссельский на карте нарисуем. Тут главное кое-кому из наших экономических полководцев с Давосским не перепутать…
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Spartanez300
spektr9
210окв
Симон
Япония от Калининграда до Токио
В секретных новостях из Токио, переведённых для «ВО» подпольным аналитиком Токосо Томимо, вновь поднята тема «северных территорий». Благодаря знанию ста тысяч иероглифов и тридцати трёх букв господин Токосо Томимо донёс почти не искажённый вариант информации, которую японский кабмин, вероятно, считает программой-минимум на ближайшие годы. Или месяцы, тут судить трудно.
Итак, что же нового мы узнали о заезженной, казалось бы, теме «северных территорий», иначе именуемых Южными Курилами?
Оказывается, в японском кабинете министров решили, что одних островов «маловато будет» (перевод Т. Томимо). Русские должны заплатить Японии ещё большую компенсацию. Военную. По мнению членов кабмина, заключение мирного договора с Россией предполагает «военные компенсации». Кроме того, японские министры намереваются решить «территориальные проблемы».
Согласно секретным данным, добытым Токосо Томимо в запертом на ключ кабинете министров, «военные компенсации за оккупацию» не означают непременно денежных выплат. В кабмине уверены: у Кремля нет денег, потому как русские «всё разбазарили», а их экономика «вот-вот пойдёт на дно вопреки всяким рейтингам».
И спасти Россию смогут только японцы.
Москва должна выгодно распорядиться своей территорией, считают некоторые японские лица, на которых указал пальцем Токосо Томимо. Кремлю следует передать Японии не только северные территории, но и прочие территории, все земли, простирающиеся от Калининградской области до Дальнего Востока. Это вполне покроет сумму «военных компенсаций».
В свою очередь, ответственные японцы помогут России с обороной. По мнению неустановленных японских чиновников, на территории, пока признаваемой российской, необходимо разместить американские военные базы для обороны от Китая. Японцы, передаёт Токосо Томимо, гарантируют защиту России (точнее, Японии) от поползновений любого недружественного государства.
В настоящее время в сети «Свитер» ожидается секретный комментарий мистера Трампа на японскую тему (только для подписчиков!!!). Но кое-что уже кое-куда просочилось. Согласно непроверенным слухам, пришедшим из коридоров Госдепа, американские государственные мужи советуют Японии поспешить с реализацией территориальных планов: ведь на Калининград облизываются и с европейской стороны.
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Зяблицев
Spartanez300
Лопатов
Ironclad
Русские взяли Минск
Из прогрессивных источников стало известно, что русские войска недавно взяли Минск. До сих пор страшный факт вторжения скрывали. Теперь-то ясно, почему в Белоруссии с прошлого года идут разговоры о присоединении к России. Собственно, она почти вся уже присоединилась.
Напомним, в декабре прошлого года Александр Лукашенко пообещал не допустить присоединения родной республики к Российской Федерации.
Однако, согласно другим сведениям, которые сейчас проверяются секретными агентами «ВО» на грамматические ошибки, в январе 2019 года к России было присоединено шесть белорусских регионов, а в феврале был взят Минск.
Эта суперсекретная сенсация подтверждается на уровне ООН.
При обсуждении в Совбезе ООН положения на Украине немецкий постпред Кристоф Хойсген внезапно сообщил, что на Донбассе «несомненно» имело место «российское вторжение». И проинформировал заседающих о том, что русские солдаты участвовали и «в оккупации Минска».
По его мнению, которое транслирует в самодеятельном переводе корреспондент «ВО» Ефим Забулдыжный, аккредитованный в баре Совбеза ООН, скоро русские дойдут и до Берлина.
«Снова «Штази» и ГДР», — констатировал немецкий дипломат и вздохнул, заметив возле своего рта диктофон Забулдыжного.
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Монос
Танковый пиджак
Сергей Медведев
ваняватный
Капитан Пушкин
Германия закупит Су-57 и МиГ-35
Пока Соединённые Штаты возмущаются отказом Германии от закупок F-35, в бундесвере приняли новое решение, ещё более возмутительное с точки зрения Вашингтона.
Как передаёт из Берлина агент Новичок, американский истребитель F-35 был снят с тендера на закупку для оборонных нужд Германии. Вместо него немцы намерены закупить у России либо Су-57, либо МиГ-35, либо тот и другой самолёты вместе.
По словам полковника Данке Шёна (Danke Schön), в ближайшем будущем Германии предстоит обороняться не от русских, а от американцев.
«Что бы ни говорила эта рыжая лиса в Белом доме, немцы понимают, откуда идёт настоящая угроза, — заявил герр Шён. — Попытки политического шантажа, давление на немецкий бюджет в пользу натовских расходов, фактическое принуждение закупать сверхдорогой американский сжиженный газ, угрозы санкций из-за «Северного потока 2» и так далее. Список, ich denke, можно продолжать до бесконечности: каждый год неутомимая оранжевая голова изобретает что-то новое».
«Полагаю, обитатель Белого дома не вполне здоров психически и возомнил себя председателем земного шара, — добавил полковник. — Ничего, русское оружие у Германии быстро излечит от бредовых фантазий!»
«Ich denke an dich! Ich hoffe, es dir bald wieder besser geht», — написал герр Шён комментарий в блоге «Свитер» мистера Трампа. В переводе на русский это означает следующее: «Я переживаю за тебя! Надеюсь, в скором времени ты поправишься».
Комментарии наших читателей:
Spartanez300
Кот Всапогах
To be or not to be
ROSS 42
Мур
Фил77
На самом деле, друзья, это сигнал. Сигнал, свидетельствующий о том, что на Украине возможно достаточно быстрое выздоровление. Пророчество о «навсегда потерянной Украине как братской стране» - всё это попытки запугивания самих себя. Тем временем в незалежной есть люди, и их точно немало, которые понимают, что происходит с их страной. Тот самый полицейский – один из таких. Можно себе представить, какая ярость созрела в этом человеке по отношению к нацистствующему слою вечно скачущих… какое презрение и одновременно желание поставить на место.
Интересно и следующее: бандеровцы оскорбились даже не тем, что их «мордой в асфальт», а тем, что назвали их бандеровцами. Это что ж такое, граждане? «Бандера наш хэрой», но «нас так называть нельзя»… Вот так идеологическая «основа»…
Получается, что марширующие под бандеровскими портретами так же легко скинут своего идола и вознесут любого другого, которого предложат за звонкую монету. В этом, пожалуй, вся суть происходящего в отдельно взятой «европейской державе». Настоящих героев и тех, на кого можно было бы равняться, нет. Вожаки – исключительно среди буйных (почти как в той песне…) или среди тех, кто тихо рубит бабло под громкими лозунгами об «оккупации и агрессии».
Пора бы прокомментировать ситуацию внештатному специалисту академии психиатрии имени Черноморских копателей Вадиму Перетрюхану:
Я со всей ответственностью заявляю, что Украина движется в правильном направлении. Наша экономика на подъёме, наши активы растут, с нами всё мировое сообщество. Именно поэтому я сейчас в Москве.
Комментарии наших читателей:
сибиралт
Придёт время и украинские силовики хорошо оттопчутся на бандеровцах и на их покровителях. Тут и к бабке не ходи.
poquello
Читал мнение простых полицейских укропии, они в ужасе от прогиба руководства. По "ложись, бендера", герой не герой - просто правильный мужик.
Egorovich
Жалко мужика, попал в переделку в "правовом, демократическом, европейском" государстве! Это уже верх бандитского беспредела.
Roman 57 rus
Это как в Америке - нельзя негра называть негром.
maximum 8
Радикалы ничего собой не представляют. Это инструмент СБУ, который эта контора и выпестовала для грязной работы, чтобы сама СБУ ручонки не запачкала, типа, это общество, а мнение общества надо уважать.
Новые русские классики: Владислав Сурков
Статья главного идеолога суверенной демократии, что называется, всколыхнула общественность. Всколыхнула даже ту её часть, кто статью не читал. Знаем-знаем – у самих такое присутствует – не претендуя, конечно, на увесистые лавры Владислава Юрича – бывало, напишем материал (те же «Итоги недели»), опубликуем – оба-на – уже через 15 наносекунд после публикации первый комментарий… Эге-гей, робяты, угу-гуй… Вы бодрей держите… нос.
Ну да ладно. Что у нас с самим Владиславом Юричем и его, так сказать, монументальным трудом, вышедшем на страницах «Независимой»? Да всё предельно понятно: человек из номенклатурной среды написал соответствующий материал – всё!.. Ну были же в своё время лозунги и статьи о том, к 1980 году будем жить при коммунизме, а к 2000 году (или к какому там? – 3000-му?) каждая советская семья будет обеспечена жильём. Тоже – на передовицах, тоже мало кто читал полностью, но обсуждали… угу-гуй… Вот и в этот раз – в принципе, ничего нового.
Завтра появится в медиа какой-нибудь антиСурков, который опубликует в какой-нибудь «Новой», что всё, дескать, не так, ребята, что глубинный народ давно на глубине – почти не дышит, что после Путина – придёт спасительная западная демократия, сделает глубинному искусственное дыхание - и всё в этом роде. И тоже будем обсуждать. И тоже обругаем с ног до головы – мол, ты пошто тут нам-нас-их-его-её-того раскачиваешь, не надо нам никаких искусственных дыханий… Сами с усами.
Ну а как по-другому. Натура у нас такая. Видели - «Жуть говорят» и прочее подобное годами с экранов не сходит – интриги, скандалы, расследования, беременные дети, правильные депутаты. Вот и Владислав Юрич решил политическую нишу подобного медиапространства заполнить. И ведь получилось…
А по поводу того, кто и в какой России хочет жить, так тут всё ещё очевиднее – для каждого она своя - Россия. Для одних - доллар дороговат и икра вчерашняя, для других – где найти работу, чтобы семью прокормить, для третьих – что делать с Путиным, для четвёртых – как выжить без Путина, ну и так далее… Сколько людей, как говорится.
Комментарии наших читателей:
NICK111
Коротко и ёмко.
"К 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие будет осуществляться за счет внедрения инноваций. Владимир Путин заявил, что выбора нет – "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ".
Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы – подготовка к прорыву, 2013-2017 годы – прорыв, с 2018 года "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве".
"К 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Экономическое развитие будет осуществляться за счет внедрения инноваций. Владимир Путин заявил, что выбора нет – "придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ".
Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы – подготовка к прорыву, 2013-2017 годы – прорыв, с 2018 года "закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве".
SVD
Хочу добавить: с 2018-2024 годы ликвидация последствий "прорыва".
Medvedb
Скажу так, не знаю, в какие времена вы живете и почему себя ассоциируете с большинством электората, но по мне имхо, ситуация в стране очень хорошо поменялась с 93-го и так далее лет. Может Путин и не идеален, но по мне это точно лучшая из альтернатив, которые предлагал современный и истеблишмент недалекого прошлого. По крайней мере, наша страна до сих пор не развалилась на куски и шахтеры касками на мостах не стучат. А статья Суркова, ну само PR, с одной стороны, с другой, за последние 6 лет, которые я не жил РФ, я увидел кучу положительных изменений в стране и не только в Москве. Так что может Сурков в чем-то и прав.
Главное помнить, что во многом разруха в головах, а кто хочет, тот работает и зарабатывает.
Ну да и стишок, как-то так начинался: "за окошком дождь и град - это Путин виноват..." ну и так далее.
Главное помнить, что во многом разруха в головах, а кто хочет, тот работает и зарабатывает.
Ну да и стишок, как-то так начинался: "за окошком дождь и град - это Путин виноват..." ну и так далее.
paul3390
Любой правитель выражает интересы исключительно правящего класса, иначе - долго не проживёт. А правящий класс нонеча на Руси - это крупная буржуазия, которой народ и страна - глубоко до пейджера.
Тьма «Армат» и Давосский военный округ
Хотелось бы, чтобы не получилось нечто из серии: «Шёл 2025-й. В Минобороны сообщили, первые Т-14 «Армата» после всех необходимых испытаний точно будут поставлены в войска до конца этого года».
Понятно, что нужно обкатать, обстрелять, обзвонить, облучить, проверить на песке, на грунте, а не только на брусчатке и асфальте. Но мы ж тут все, сами понимаете, милитаристы до мозга костей, а потому хотим «Арматы» уже вчера – цельными дивизиями. И непременно так, чтобы как минимум до Ла-Манша.
Не хотели выдавать военную тайну, но, похоже, всё-таки придётся: на самом деле все эти пертурбации с числом «Армат» и сроками поставок – это спланированная в недрах сами знаете чего спецоперация по полной дезориентации противника. Вчера – 100 танков, сегодня – 12, завтра – 1, а на самом деле… степь необъятная до горизонта, где от «Армат» - рябь в глазах… Имя им – тьма.
А чтобы запутать вконец – можем ещё и округа военные прежние вернуть. В секретных планах, поговаривают, и восстановление Варшавского военного округа… А будут ерепенится, ещё и ПБВО - Парижско-Брюссельский на карте нарисуем. Тут главное кое-кому из наших экономических полководцев с Давосским не перепутать…
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Spartanez300
Дай та бог, чтоб все получилось. Интересно Сирия не значится в этих климатических зонах (испытаний).
spektr9
Ну если 12 штук не получится выпустить, это будет нонсенс.
210окв
Одна рота... Не густо. Тут полками перевооружить надо. Т-72 хороший танк, пусть даже и модернизированный. Но потенциал у него явно не тот, что у "Арматы".
Симон
Ну и что, одна рота, главное - нужно выявить все слабые места при эксплуатации "Арматы", а потом уж готовить поточную линию по изготовлению этих танков.
Япония от Калининграда до Токио
В секретных новостях из Токио, переведённых для «ВО» подпольным аналитиком Токосо Томимо, вновь поднята тема «северных территорий». Благодаря знанию ста тысяч иероглифов и тридцати трёх букв господин Токосо Томимо донёс почти не искажённый вариант информации, которую японский кабмин, вероятно, считает программой-минимум на ближайшие годы. Или месяцы, тут судить трудно.
Итак, что же нового мы узнали о заезженной, казалось бы, теме «северных территорий», иначе именуемых Южными Курилами?
Оказывается, в японском кабинете министров решили, что одних островов «маловато будет» (перевод Т. Томимо). Русские должны заплатить Японии ещё большую компенсацию. Военную. По мнению членов кабмина, заключение мирного договора с Россией предполагает «военные компенсации». Кроме того, японские министры намереваются решить «территориальные проблемы».
Согласно секретным данным, добытым Токосо Томимо в запертом на ключ кабинете министров, «военные компенсации за оккупацию» не означают непременно денежных выплат. В кабмине уверены: у Кремля нет денег, потому как русские «всё разбазарили», а их экономика «вот-вот пойдёт на дно вопреки всяким рейтингам».
И спасти Россию смогут только японцы.
Москва должна выгодно распорядиться своей территорией, считают некоторые японские лица, на которых указал пальцем Токосо Томимо. Кремлю следует передать Японии не только северные территории, но и прочие территории, все земли, простирающиеся от Калининградской области до Дальнего Востока. Это вполне покроет сумму «военных компенсаций».
В свою очередь, ответственные японцы помогут России с обороной. По мнению неустановленных японских чиновников, на территории, пока признаваемой российской, необходимо разместить американские военные базы для обороны от Китая. Японцы, передаёт Токосо Томимо, гарантируют защиту России (точнее, Японии) от поползновений любого недружественного государства.
В настоящее время в сети «Свитер» ожидается секретный комментарий мистера Трампа на японскую тему (только для подписчиков!!!). Но кое-что уже кое-куда просочилось. Согласно непроверенным слухам, пришедшим из коридоров Госдепа, американские государственные мужи советуют Японии поспешить с реализацией территориальных планов: ведь на Калининград облизываются и с европейской стороны.
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Зяблицев
Курилы, как теперь и Крым в Украине, — это козырная карта политического истеблишмента: кто их вернёт, тот и премьер!
Spartanez300
Почему они решили, что нам так необходим их мирный договор, да ещё за него мы должны заплатить своей территорией? Как-то в голове не укладываются все их глупые претензии к России.
Лопатов
Мало того, у нас мирного договора и с Германией нет.
Отсутствие мирного договора не означает состояние войны, Япония подписала акт капитуляции, в том числе и перед СССР.
Это скорее им такой договор требуется, чтобы подтвердить, что претензий к Японии, в том числе и имущественных, у нас нет. Японцы что-то попутали. Победили не они… Может, забыли за столько лет?
Отсутствие мирного договора не означает состояние войны, Япония подписала акт капитуляции, в том числе и перед СССР.
Это скорее им такой договор требуется, чтобы подтвердить, что претензий к Японии, в том числе и имущественных, у нас нет. Японцы что-то попутали. Победили не они… Может, забыли за столько лет?
Ironclad
Возможно, американцы нагнетают обстановку у японцев! В ЕС гонят на нас, теперь надо и с Востока чтоб гнать начали!
Русские взяли Минск
Из прогрессивных источников стало известно, что русские войска недавно взяли Минск. До сих пор страшный факт вторжения скрывали. Теперь-то ясно, почему в Белоруссии с прошлого года идут разговоры о присоединении к России. Собственно, она почти вся уже присоединилась.
Напомним, в декабре прошлого года Александр Лукашенко пообещал не допустить присоединения родной республики к Российской Федерации.
Однако, согласно другим сведениям, которые сейчас проверяются секретными агентами «ВО» на грамматические ошибки, в январе 2019 года к России было присоединено шесть белорусских регионов, а в феврале был взят Минск.
Эта суперсекретная сенсация подтверждается на уровне ООН.
При обсуждении в Совбезе ООН положения на Украине немецкий постпред Кристоф Хойсген внезапно сообщил, что на Донбассе «несомненно» имело место «российское вторжение». И проинформировал заседающих о том, что русские солдаты участвовали и «в оккупации Минска».
По его мнению, которое транслирует в самодеятельном переводе корреспондент «ВО» Ефим Забулдыжный, аккредитованный в баре Совбеза ООН, скоро русские дойдут и до Берлина.
«Снова «Штази» и ГДР», — констатировал немецкий дипломат и вздохнул, заметив возле своего рта диктофон Забулдыжного.
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Монос
Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что Россия оккупировала Москву.
Танковый пиджак
К Лаврову отношусь с восхищением. Человек на своём месте и людей подбирает достойных себе. Небензя и Захарова — тому доказательство.
Сергей Медведев
Вот если сейчас взять Берлин, то это будет освобождение от американской оккупации.
ваняватный
Пора уже Шойгу или тов. Герасимову объяснить немцам, что в третий раз никто брать Берлин не будет, ибо нет смысла топтаться берцами по радиоактивным руинам. Я, кстати не особо-то и утрирую и в ядерный угар не впадаю, просто, если нормальных слов не понимают, к диалогу не готовы, то пора дубину под нос поднести для приведения в разум . Хотя понимание растёт в свете последних новинок ВПК.
Капитан Пушкин
Когда турки заикнулись, что они могут и не пропускать советские корабли через Босфор, Громыко ответил, что один залп ракет сделает ещё один пролив, правда, Стамбула после этого не будет. С той поры турки эту тему не поднимают.
Германия закупит Су-57 и МиГ-35
Пока Соединённые Штаты возмущаются отказом Германии от закупок F-35, в бундесвере приняли новое решение, ещё более возмутительное с точки зрения Вашингтона.
Как передаёт из Берлина агент Новичок, американский истребитель F-35 был снят с тендера на закупку для оборонных нужд Германии. Вместо него немцы намерены закупить у России либо Су-57, либо МиГ-35, либо тот и другой самолёты вместе.
По словам полковника Данке Шёна (Danke Schön), в ближайшем будущем Германии предстоит обороняться не от русских, а от американцев.
«Что бы ни говорила эта рыжая лиса в Белом доме, немцы понимают, откуда идёт настоящая угроза, — заявил герр Шён. — Попытки политического шантажа, давление на немецкий бюджет в пользу натовских расходов, фактическое принуждение закупать сверхдорогой американский сжиженный газ, угрозы санкций из-за «Северного потока 2» и так далее. Список, ich denke, можно продолжать до бесконечности: каждый год неутомимая оранжевая голова изобретает что-то новое».
«Полагаю, обитатель Белого дома не вполне здоров психически и возомнил себя председателем земного шара, — добавил полковник. — Ничего, русское оружие у Германии быстро излечит от бредовых фантазий!»
«Ich denke an dich! Ich hoffe, es dir bald wieder besser geht», — написал герр Шён комментарий в блоге «Свитер» мистера Трампа. В переводе на русский это означает следующее: «Я переживаю за тебя! Надеюсь, в скором времени ты поправишься».
Комментарии наших читателей:
Spartanez300
Что-то немцы совсем от рук отбились: то «Северный поток 2» протаскивают, то самолёты покупать не хотят. Удар по репутации "исключительных"! Может, и другие страны по этому примеру начнут посылать американцев куда подальше, чтобы они с небес на землю обетованную спустились.
Кот Всапогах
Напоминает предложение купить кирпич в подворотне.
To be or not to be
Бунт на корабле!! То ли ещё будет… Германия выздоравливает от американской болезни??? Или просто борьба на рынке вооружений??
ROSS 42
Осталось договориться с ними о поставках С-400. Я даже не смею представить реакцию США…
Мур
Сейчас выяснится, что девушка по имени Урсула фон дер Ляйен гомофобка, не любит арабов, пьёт водку с Шойгу, и ей не место на посту МО ФРГ.
Фил77
Возможно, она ещё знакома с отравителями Скрипалей. А в кабинете на столе у неё стоит фото Путина с дарственной подписью!
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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