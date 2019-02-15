США не выйдут из Афганистана без согласия НАТО
США не будут выводить войска из Афганистана без одобрения союзников по НАТО, приводит Коммерсантъ заявление и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана.
По словам Шанахана, все действия будут предприниматься в координации с союзниками, одностороннего вывода американских войск из Афганистана не будет.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США уйдут из Афганистана, если «Талибан» (движение запрещено в РФ) и правительство страны достигнут договоренностей.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны альянса вместе пришли в Афганистан и вместе будут принимать решение о выходе. Пока же, по его словам существует договоренность с правительством республики, согласно которой для небоевой миссии необходим контингент численностью 16 тыс. человек.
Причем накануне Германия заявила о продлении своего участия в миссии «Решительная поддержка» на один год (в Афганистане находятся 1,2 тыс. немецких военнослужащих). При этом Ангела Меркель дала понять, что ее позиция в этом вопросе зависит от американцев: если они решат что-то изменить в составе миссии, то и Берлин «изучит необходимость своего вклада» в урегулирование. Примерно такой же позиции придерживаются и остальные союзники США.
Отмечается, что консультации между талибами и правительством Афганистана находятся на начальном этапе, и пока стороны не сделали даже первого конкретного шага к полноценным переговорам. Поэтому о скором урегулировании речи не идет.
По словам Шанахана, все действия будут предприниматься в координации с союзниками, одностороннего вывода американских войск из Афганистана не будет.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США уйдут из Афганистана, если «Талибан» (движение запрещено в РФ) и правительство страны достигнут договоренностей.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что страны альянса вместе пришли в Афганистан и вместе будут принимать решение о выходе. Пока же, по его словам существует договоренность с правительством республики, согласно которой для небоевой миссии необходим контингент численностью 16 тыс. человек.
Причем накануне Германия заявила о продлении своего участия в миссии «Решительная поддержка» на один год (в Афганистане находятся 1,2 тыс. немецких военнослужащих). При этом Ангела Меркель дала понять, что ее позиция в этом вопросе зависит от американцев: если они решат что-то изменить в составе миссии, то и Берлин «изучит необходимость своего вклада» в урегулирование. Примерно такой же позиции придерживаются и остальные союзники США.
Отмечается, что консультации между талибами и правительством Афганистана находятся на начальном этапе, и пока стороны не сделали даже первого конкретного шага к полноценным переговорам. Поэтому о скором урегулировании речи не идет.
- Использованы фотографии:
- Армия США
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