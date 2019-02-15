Болтон пригрозил последствиями всем, кто против Гуайдо

Те, кто сегодня строит заговоры с (действующим президентом) Мадуро с целью разрушения демократических институтов Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с неприятными последствиями,

Гуайдо надеется, что Россия и Китай внесут свой вклад в переход (власти),

Будем надеяться, они всё же поддержат демократию,