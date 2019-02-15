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Ростех представит за рубежом снаряд радиолокационных помех

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На выставке IDEX-2019 в ОАЭ концерн «Техмаш» (входит в Ростех) впервые представит турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47, создающий радиолокационные помехи, сообщает пресс-служба компании.




Снаряд предназначен для защиты надводных кораблей от вооружений, имеющих радиолокационные системы наведения. Его основная задача состоит в создании радиолокационных помех: по мере движения боеприпас ставит в заданном районе ложную радиолокационную цель (ЛРЦ) в виде облака дипольных отражателей. Это дезинформирует системы противника или отвлекает на ложную цель атакующую ракету.

По сравнению с известными аналогами данный снаряд имеет повышенную эффективность за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ЛРЦ,
цитирует пресс-служба гендиректора концерна Владимира Лепина.

Пуск снаряда производится из пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2.

Боеприпас производится в Новосибирске на базе завода искусственного волокна.

В общей сложности на выставку IDEX-2019 «Техмаш» привезет более 100 образцов военной продукции, изготовленных на различных предприятиях концерна. Экспозиция расположится на площади более 120 кв. м. Российская делегация в ходе работы выставки проведет переговоры с техническими специалистами, представляющими военные ведомства ОАЭ и других стран-участников салона.

Выставка пройдет в Абу-Даби с 17-го по 21 февраля.
Использованы фотографии:
Ростех, https://rostec.ru
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