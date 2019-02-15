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Россия может передать Индии технологии постройки неатомных субмарин

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Россия подтвердила готовность передачи Индии технологии строительства неатомной подводной лодки в случае, если это будет совместный проект, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов, добавив, что сейчас решается вопрос статуса российского участия.

Россия может передать Индии технологии постройки неатомных субмарин



Кладов пояснил, что индийцы хотят построить подводную лодку с воздухонезависимой энергетической установкой и другими новинками, а Россия готова им в этом помочь, поскольку у России есть все необходимые индийцам технологии плюс огромный опыт создания подводных лодок самых разных классов.

По сути, сегодня российским подводным лодкам нет равных в мире по всем показателям, от глубины погружения и прочности корпуса до используемых систем оружия
- сказал Кладов.

Однако, отметил он, в Индии пока решают, выбрать ли совместное с Россией создание неатомной подлодки, или объявить тендер с привлечением других разработчиков на участие в этом проекте.

Ранее уже сообщалось, что Россия сделала предложение о создании совместной подводной лодки еще в прошлом году. Российская сторона предложила совместно разработать и в дальнейшем строить новые подводные лодки, как альтернативу тендеру на приобретение шести НАПЛ за 10 млрд. долларов. В случае одобрения российского предложения, стоимость строящихся субмарин значительно снизится, а их количество не будет ограничено контрактом. При этом Москва готова передать индийской стороне права на всю интеллектуальную собственность, предназначенную для строительства прототипа и дизайн будущих субмарин.

Как уточняется, российское предложение включает в себя совместное создание неатомной подводной лодки, адаптацию и установку на нее ракет "БраМос", а также совместное создание для проекта воздухонезависимой энергетической установки.
Использованы фотографии:
https://dymontiger.livejournal.com/
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