Израильская компания Rafael представила "танк будущего"
В Израиле представили концепцию "танка будущего". Разработчики из израильской компании Rafael заявили, что новейший танк будет продемонстрирован летом этого года. Об этом пишет "РГ" со ссылкой на Jane's 360.
По замыслу разработчиков, новый танк будет создан на базе компактной платформы Carmel, показанной в начале 2018 года на военной выставке в Лондоне. Эта небольшая гусеничная машина, по мысли израильских военных, должна стать базой для целого семейства техники, в которое входит и небольшой двухместный танк. Заявлено, что в танке отсутствует третий член экипажа, а вместо него установлен бортовой компьютер, который не только обеспечивает круговой обзор экипажу, помечая противников и важные цели, но и дает советы по прокладке маршрута. Кроме того, компьютер может взять на себя роль водителя, наводчика или даже полностью превратить танк в беспилотник. Команды машине отдаются с помощью тачскринов (сенсорных экранов) и даже голосом.
Масса танка не превысит 30 тонн. Отсутствие толстой брони компенсируется передовым комплексом активной защиты. Корпус полностью "глухой", обзор обеспечивается компьютером, который с помощью радара, лидара и внешних камер получает картинку и проецирует ее на мониторы. Вооружение новейшего танка составит автоматическая пушка (калибр не указан) и ПТУР третьего поколения.
Некоторые специалисты по военной технике уже заявили, что новый израильский танк не тянет на ОБТ и окрестили его тяжелой танкеткой.
По замыслу разработчиков, новый танк будет создан на базе компактной платформы Carmel, показанной в начале 2018 года на военной выставке в Лондоне. Эта небольшая гусеничная машина, по мысли израильских военных, должна стать базой для целого семейства техники, в которое входит и небольшой двухместный танк. Заявлено, что в танке отсутствует третий член экипажа, а вместо него установлен бортовой компьютер, который не только обеспечивает круговой обзор экипажу, помечая противников и важные цели, но и дает советы по прокладке маршрута. Кроме того, компьютер может взять на себя роль водителя, наводчика или даже полностью превратить танк в беспилотник. Команды машине отдаются с помощью тачскринов (сенсорных экранов) и даже голосом.
Масса танка не превысит 30 тонн. Отсутствие толстой брони компенсируется передовым комплексом активной защиты. Корпус полностью "глухой", обзор обеспечивается компьютером, который с помощью радара, лидара и внешних камер получает картинку и проецирует ее на мониторы. Вооружение новейшего танка составит автоматическая пушка (калибр не указан) и ПТУР третьего поколения.
Некоторые специалисты по военной технике уже заявили, что новый израильский танк не тянет на ОБТ и окрестили его тяжелой танкеткой.
- Использованы фотографии:
- Jane's 360
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