Болтон пригрозил последствиями всем, кто против Гуайдо
Всех тех, кто не признаёт временным президентом Венесуэлы главу оппозиции Хуана Гуайдо, ожидают неприятные последствия, передает РИА Новости заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Под «последствиями» США понимают санкции, которыми уже обложили венесуэльское руководство, и которые могут ввести в отношении других стран, поддерживающих Николаса Мадуро.
Между тем, сам Гуайдо, объявивший себя президентом, заявил накануне, что рассчитывает на признание России и Китая. Об этом агентству рассказал член альтернативного совета директоров венесуэльского нефтяной компании PDVSA Давид Смолянски, недавно назначенный на эту должность лидером оппозиции.
Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, что станет с этими многомиллиардными контрактами, если Москва и Пекин не изменят свою позицию и не признают Гуайдо президентом Венесуэлы.
Напомним, Смолянски, ранее являвшийся руководителем одного из муниципалитетов Каракаса, в 2017 году был отстранен от должности и приговорен к 1 году и 3 месяцам тюрьмы. Сообщалось, что он числится внештатным научным сотрудником бизнес-школы Джорджтаунского университета, расположенного в Вашингтоне.
Те, кто сегодня строит заговоры с (действующим президентом) Мадуро с целью разрушения демократических институтов Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с неприятными последствиями,заявил Болтон.
Под «последствиями» США понимают санкции, которыми уже обложили венесуэльское руководство, и которые могут ввести в отношении других стран, поддерживающих Николаса Мадуро.
Между тем, сам Гуайдо, объявивший себя президентом, заявил накануне, что рассчитывает на признание России и Китая. Об этом агентству рассказал член альтернативного совета директоров венесуэльского нефтяной компании PDVSA Давид Смолянски, недавно назначенный на эту должность лидером оппозиции.
Гуайдо надеется, что Россия и Китай внесут свой вклад в переход (власти),сказал Смолянски, отвечая на вопрос о возможных контактах с этими странами, вложивших значительные средства в PDVSA.
Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, что станет с этими многомиллиардными контрактами, если Москва и Пекин не изменят свою позицию и не признают Гуайдо президентом Венесуэлы.
Будем надеяться, они всё же поддержат демократию,повторил Смолянски.
Напомним, Смолянски, ранее являвшийся руководителем одного из муниципалитетов Каракаса, в 2017 году был отстранен от должности и приговорен к 1 году и 3 месяцам тюрьмы. Сообщалось, что он числится внештатным научным сотрудником бизнес-школы Джорджтаунского университета, расположенного в Вашингтоне.
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