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В Киеве облили краской памятник представителям АТО

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В Святошинском районе украинской столицы был облит красной краской памятник атошникам, открытый 15 августа 2017 года.   

В Киеве облили краской памятник представителям АТО



Памятник представлен в виде меча, пронзившего карту России, а снизу к нему приставлена плита с изображение ангела, крылья которого раскрашены в цвета украинского флага. Эта композиция, по заявлению представителя украинской организации «Ветераны АТО», символизирует будущую победу Украины над «агрессором».

Киевские правоохранительные органы начали разбирательство по факту происшествия.

Памятник уже неоднократно подвергался нападениям: через несколько дней после открытия памятника, 24 августа 2017 года, постамент был облит белой краской, а вечером того же дня его пытались взорвать, однако брошенная взрывчатка в цель не попала.

Так называемая АТО - антитеррористическая операция - официальное украинское название вооруженного конфликта на востоке Украины, а именно, боевые действия против Донецкой и Луганской республик, которые ведутся с весны 2014 года. В 2018 году АТО была переименована в ООС - операцию объединенных сил.
Использованы фотографии:
fakty.ua
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