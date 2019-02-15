Багги «Чаборз-М3» примут участие в параде Победы
В этом году впервые в параде в честь Дня Победы примут участие багги «Чаборз-М3», сообщает Российская газета.
В настоящее время 8 таких автомобилей готовят для прохождения в составе механизированной колонны Росгвардии в дивизии им. Дзержинского, дислоцированной в Балашихе (Московская область).
Эта машина уже обкатана не только на дивизионном полигоне, но и в Арктике – на Земле Франца-Иосифа. Ее испытанием занимались бойцы 604 Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.
Разработчиком и производителем машины является предприятие «Чеченавто» в городе Аргун. Название «Чаборз» состоит из двух слов: «ча» в переводе с чеченского – медведь, «борз» – волк.
Собираются багги из российских комплектующих, производимых, в том числе на «АвтоВАЗе».
«Чаборз» предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступные районы и в условиях бездорожья. Плавность хода, которая обеспечивается усовершенствованной подвеской, позволяет вести прицельную стрельбу во время передвижения.
Сегодня эта модель осваивается подразделениями Росгвардии. Автомобильные вездеходы активно задействуются при выполнении служебных задач на Северном Кавказе: они участвуют в разведке и патрулировании. С их помощью можно забрасывать в труднодоступные места диверсионные группы, грузы, осуществлять вывоз раненых.
Баги оснащен двигателем ВАЗ объемом 1,6 л, вазовским усилителем тормозов и рулевым управлением с электроусилителем от «Калины». Амортизаторы и рычаги управления разработаны инженерами «Чеченавто».
Вес машины (без вооружения) – около 400 кг, грузоподъемность – 250 кг, скорость – до 130 км/час. Трехместный автомобиль может нести 7,62-мм пулемет ПКМ с запасом патронов, гранатомет АГС-30 и модуль дымовой завесы.
В настоящее время 8 таких автомобилей готовят для прохождения в составе механизированной колонны Росгвардии в дивизии им. Дзержинского, дислоцированной в Балашихе (Московская область).
Эта машина уже обкатана не только на дивизионном полигоне, но и в Арктике – на Земле Франца-Иосифа. Ее испытанием занимались бойцы 604 Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии.
Разработчиком и производителем машины является предприятие «Чеченавто» в городе Аргун. Название «Чаборз» состоит из двух слов: «ча» в переводе с чеченского – медведь, «борз» – волк.
Собираются багги из российских комплектующих, производимых, в том числе на «АвтоВАЗе».
«Чаборз» предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступные районы и в условиях бездорожья. Плавность хода, которая обеспечивается усовершенствованной подвеской, позволяет вести прицельную стрельбу во время передвижения.
Сегодня эта модель осваивается подразделениями Росгвардии. Автомобильные вездеходы активно задействуются при выполнении служебных задач на Северном Кавказе: они участвуют в разведке и патрулировании. С их помощью можно забрасывать в труднодоступные места диверсионные группы, грузы, осуществлять вывоз раненых.
Баги оснащен двигателем ВАЗ объемом 1,6 л, вазовским усилителем тормозов и рулевым управлением с электроусилителем от «Калины». Амортизаторы и рычаги управления разработаны инженерами «Чеченавто».
Вес машины (без вооружения) – около 400 кг, грузоподъемность – 250 кг, скорость – до 130 км/час. Трехместный автомобиль может нести 7,62-мм пулемет ПКМ с запасом патронов, гранатомет АГС-30 и модуль дымовой завесы.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба Росгвардии
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