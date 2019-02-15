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Опрос: лишь треть россиян одобрили ввод советских войск в Афганистан

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Согласно итогам опроса, проведенного ВЦИОМ, о войне в Афганистане 1979-1989 годов знают около трех четвертей граждан России, передает ТАСС.




В ходе опроса 77% респондентов заявили, что знают о войне в Афганистане, причем 43% слышали о ней от очевидцев, а 9% сообщили, что сами были их свидетелем. Не слышали о конфликте или очень мало о нем знают 22% опрошенных.

При этом исследователи отметили, что осведомленность о войне гораздо выше среди людей старшего поколения.

Примечательно, что 72% респондентов заявили о нежелании узнать больше об этом конфликте, чем знают сейчас. Противоположный ответ дали 26% опрошенных.

На вопрос, следовало ли Советскому Союзу вводить войска в Афганистан, 42% респондентов ответили отрицательно. Одобрили действия советского руководства 31%. Остальные затруднились с ответом.

Около половины тех, кто дал положительный ответ относятся к молодежной группе респондентов.

Опрос проводился 13 февраля. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет. По данным ВЦИОМ, вероятность погрешности не превышает 2,5%.

Напомним, война в Афганистане с участием советской армии длилась 10 лет – с 1979-го по 1989 год. По официальным данным, в ходе боевых действий погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. Ежегодно 15 февраля отмечается годовщина вывода из Афганистана ограниченного контингента.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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