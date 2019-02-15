Россия готова передать Индии технологии производства истребителей МиГ-35

В случае выигрыша индийского тендера на поставку ВВС страны 110 легких истребителей, Россия готова передать Индии технологии и документацию для производства истребителя МиГ-35 на ее территории. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко.По его словам, Россия готова не только поставлять готовые самолеты МиГ-35, но и передать необходимые технологии и документацию партнерским предприятиям для производства этих истребителей на территории Индии. Тарасенко подчеркнул, что многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35 "кардинально изменился, чтобы полностью соответствовать требованиям ВВС Индии". Кроме этого, Индии предлагается новая модель послепродажного обслуживания поставленных самолетов.Ранее сообщалось, что Россия будет участвовать в индийском тендере на поставку 110 легких истребителей для ВВС страны и предложит на него МиГ-35. Условием для участия в индийском тендере является то, что из 110 закупаемых самолетов 17 должны быть поставлены готовыми, а остальные 93 - построены в Индии. Стоимость планируемого контракта с победителем оценивается в 15-18 млрд. долларов.Участие в тендере, помимо российского МиГ-35, будут принимать американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.