В Красноярске взрыв газа разрушил часть дома
В Красноярске в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, есть жертвы, сообщает РИА Новости.
По данным МЧС по Красноярскому краю, сообщение о взрыве поступило в 21:00 по местному времени (17:10 мск). В доме 3 по ул. Кандагарская разрушены стены второго и третьего этажей.
Спасатели эвакуировали 12 жителей, в том числе двоих детей. Без жертв не обошлось – под завалами обнаружены тела двух человек. Всего в жилом доме зарегистрировано 20 человек.
Взрывом разрушены 6 квартир, частично пострадали – десять.
К настоящему времени сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов. С места происшествия вывезено 67 куб. м. строительного мусора. В работах были задействованы в общей сложности 193 человека и 19 единиц техники: кран, экскаватор, погрузчики, автомобили КамАЗ.
Эвакуированные жильцы временно расселены в социальном центре «Родник». Некоторые из них разъехались по родственникам. Следственный комитет возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».
Дом по улице Кандагарская представляет собой капитальное строение общей площадью 611 кв. м. Год постройки – 2013-й.
Ранее полиция города сообщила, что в самом начале аварийно-спасательных работ было найдено тело пожилой женщины.
На пятницу запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством мэра Красноярска.
По данным МЧС по Красноярскому краю, сообщение о взрыве поступило в 21:00 по местному времени (17:10 мск). В доме 3 по ул. Кандагарская разрушены стены второго и третьего этажей.
Спасатели эвакуировали 12 жителей, в том числе двоих детей. Без жертв не обошлось – под завалами обнаружены тела двух человек. Всего в жилом доме зарегистрировано 20 человек.
Взрывом разрушены 6 квартир, частично пострадали – десять.
К настоящему времени сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов. С места происшествия вывезено 67 куб. м. строительного мусора. В работах были задействованы в общей сложности 193 человека и 19 единиц техники: кран, экскаватор, погрузчики, автомобили КамАЗ.
Эвакуированные жильцы временно расселены в социальном центре «Родник». Некоторые из них разъехались по родственникам. Следственный комитет возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».
Дом по улице Кандагарская представляет собой капитальное строение общей площадью 611 кв. м. Год постройки – 2013-й.
Ранее полиция города сообщила, что в самом начале аварийно-спасательных работ было найдено тело пожилой женщины.
На пятницу запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством мэра Красноярска.
- Использованы фотографии:
- Телекомпания Прима-ТВ
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