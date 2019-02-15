Украинские бомбардировщики Су-24М вооружат крылатыми ракетами

В этом году мы начнем заниматься проектированием. А в следующем году планируем перейти к практическому воплощению

Украинские Военно-воздушные силы в ближайшем будущем получат воздушный вариант разрабатываемой в интересах Минобороны противокорабельной ракеты "Нептун", заявил генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев.Как заявил Коростелев, разработка воздушного варианта ПКР "Нептун" стоит на втором месте после разработки берегового комплекса. Уже определен воздушный носитель для разрабатываемой ракеты - это будет бомбардировщик Су-24М. По мнению украинских разработчиков ракеты, Су-24М как нельзя лучше подходит в качестве носителя крылатой ракеты, поскольку является довольно мощной и тяжелой машиной. Проектирование новой ракеты планируется начать в этом году.- заявил Коростелев.Гендиректор КБ напомнил, что наземный вариант ракетного комплекса "Нептун" будет готов в начале следующего года. Он создается для прикрытия акватории Черного и Азовского морей. В это же время ожидается постановка крылатой ракеты на вооружение. Разработка комплекса обойдется примерно в 20 млн. долларов, добавил он.Также Коростелев рассказал, что в течение следующих двух лет будет разработан и корабельный комплекс на основе ПКР. В качестве платформы под его размещение планируется использовать ракетный катер типа "Лань".