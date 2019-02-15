Россия вряд ли вернётся к созданию БЖРК "Баргузин" - вице-премьер Борисов

Россия вряд ли вернется к проекту создания боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, при этом добавив, что это его личное мнение.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов о возобновлении создания "ядерных поездов", Борисов ответил, что это "не факт, но это сугубо личное мнение".О начале работ над проектом боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин" Минобороны РФ объявило в 2012 году, в 2014 для него была выбрана ракета "Ярс", а в конце 2017 года прошло сообщение, что проект закрыт. Как писали российские СМИ, разработка была отложена на неопределенное время. Однако сообщалось, что по проекту были полностью проведены опытно-конструкторские работы, также были успешно проведены бросковые испытания ракет для комплекса. Как писала "Российская газета", при возобновлении работ над проектом, БЖРК "быстро встанет на рельсы". Позднее появлялась информация, что с окончательным обликом "ядерного поезда" Минобороны должно определиться к 2019 году, а возобновление работ по нему возможно при изменении военно-политической ситуации.Разработку нового БЖРК вел Московский институт теплотехники, учитывая опыт создания его предшественника - БЖРК с ракетой "Молодец" (РТ-23 УТТХ, по классификации НАТО - SS-24 "Скальпель")".Во времена Советского Союза в составе РВСН было три дивизии, включавшие в себя по четыре БЖРК "Молодец". Таким образом, двенадцать "ядерных поездов" несли на себе 36 ракет, каждая из которых несла 10 боевых блоков. Утилизация БЖРК прошла в 2003-2006 годах.Кстати, положения договора СНВ-3 не запрещают создание новых ракетных комплексов.