В Киеве облили краской памятник представителям АТО

В Святошинском районе украинской столицы был облит красной краской памятник атошникам, открытый 15 августа 2017 года.Памятник представлен в виде меча, пронзившего карту России, а снизу к нему приставлена плита с изображение ангела, крылья которого раскрашены в цвета украинского флага. Эта композиция, по заявлению представителя украинской организации «Ветераны АТО», символизирует будущую победу Украины над «агрессором».Киевские правоохранительные органы начали разбирательство по факту происшествия.Памятник уже неоднократно подвергался нападениям: через несколько дней после открытия памятника, 24 августа 2017 года, постамент был облит белой краской, а вечером того же дня его пытались взорвать, однако брошенная взрывчатка в цель не попала.Так называемая АТО - антитеррористическая операция - официальное украинское название вооруженного конфликта на востоке Украины, а именно, боевые действия против Донецкой и Луганской республик, которые ведутся с весны 2014 года. В 2018 году АТО была переименована в ООС - операцию объединенных сил.