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РФ предложит американцам грузовой корабль для окололунной станции

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Роскосмос намерен предложить NASA для снабжения международной окололунной станции усовершенствованный грузовой корабль «Прогресс-Л», передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.




Ранее сообщалось, что американское космическое агентство вместе с зарубежными партнерами планирует создать в 2020 годах на окололунной орбите международную станцию Lunar Orbital Platform – Gateway (LOP-G).

На базе «Прогресса», летающего на МКС, планируется создать модернизированный корабль. И Россия намерена предложить его для окололунной станции с целью доставки на нее различных грузов,
рассказал источник.

Если этот план будет одобрен, то первые запуски «Прогрессов-Л» состоятся в 2026-2027 годах.

Собеседник пояснил, что российские корабли будут стыковаться к шлюзовому модулю, который должен быть запущен к станции ракетой «Ангара-А5» в 2025 году.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA обратилось к россиянам с просьбой создать версию корабля «Союз» в качестве резервной транспортной системы для полетов к Луне.

Весной прошлого года в Роскосмосе рассказали, что США предложили России в рамках проекта создать для станции только шлюзовой модуль, отвечающий американским стандартам.

После этого Рогозин заявил, что российская сторона будет участвовать в проекте лишь на равноправных началах. Он также поручил разработать российскую концепцию исследования Луны как альтернативу международному проекту.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/nasa
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