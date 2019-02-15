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Американские подводные дроны Orca пошли в серию

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Американская программа по разработке сверхбольших подводных дронов успешно завершена, субмарины пошли в серию. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США, компания Boeing получил контракт на строительство первых четырёх беспилотных субмарин Echo Voyager.

Американские подводные дроны Orca пошли в серию

Прототип беспилотника Orca - подводный дрон Echo Voyager



В американском тендере на поставку Военно-морским силам США автономных субмарин участвовали разработки от Lockheed Martin и Boeing, в итоге командование ВМС выбрало проект Echo Voyager, представляющий собой дизель-электрическую подводную лодку весом 50 тонн с дальностью плавания в автономном режиме до 6500 миль. Конструкция дрона модульная, что позволяет подстраивать субмарину под выполнение различных задач. Контрактом предусмотрена постройка четырех подводных дронов, получивших название Orca - "Косатка". На строительство выделено 43 млн. долларов.

По заявлению разработчиков, новый подводный дрон способен "уничтожать морские мины, подлодки, надводные корабли, вести радиоэлектронную борьбу". Он способен обнаруживать вражеские субмарины и передавать сведения о них на ближайшие корабли или самолеты.

Сообщается, что подводный дрон способен "длительное время" находиться в автономном плавании и выполнять поставленные задачи.

В командовании ВМС США уже заявили, что принятие на вооружение подводных дронов позволяет значительно снизить общие расходы, но при этом расширить возможности американского флота.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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