Экс-чиновник НАТО обвинил Вашингтон в предательстве
Бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куджат (он же Куйят) (Harald Kujat) подверг резкой критике расторжение Договора о РСМД, сообщает Bayerischer Rundfunk.
По мнению Куджата, данный шаг означает, что Белый дом отказался от своих обязательств перед Европой.
Куджат отметил, что все последующие события будут очень тяжелыми для всех сторон, в том числе и для стран Европы.
При этом экс-чиновник выразил надежду на сохранение ДРСМД, для чего предложил возродить проведение взаимных инспекций, которые завершились в 2001 году. Необходимо вернуться к общепризнанной истине, добавил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля Соединенные Штаты начинают процедуру выхода из Договора о РСМД, заключенного с Россией.
В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США о выходе из соглашения – она тоже приостанавливает свое участие в нем. Президент отметил также, что Россия не будет втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, и что все предложения Москвы по разоружению остаются в силе, а двери – открытыми для новых переговоров. При этом сама Россия, по его словам, больше не будет предлагать никаких встреч для обсуждения этой проблемы.
По мнению Куджата, данный шаг означает, что Белый дом отказался от своих обязательств перед Европой.
Это является предательством безопасности европейских союзников,заявил он.
Куджат отметил, что все последующие события будут очень тяжелыми для всех сторон, в том числе и для стран Европы.
Очень опасный шаг. Всё, что будет приходить после разрыва договора – хуже того, что мы имеем сейчас,считает он.
При этом экс-чиновник выразил надежду на сохранение ДРСМД, для чего предложил возродить проведение взаимных инспекций, которые завершились в 2001 году. Необходимо вернуться к общепризнанной истине, добавил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля Соединенные Штаты начинают процедуру выхода из Договора о РСМД, заключенного с Россией.
В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США о выходе из соглашения – она тоже приостанавливает свое участие в нем. Президент отметил также, что Россия не будет втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, и что все предложения Москвы по разоружению остаются в силе, а двери – открытыми для новых переговоров. При этом сама Россия, по его словам, больше не будет предлагать никаких встреч для обсуждения этой проблемы.
- Использованы фотографии:
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