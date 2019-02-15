Дания, Эстония и Латвия сформируют штаб Северной дивизии НАТО

Потенциал сдерживания НАТО, а также ее способность нас защитить существенно возрастет,

Главы военных ведомств Дании, Эстонии и Латвии подписали в Брюсселе трехстороннее соглашение о взаимопонимании в связи с предстоящим формированием штаба Северной дивизии НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, благодаря созданию Северной дивизии альянс достигнет нового уровня в укреплении потенциала реагирования на внешние угрозы.заявил Луйк.В пресс-службе пояснили, что новый штаб станет частью военной структуры НАТО и свяжет воинские части и подразделения региона с управлением альянса.Сообщается, что главной задачей Северной дивизии станет управление войсковыми операциями в зоне своей ответственности.С этой целью офицеры штаба «приступят к планированию военных операций, а также к интегрированию деятельности частей и подразделений, присланных для усиления региона», говорится в релизе.Согласно информации, на службу в штаб будут откомандированы не менее 15 эстонских офицеров. Первым начальником штаба станет генерал-майор из Вооруженных сил Дании (фамилия не указывается).Предполагается, что в мирное время отделения штаба разместятся в городе Каруп (Дания) и на базе Адажи (Латвия). К полноценной работе штаб должен приступить 8 марта.