Со стороны Порошенко следующим шагом, если Украина станет членом НАТО, будет уже не проход катеров под мостом, а бросок танков в сторону Курска.

В издании BaltNews опубликован комментарий генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва по поводу высказываний экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха. Напомним, что Табах в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил о возможном принятии Украины в состав западного военного блока, несмотря на наличие территориальных проблем. Также Табах объявил, что Россия «может доиграться».В комментарии прибалтийскому информационному ресурсу Дмитрий Журавлёв отметил, что НАТО сегодня не готова принимать в свой состав Украину, так как после такого принятия от украинского режима можно ожидать чего угодно.Из заявления эксперта:Петра Порошенко эксперт назвал «мышонком-провокатором, натравливающий кошку на собаку». Речь идёт о том, что НАТО придётся вмешиваться в вооружённый конфликт, так как один из его членов в конфликт вступает. Правда, здесь нужно отметить, что далеко не всегда так было в истории западного военного блока. У отдельных его представителей или их групп случались локальные вооружённые конфликты, однако весь альянс в эти конфликты предпочитал не вмешиваться.Однако тестировать этот вариант в случае с Украиной Брюссель не собирается априори. Так как адекватных представителей в НАТО всё же хватает, и вступать из-за авантюры киевского режима в войну с Россией они точно не собираются. Керченская провокация Киева это показала и без «принятия» Украины в НАТО.