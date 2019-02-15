ВО-пятница: Министр Скворцова рассказала, когда россияне бросят пить

Перестанут пить тогда, когда уйдёт потребность, когда будет интересная работа и созидание на работе, когда будет интересный досуг после работы, когда будет оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и за своё здоровье, и за здоровье своих близких.

В очередном выпуске рубрики «Клуб любителей пятницы» («ВО-пятница») представляем новое заявление федерального министра здравоохранения по поводу положения дел с известными злоупотреблениями в нашей стране. Речь идёт об употреблении (для отдельных сограждан – злоупотреблениями) алкогольной продукцией.Вероника Скворцова рассказала журналистам, когда россияне бросят (перестанут) пить. Да-да. Именно так.По словам министра, вопрос снижения уровня употребления спиртного в Российской Федерации не может быть решён ограничениями и рестрикциями.Из заявления Вероники Скворцовой:Федеральный министр отметила, что если удастся решить эти задачи, то с употреблением алкоголя в стране всё будет иначе.По словам Скворцовой, так обозначен «стратегический вектор». При этом отдача от нацпроекта в сфере здравоохранения может себя проявить, по мнению чиновницы кабмина, не ранее чем через три года.Напомним, что Россия за последние годы в целом сократила потребление алкоголя. При этом особенно существенно снизилась доля потребления крепкого алкоголя на душу населения. На сегодняшний день, по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), РФ по объёмам потребления алкоголя на душу населения занимает 6-е место в мире. В первой тройке – Белоруссия, Литва и Украина.В самом конце списка ВОЗ по показателю потребления спиртного – страны мусульманского мира. Хотя у ВОЗ к некоторым из этих стран есть претензии другого характера, но это уже совсем другая история.Можно ли согласиться с Вероникой Скворцовой? Вполне. Ведь когда человек увлечён и работой, и семьёй, когда понимает важность сохранения здоровья, тогда по определению возникает потребность смотреть на мир трезвыми глазами. И, действительно, можно ввести хоть тысячу запретов – если человек «не видит необходимости в умеренности», то для него запрет не только не станет полноценным барьером, но и выступит дополнительным поводом. Для отдельных людей (и не только в нашей стране) проблема ещё и в том, что когда всё хорошо, нужно постараться не запить от счастья.