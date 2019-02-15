Сотни британских террористов воюют в Сирии: когда их ждать "дома"?

Сирийское арабское информационное агентство SANA со ссылкой на британскую газету The Daily Telegraph сообщает о том, что порядка трехсот пятидесяти террористов-выходцев из Великобритании до сих пор остаются в Сирии, воюя на стороне пресловутого халифата Исламского государства*. Причем у этих боевиков британские паспорта и возможность беспрепятственного возвращения на родину.Выражая, судя по всему, общее мнение британских СМИ, обозреватели The Daily Telegraph пишут, что потенциальную угрозу, исходящую от возвращения "моджахедов её Величества", не стоит недооценивать. По мнению газетчиков, парламент и кабмин островной державы должны выработать дополнительные меры безопасности, способные сдержать наплыв возвращающихся домой боевиков.По оценкам британских миграционных служб, около девятисот подданных уехали на джихад в разные страны Ближнего Востока. Понятно, что многие экстремисты не вернутся из этой добровольной командировки уже никогда. Но будут и те, кто приедет продолжать «священную войну» против неверных дома - в Англии, Шотландии, Северной Ирландии или Уэльсе.В принципе, такой нежелательный для подданных Британской короны ход истории будет вполне закономерным. С самого начала военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики Великобритания, США и Саудовская Аравия поддерживали террористов в САР и в соседнем Ираке, оказывая игиловцам финансовую и военную помощь.Ричард Дирлав, экс-глава британской спецслужбы MI-6, еще в 2017 году заявлял о том, что возможность новых террористических атак на британской земле постоянно возрастает. В случае окончательного поражения ИГ*, которое приближается с каждым днем, европейские боевики из сирийских террористических группировок будут вынуждены вернуться домой.В компании с ближневосточными беженцами, которые заполонили Европу во время миграционного кризиса ЕС последних нескольких лет, британские исламисты могут образовать гремучую смесь способную в потенциале взорвать не только Лондон, но и многие другие города Британской империи. И бывший разведчик Дирлав, предупреждая о такой возможности своих соотечественников, трезво оценивал опасность и реальность такого развития событий в Королевстве в обозримом будущем.*Запрещенная в РФ террористическая организация.