Защитить Москву: ПРО, ПВО и истребители



РЛС "Дон-2Н"



Испытания перспективной противоракеты



Зенитно-ракетный полк из состава 1-й армии ПВО-ПРО осуществляет развертывание на позиции



Самолеты пилотажных групп "Стрижи" и "Русские витязи", базирующиеся в Кубинке

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

https://ria.ru/

https://tass.ru/

http://nvo.ng.ru/

http://russianknights.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

В случае начала гипотетического полномасштабного вооруженного конфликта с применением всех доступных средств и вооружений особым рискам подвергаются Москва и центральный промышленный район. На этих территориях сосредоточено подавляющее большинство стратегически важных военных и административных объектов, что делает их важной целью для первых ударов. Как следствие, нашей стране необходимо поддерживать и обновлять системы защиты Москвы и ближайших регионов с целью обеспечения устойчивости государственного и военного управления даже в самых сложных условиях.Как в прошлом, так и сейчас основную угрозу для Москвы представляют стратегические ядерные силы вероятного противника. Первый удар по российским структурам управления должны наносить баллистические ракеты сухопутного и морского базирования, а также стратегическая авиация и крылатые ракеты разных типов. Эффективное применение сухопутных войск при этом исключается, что создает характерную картину и требует создания особой структуры защиты.По ряду причин, главную угрозу для центрального промышленного района и Москвы представляют баллистические ракеты вероятного противника, размещенные на сухопутных объектах и на подводных лодках. Понимание этого появилось еще в середине прошлого века, что привело к разработке и строительства развитой системы противоракетной обороны. В 1971 году на боевое дежурство заступила система А-35. К настоящему времени ее сменил более новый комплекс А-135 «Амур», сейчас проходящий модернизацию.Система А-135 эксплуатируется 9-й дивизией противоракетной обороны, входящей в состав 1-й армии ПВО-ПРО. Все воинские части этой дивизии, отвечающие за эксплуатацию различны элементов «Амура», находятся в Московской области – непосредственно в защищаемом районе.Информацию о ракетном ударе со стороны противника «Амур» получает как от системы предупреждения о ракетном нападении, так и от собственных средств слежения. Основным компонентом А-135 является многофункциональная радиолокационная станция «Дон-2Н». РЛС с активными фазированными антенными решетками обеспечивает обзор всей верхней полусферы. Цель типа боевого блока МБР определяется на дальности 3700 км и на высоте до 40 тыс. км. «Дон-2Н» отвечает за сопровождение целей и наведение на них ракет-перехватчиков.В составе А-135 имеется пять стрельбовых комплексов с пусковыми установками противоракет. Согласно разным источникам, одновременно на дежурстве находится до 68 ракет. Сейчас в эксплуатации находятся ракеты 53Т6 / ПРС-1, предназначенные для перехвата баллистических ракет в ближней зоне. Изделие со специальной боевой частью способно поражать цели на дальностях до 100 км и высотах до 45 км. В настоящее время ведутся работы по обновленной противоракете ПРС-1М. Она будет отличаться повышенной дальностью и высотой поражения, а также улучшенной точностью стрельбы.На протяжении последних лет предприятия оборонного комплекса работают над совершенствованием системы А-135, направленным на повышение его тактико-технических характеристик. На завершение подобных работ понадобится несколько лет. Модернизированный вариант «Амура» обозначается как А-235. По разным оценкам, обновленная система ПРО сохранит свои функции, но будет иметь преимущества перед современной.Задача защиты Москвы и центрального промышленного района от авиаударов и крылатых ракет противника возлагается на два других соединения из состава 1-й армии ПВО-ПРО. Это 4-я и 5-я дивизии противовоздушной обороны, расквартированные в ряде населенных пунктов Московской области. На вооружении этих дивизий состоят современные зенитные ракетные комплексы нескольких основных типов.В состав двух дивизий ПВО из состава 1-й армии входит по одному радиотехническому полку и по четыре зенитно-ракетных полка. Почти все зенитно-ракетные полки двух дивизий к настоящему времени перевооружены на комплексы С-400. При этом на вооружении 5-й дивизии ПВО все еще остается два полковых комплекта более старых ЗРК С-300ПМ. В обозримом будущем состоится полное перевооружение дивизии, благодаря которому она расширит свои возможности. В общей сложности в частях 1-й армии ПВО-ПРО на дежурстве стоит около 20 дивизионов с зенитными комплексами двух типов.Дивизии ПВО, вооруженные современными ЗРК, способны защитить Москву, Московскую область и близлежащие регионы от ряда угроз с воздуха. Системы С-400 способны бороться с самолетами тактической и стратегической авиации, специальными самолетами разного назначения, а также с авиационными средствами поражения и крылатыми ракетами. Имеется возможность поражения баллистических ракет малой и средней дальности.Для борьбы с разными целями в разных диапазонах дальности используются управляемые ракеты нескольких типов. Максимальная дальность стрельбы по аэродинамическим целям определена в 400 км. Высота – до 35 км. Дальность по баллистическим целям достигает 60 км. Каждый комплекс одновременно может запускать и наводить до 20 ракет.На базах Московской области и ближайших регионов сосредоточено значительное число авиационных подразделений разного назначения. Имеются истребительные, бомбардировочные, транспортные и иные части. В контексте защиты Москвы и центрального промышленного региона наибольший интерес представляют полки и дивизии, задействованные в ведении разведки, управлении и перехвате вражеских самолетов.В г. Иваново базируется 144-й полк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, единственный в стране. Он располагает 15 машинами А-50 и А-50У, а также одним воздушным командным пунктом Ил-22М. На аэродроме Чкаловский (Московская область) базируется 8-я дивизия особого назначения, располагающая техникой различного назначения. Она имеет 13 ВКП типа Ил-22 и Ил-22М, а также два самолета радиотехнической разведки Ил-20.Аэродром Хотилово (Тверская область) является базой для 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной дивизии Западного военного округа. Ему принадлежит 24 перехватчика МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ, а также до 30 истребителей Су-27, Су-27УБ и Су-30СМ. На аэродроме Саваслейка (Нижегородская область) базируется еще одна эскадрилья перехватчиков МиГ-31, организационно относящаяся к 4-му Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний.Отдельно стоит упомянуть авиабазу Кубинка, где расположен 237-й гвардейский центр показа авиационной техники им. И.Н. Кожедуба. В составе 237-го ЦПАТ служат пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Они располагают двумя десятками самолетов типов Су-27, Су-30СМ и МиГ-29, пригодных для решения исходных боевых задач.Следует отметить, что в регионах центрального промышленного района имеется множество других авиабаз и авиационных соединений с большим числом разнообразной техники. Однако в их случае на вооружении состоят транспортные и учебные самолеты, дальние бомбардировщики, заправщики, а также весь спектр вертолетной техники вооруженных сил. По очевидным причинам, такие авиационные части не могут участвовать в отражении ракетно-ядерного удара или налета дальней авиации противника. Впрочем, некоторые из них могут быть задействованы для ответного удара или при решении иных задач.Москва и ближайшие регионы имеют особое значение для экономики, а также военного и государственного управления, что предъявляет особые требования к их защите – в первую очередь от удара с применением стратегических вооружений. В настоящее время центральный промышленный район имеет развитую систему обороны, включающую различные средства из состава разных видов вооруженных сил. В будущем развитие этой системы должно продолжаться.Осуществляется модернизация системы ПРО А-135 «Амур», предусматривающая производство и внедрение различных изделий новых типов. Уже стартовала замена отдельных компонентов РЛС «Дон-2Н» и систем управления. Важно, что эти процессы осуществляются без снятия станции с дежурства и прекращения ее работы. Параллельно ведется доводка новой модификации серийной противоракеты, имеющей повышенные характеристики.Модернизация частей противовоздушной обороны пока связана со списанием устаревающих зенитных ракетных комплексов С-300ПМ и постановкой на вооружение современных С-400. В отдаленном будущем ожидается новый этап обновления материальной части. На этот раз полки 1-й дивизии ПВО-ПРО должны будут освоить новейшие комплексы С-500. Пока этот ЗРК находится на стадии опытно-конструкторских работ, но в будущем его испытают и поставят в серию.Продолжается серийное производство современных истребителей ряда типов, и такая материальная часть поступает в разные соединения, в том числе центрального региона. Пока самыми новыми на базах Московской области и ближайших районов могут считаться только Су-30СМ и модернизированные МиГ-31. Со временем доля новой техники на базах региона будет увеличена, но пока приоритетной является модернизация частей на других направлениях.Нетрудно заметить, что в деле строительства защиты Москвы и центрального промышленного района наибольшее внимание уделяется средствам противоракетной и противовоздушной обороны, тогда как авиация обновляется медленнее. Причины этого просты и понятны. Как административный и военный центр, Москва и ближайшие объекты являются приоритетной целью для потенциального противника. Поэтому именно этот регион рискует попасть под первый удар вероятного противника с применением баллистических и крылатых ракет, дальней авиации и т.д.Современные отечественные ЗРК способны перехватывать как самолеты и крылатые ракеты, так и боевые блоки баллистических ракет средней дальности. В борьбе с самолетами противника им помогает современная истребительная авиация. За перехват более сложных баллистических целей отвечает комплекс ПРО, проходящий модернизацию. Таким образом, стратегически важные районы страны имеют современную и эффективную эшелонированную оборону.Это означает, что результаты первой атаки противника будут далеки от желаемых, а российские вооруженные силы и гражданские структуры сохранят работоспособность для ответного удара и последующих действий. Этот фактор сам по себе может быть эффективным средством сдерживания вероятного противника от необдуманных действий и агрессии.