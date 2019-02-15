Турецкие пользователи предложили насолить США покупкой Су-57
После некоторого переваривания информации вопрос претензий со стороны США и Франции к Анкаре по поводу покупки российских С-400 прокомментировали и в турецких СМИ. Напомним, что в «демократический» рупор на днях стал трубить и Париж, предлагая Анкаре отказаться от российских С-400 в пользу зенитных ракетных комплексов европейского производства – SAMP/T. Ранее США угрожали Турции введением санкций, если она купит С-400, предлагая при этом туркам взамен свои «Пэтриоты».
В США заявили, что они встревожены покупкой ЗРК С-400 у России страной НАТО. На это в турецком парламенте ответили призывом к США не волноваться, отмечая, что «если возникнет необходимость», то Анкара может купить и Patriot.
В турецких СМИ тем временем развернулась дискуссия о том, как же в дальнейшем вести себя Анкаре. Одни уверены, что стране нельзя «отдаляться от партнёров по НАТО», другие считают, что Турции давно пора вести политику, исходя исключительно из своих интересов, а не интересов тех же США.
Обратили на себя комментарии турецких блогеров и обычных пользователей – в том числе к публикациям в прессе страны по этому вопросу. Представим несколько таких комментариев, в которых пользователи не испытывают особого воодушевления от партнёрства с США и НАТО.
Не понимаю, а почему у США раньше не вызвало вопрос то, что у русских Греция купила С-300? Или они забыли, что греки тоже в НАТО?
А я обеспокоен тем, что Штаты помогают РПК (Рабочая партия Курдистана) и YPG (Демократический союз Сирии – курдское формирование). Значит, США – союзники ещё те.
Судя по всему, Турция приняла правильное решение, если там это вызывает столько шума.
А в какой из трудных для Турции моментов блок НАТО занимал протурецкую позицию, кто-то может мне напомнить.
Ещё несколько:
Мы не состоим с Россией в военно-политическом союзе, а с США состоим. Но Россия не направляет оружие тем, кто убивает турецких военных и других турецких граждан, не спонсирует теракты в турецких городах, не работает над тем, как совершить госпереворот в Турции. И кто нам больший союзник?
Они пугают нас исключением из программы F-35 за нашу покупку у русских С-400. Президент Эрдоган, можно подписать контракт на покупку Су-35 и Су-57. Думаю, они точно лучше.
Предлагается насолить Америке за её давление на Турцию.
И это, кстати, далеко не первый случай предложения от турецких пользователей по углублению военно-технического сотрудничества с РФ, в том числе в плане возможности приобретения российских истребителей.
А это экспрессивный комментарий пользователя в En Son Haber (перевод ИноСМИ):
В США заявили, что они встревожены покупкой ЗРК С-400 у России страной НАТО. На это в турецком парламенте ответили призывом к США не волноваться, отмечая, что «если возникнет необходимость», то Анкара может купить и Patriot.
В турецких СМИ тем временем развернулась дискуссия о том, как же в дальнейшем вести себя Анкаре. Одни уверены, что стране нельзя «отдаляться от партнёров по НАТО», другие считают, что Турции давно пора вести политику, исходя исключительно из своих интересов, а не интересов тех же США.
Обратили на себя комментарии турецких блогеров и обычных пользователей – в том числе к публикациям в прессе страны по этому вопросу. Представим несколько таких комментариев, в которых пользователи не испытывают особого воодушевления от партнёрства с США и НАТО.
Не понимаю, а почему у США раньше не вызвало вопрос то, что у русских Греция купила С-300? Или они забыли, что греки тоже в НАТО?
А я обеспокоен тем, что Штаты помогают РПК (Рабочая партия Курдистана) и YPG (Демократический союз Сирии – курдское формирование). Значит, США – союзники ещё те.
Судя по всему, Турция приняла правильное решение, если там это вызывает столько шума.
А в какой из трудных для Турции моментов блок НАТО занимал протурецкую позицию, кто-то может мне напомнить.
Ещё несколько:
Мы не состоим с Россией в военно-политическом союзе, а с США состоим. Но Россия не направляет оружие тем, кто убивает турецких военных и других турецких граждан, не спонсирует теракты в турецких городах, не работает над тем, как совершить госпереворот в Турции. И кто нам больший союзник?
Они пугают нас исключением из программы F-35 за нашу покупку у русских С-400. Президент Эрдоган, можно подписать контракт на покупку Су-35 и Су-57. Думаю, они точно лучше.
Предлагается насолить Америке за её давление на Турцию.
И это, кстати, далеко не первый случай предложения от турецких пользователей по углублению военно-технического сотрудничества с РФ, в том числе в плане возможности приобретения российских истребителей.
А это экспрессивный комментарий пользователя в En Son Haber (перевод ИноСМИ):
Вы поставляете даром натовские вооружения террористам, врагам Турции. Да пропади оно пропадом, ваше союзничество. Даже враждовать с русскими лучше, чем дружить с вами. Дай бог, вы сгинете вконец.
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