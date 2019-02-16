Запад против Востока: геополитические каноны мировой поп-культуры
Примерно после окончания Второй мировой войны в мире сложилась биполярная геополитическая система, в которой Запад противостоял Востоку. При этом под Западом подразумевались демократические страны США и Европы, а под Востоком – государства Варшавского договора во главе с СССР. Почти полвека длилась «холодная война», в которой прозападная коалиция всячески разваливала соцблок и Советский Союз.
Оружие в этом противостоянии Москвы и Вашингтона не применялось. Вернее, боевые действия велись при помощи так называемой мягкой силы: антисоветской пропаганды в кинематографе, литературе и музыке. На деморализацию советских граждан, преимущественно морально неокрепшей молодежи, работали сотни американских и британских радиостанций, таких, как «Голос Америки» или «Радио «Свобода».
В фильмах Советы всегда выступали в роли «врагов» свободного мира. Для Запада выставлять СССР в черном свете было абсолютно естественно, коль скоро у них была идеологическая установка по демонизации социалистического Союза. Правда, процесс очернения и искажения действительности наши «западные партнеры» начали еще во времена оны.
В годы правления Ивана Грозного просвещенная Европа рядила всех русских либо в маски недалеких скоморохов, либо в страшные одежки царских опричников. В петровскую эпоху Россия в европейском воображении была бородатой и необразованной полудикой страной. После революции СССР вообще стал настоящим жупелом для мировой буржуазии. До начала Второй мировой войны Союз в умах европейцев и американцев стал вотчиной тирана и деспота Сталина.
Когда Гитлер напал на Советский Союз, Штаты и Великобритания от радости скорой кончины русского социализма радостно потирали ручки. Но им пришлось разочароваться в могуществе Третьего рейха: СССР выиграл ВОВ и укрепился в Восточной Европе. Западу пришлось начинать развал соцблока с самого начала. Вот тогда и появились вездесущие агенты КГБ, «Кей-Джи-Би», как говорили на Западе, которые на долгие пятьдесят лет стали визитной карточкой России в мировой поп-культуре. А сама структура КГБ превратилась в мрачное олицетворение жизни в советской России в целом.
В девяностые, когда Западу всё-таки удалось развалить Союз, «холодная война» почти официально была окончена. Примерно в тот период появлялись голливудские ленты, в которых такие советские граждане, как милиционеры, ученые, космонавты, были хорошими людьми с вполне человеческими лицами. Например, в «Красной жаре» (1988) Арнольд Шварценеггер играл надежного, неплохо говорящего по-английски милиционера. А в фильме «Армагеддон» (1998) на межорбитальной станции «Союз» помогает американским астронавтам отважный космонавт полковник Лев Андропов.
К сожалению наших якобы западных партнеров из США, Великобритании и ЕС, развал СССР не обернулся смертельной болезнью для современной Российской Федерации. Страна оклемалась, окрепла и снова стала геополитической силой, с которой Западу приходится считаться. Запущена «холодная война 2.0», а демонизация России в мировой поп-культуре и зарубежных масс-медиа началась в нулевые годы с усиленным рвением.
Неудивительно, что современной страшилкой для американо-европейского сознания вновь стали силовые структуры государства «русских». С одной стороны, это очередная ипостась ОГПУ-КГБ-МВД в виде ГРУ (правда, эту организацию в РФ уже давно расформировали, но для побасенок мировых СМИ это оказалось не важно). С другой стороны, либеральные антироссийские медийные ресурсы придумали абсолютно новый устрашающий феномен из РФ – мифическую частную военную компанию «Вагнер».
Эта российская ЧВК, по мнению прозападных журналистов, отвечает на данный момент практически за всё и вся в мире. В Венесуэле защищают президента Мадуро – естественно, россияне, ЧВК «Вагнер». Любой военный инструктор или турист в камуфляже и с ружьем в Африке – ясное дело, сотрудник команды Вагнера. Даже странно, что в Великобритании Скрипалей отравили якобы агенты ГРУ, а не те самые из «Вагнера». Ну, у англичан всегда была тяга к традициям и канонам.
Жаль, конечно, что соперничество России и Запада продолжается и в XXI веке. Работая совместно, мировые державы уже давно бы отправили космонавтов и на Луну, и на Венеру. А постоянно проявляя недоверие друг к другу, земляне летают на Марс только в кино. К сожалению, у стран Нового и Старого Света что-то замкнуло в сознании по поводу России, вот они и пугают своих соотечественников, то агентами ГРУ, то россиянами из ЧВК «Вагнер».
Нам в России это, в принципе, не очень-то мешает, но такая антироссийская упертость Запада просто удручающе действует на здравомыслящих людей. Могли бы все вместе жить в мире и согласии на общее благо, но заграничным либерал-демократом всюду ЧВК «Вагнера» и ГРУ мерещатся. А жаль…
Оружие в этом противостоянии Москвы и Вашингтона не применялось. Вернее, боевые действия велись при помощи так называемой мягкой силы: антисоветской пропаганды в кинематографе, литературе и музыке. На деморализацию советских граждан, преимущественно морально неокрепшей молодежи, работали сотни американских и британских радиостанций, таких, как «Голос Америки» или «Радио «Свобода».
В фильмах Советы всегда выступали в роли «врагов» свободного мира. Для Запада выставлять СССР в черном свете было абсолютно естественно, коль скоро у них была идеологическая установка по демонизации социалистического Союза. Правда, процесс очернения и искажения действительности наши «западные партнеры» начали еще во времена оны.
В годы правления Ивана Грозного просвещенная Европа рядила всех русских либо в маски недалеких скоморохов, либо в страшные одежки царских опричников. В петровскую эпоху Россия в европейском воображении была бородатой и необразованной полудикой страной. После революции СССР вообще стал настоящим жупелом для мировой буржуазии. До начала Второй мировой войны Союз в умах европейцев и американцев стал вотчиной тирана и деспота Сталина.
Когда Гитлер напал на Советский Союз, Штаты и Великобритания от радости скорой кончины русского социализма радостно потирали ручки. Но им пришлось разочароваться в могуществе Третьего рейха: СССР выиграл ВОВ и укрепился в Восточной Европе. Западу пришлось начинать развал соцблока с самого начала. Вот тогда и появились вездесущие агенты КГБ, «Кей-Джи-Би», как говорили на Западе, которые на долгие пятьдесят лет стали визитной карточкой России в мировой поп-культуре. А сама структура КГБ превратилась в мрачное олицетворение жизни в советской России в целом.
В девяностые, когда Западу всё-таки удалось развалить Союз, «холодная война» почти официально была окончена. Примерно в тот период появлялись голливудские ленты, в которых такие советские граждане, как милиционеры, ученые, космонавты, были хорошими людьми с вполне человеческими лицами. Например, в «Красной жаре» (1988) Арнольд Шварценеггер играл надежного, неплохо говорящего по-английски милиционера. А в фильме «Армагеддон» (1998) на межорбитальной станции «Союз» помогает американским астронавтам отважный космонавт полковник Лев Андропов.
К сожалению наших якобы западных партнеров из США, Великобритании и ЕС, развал СССР не обернулся смертельной болезнью для современной Российской Федерации. Страна оклемалась, окрепла и снова стала геополитической силой, с которой Западу приходится считаться. Запущена «холодная война 2.0», а демонизация России в мировой поп-культуре и зарубежных масс-медиа началась в нулевые годы с усиленным рвением.
Неудивительно, что современной страшилкой для американо-европейского сознания вновь стали силовые структуры государства «русских». С одной стороны, это очередная ипостась ОГПУ-КГБ-МВД в виде ГРУ (правда, эту организацию в РФ уже давно расформировали, но для побасенок мировых СМИ это оказалось не важно). С другой стороны, либеральные антироссийские медийные ресурсы придумали абсолютно новый устрашающий феномен из РФ – мифическую частную военную компанию «Вагнер».
Эта российская ЧВК, по мнению прозападных журналистов, отвечает на данный момент практически за всё и вся в мире. В Венесуэле защищают президента Мадуро – естественно, россияне, ЧВК «Вагнер». Любой военный инструктор или турист в камуфляже и с ружьем в Африке – ясное дело, сотрудник команды Вагнера. Даже странно, что в Великобритании Скрипалей отравили якобы агенты ГРУ, а не те самые из «Вагнера». Ну, у англичан всегда была тяга к традициям и канонам.
Жаль, конечно, что соперничество России и Запада продолжается и в XXI веке. Работая совместно, мировые державы уже давно бы отправили космонавтов и на Луну, и на Венеру. А постоянно проявляя недоверие друг к другу, земляне летают на Марс только в кино. К сожалению, у стран Нового и Старого Света что-то замкнуло в сознании по поводу России, вот они и пугают своих соотечественников, то агентами ГРУ, то россиянами из ЧВК «Вагнер».
Нам в России это, в принципе, не очень-то мешает, но такая антироссийская упертость Запада просто удручающе действует на здравомыслящих людей. Могли бы все вместе жить в мире и согласии на общее благо, но заграничным либерал-демократом всюду ЧВК «Вагнера» и ГРУ мерещатся. А жаль…
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- w-dog.ru
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