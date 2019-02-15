Украинский танк Т-64БВ превосходит российский Т-72Б3, считает эксперт

Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"

Украинский модернизированный танк Т-64БВ превосходит по своим возможностям российский основной танк Т-72Б3. Об этом написал в своем блоге "Яндекс. Дзен" российский военный эксперт Алексей Хлопотов.Как пишет эксперт, он обратился к "своим знакомым в ВСУ" с просьбой рассказать о модернизированной версии Т-64БВ образца 2017 года с точки зрения "профессионального эксплуатанта данного танка". Сделанными выводами эксперт поделился с читателями.Согласно полученных от украинских танкистов сведениям, специалист делает вывод, что многоканальный прицел наводчика Т-64БВ сравним по своим характеристикам с белорусским "Сосна-У", устанавливаемым на Т-72Б3. В лучшую сторону отличается связь украинских машин, где установлена радиостанция "Лыбидь" К-2РБ, разработанная на основе цифровой радиостанции от Motorola, тогда как на российских танках стоят "давно устаревшие Р-168". Украинский комплекс динамической защиты "Нож", по мнению эксперта, "всяко лучше" российского "Контакта".Хлопотов отметил, что украинские танки Т-64БВ получили спутниковую навигацию, в отличии от российских, на которых "она отсутствует в принципе". Еще одним плюсом украинской машины является закрытая пулеметная установка, тогда как на российских танках Т-72Б3 нет даже элементарной защиты по опыту Сирии и Ирака.Эксперт делает вывод, что на Украине провели небогатую, но четко обоснованную модернизацию основного танка Т-64БВ.- заявил Хлопотов.Эксперт предупреждает, что в случае начала второго витка боевых действий на Донбассе, донецким и луганским бойцам придется "хлебнуть лиха" с новыми украинскими танками.Ранее "Укроборонпром" сообщил, что ВСУ получили более ста модернизированных танков Т-64БВ.