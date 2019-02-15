Турецкие пользователи предложили насолить США покупкой Су-57

Вы поставляете даром натовские вооружения террористам, врагам Турции. Да пропади оно пропадом, ваше союзничество. Даже враждовать с русскими лучше, чем дружить с вами. Дай бог, вы сгинете вконец.

После некоторого переваривания информации вопрос претензий со стороны США и Франции к Анкаре по поводу покупки российских С-400 прокомментировали и в турецких СМИ. Напомним, что в «демократический» рупор на днях стал трубить и Париж, предлагая Анкаре отказаться от российских С-400 в пользу зенитных ракетных комплексов европейского производства – SAMP/T. Ранее США угрожали Турции введением санкций, если она купит С-400, предлагая при этом туркам взамен свои «Пэтриоты».В США заявили, что они встревожены покупкой ЗРК С-400 у России страной НАТО. На это в турецком парламенте ответили призывом к США не волноваться, отмечая, что «если возникнет необходимость», то Анкара может купить иВ турецких СМИ тем временем развернулась дискуссия о том, как же в дальнейшем вести себя Анкаре. Одни уверены, что стране нельзя «отдаляться от партнёров по НАТО», другие считают, что Турции давно пора вести политику, исходя исключительно из своих интересов, а не интересов тех же США.Обратили на себя комментарии турецких блогеров и обычных пользователей – в том числе к публикациям в прессе страны по этому вопросу. Представим несколько таких комментариев, в которых пользователи не испытывают особого воодушевления от партнёрства с США и НАТО.Ещё несколько:Предлагается насолить Америке за её давление на Турцию.И это, кстати, далеко не первый случай предложения от турецких пользователей по углублению военно-технического сотрудничества с РФ, в том числе в плане возможности приобретения российских истребителей.А это экспрессивный комментарий пользователя в En Son Haber (перевод ИноСМИ ):