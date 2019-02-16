Марш памяти Немцова. Шествие скорбящих или площадка для политических неудачников?

Как и ранее, согласовывали мероприятие члены политических партий «Парнас», «Яблоко», Партии перемен, Либертарианской партии, «Партии 5 декабря», созданной А. Навальным организации «ФБК» и правозащитного центра «Мемориал». При таком длинном перечне организаторов, казалось бы, следует ожидать буквально толпы людей, искренне скорбящих по безвременно ушедшему Борису Ефимовичу.Однако тенденция предыдущих лет оставляет мало поводов для оптимизма, по крайней мере, для некоторых несистемных политиков и завсегдатаев околопротестной тусовки. В 2018 году количество участников марша составило, по разным оценкам, от 5 до 7 тысяч человек. В данном случае не так важны точные данные, которые всегда разнятся в зависимости от источника, сколько важна однозначная тенденция – с каждым годом желающих почтить память одного из наиболее одиозных политиков оппозиции все меньше, хотя составители заявки в мэрию Москвы продолжают упорно рассчитывать на 30 тысяч «марширующих».И дело здесь вовсе не в деятельности правоохранительных органов, которые, как верят в оппозиционных изданиях и на Западе, жестоко подавляют свободу слова в России. То же прошлогоднее шествие, по крайней мере, при просмотре имеющихся репортажей, создает ощущение, что авторы акции преднамеренно срежиссировали ее по канонам слезной комедии. Даже корреспондентам «Радио «Свобода», которых сложно обвинить в нелюбви к Немцову, не удалось найти в толпе хотя бы одного человека, который мог бы внятно объяснить, что же его привело на так называемый марш. Может быть, сказывается популярность Немцова на Западе, где его именем называют площади и улицы? Мол, «заграница» плохих людей превозносить не станет.Опрошенных участников акции можно условно разделить на простых сочувствующих, выступающих «за все хорошее против всего плохого», и профессиональных авантюристов, которые не пропустят ни одного повода для прогулки по московским улицам с транспарантами в руках. К первым можно отнести людей, которые убеждены в том, что знают, кто является заказчиком убийства Немцова, и поэтому не следят за расследованием этого преступления. Они, как правило, не имеют даже общего представления о неких «идеях» Бориса Ефимовича, которые якобы продолжают жить, а некоторые даже заявили, что стали сторонником Немцова уже после его гибели.Вторая группа участников марша представлена городскими сумасшедшими, которые вместо вроде бы положенной скорби испытывают исключительно положительные эмоции, с улыбкой выкрикивая лозунги вроде «Путин, уходи». О подробностях политической карьеры Немцова они осведомлены так же слабо, как и представители первой группы. «Вроде хороший человек, надо прийти», – неловко произнес мужчина пенсионного возраста. «Человек, который по величине равен Навальному», – прозвучал явно импровизированный, но неудачный комплимент от другого опрошенного корреспондентами участника марша. Известно, что при жизни Борис Ефимович и Алексей Анатольевич относились друг к другу в лучшем случае сдержанно, и уж во всяком случае Немцов «скромно» ставил себя в один ряд с величайшими в истории государственными деятелями, но никак не с ныне осужденным борцом с коррупцией.Итог неутешительный: люди, которых агитируют участвовать в «марше памяти Немцова», чтобы почтить память убитого политика, не только не имеют понимания, зачем им посещать это мероприятие, но еще и становятся бесплатными участниками массовки для пиар-акций других оппозиционеров-несистемщиков. Убийство людей, вне зависимости от их политических и иных взглядов, совершенно неприемлемо. Но еще более недопустимо пытаться использовать чужую смерть в угоду собственным политическим амбициям.