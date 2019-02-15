Китай разрабатывает новейший суперкомпьютер

Китай запускает проект по созданию новейшего суперкомпьютера, в основу которого положено использование физического явления сверхпроводимости. На данный проект планируется потратить 1 млрд. юаней (147,9 млн. долларов США). В основе процессора и некоторых других компонентом этого суперкомпьютера будут микросхемы, изготовленные из определенных материалов, которые при охлаждении до сверхнизких температур в процессе работы потребляют в 1000 раз меньше энергии, чем аналогичные обычные микросхемы. Создание первого опытного образца планируется уже в 2022 году.Разработкой «сверхпроводящего» суперкомпьютера будет заниматься компанияиз Шеньчженя, работающая в области полупроводниковой и сверхпроводящей электроники. Инженерами этой компании в 2017 году были разработаны и запущены в массовое производство чипы, состоящие из 10 тыс. сверхпроводящих компонентов.Пока нет данных о том, какая будет вычислительная мощность будущего суперкомпьютера.Предыдущей китайской разработкой является суперкомпьютер. Скорость вычислений этой машины составляет 93 квадриллиона операций в секунду. Это всё равно, как если бы все люди на планете 32 года подряд выполняли подсчеты на калькуляторах. По этому показателю аппарат в два раза быстрее и в три раза эффективнее предшественника, так же разработанного в Китае. Суперкомпьютер Sunway TaihuLight укомплектован исключительно деталями китайской разработки. В добавок КНР установила дополнительный рекорд – страна теперь обладает наибольшим количеством суперкомпьютеров.Однако пока рейтинг самых мощных ЭВМ мира возглавляет американский суперкомпьютеркомпании IBM. Производительность данной машины составляет 122,3 квадриллиона операций в секунду.К сожалению, в России с производством «супермашин» дело обстоит несколько хуже. В 2018 году МГУ разработал и запустил в эксплуатацию суперкомпьютер «Ломоносов-2» с максимальной производительностью 1,8 квадриллиона операций в секунду, в будущем планируется подойти к рубежу в 5 квадриллионов операций в секунду. Однако пока этого недостаточно для того, чтобы оказаться в числе мировых лидеров по числу суперкомпьютеров и их производительности.