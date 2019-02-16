Странная война. Как Китай напал на Вьетнам
Сорок лет назад, 17 февраля 1979 года, началась война между двумя ведущими на тот период социалистическими государствами Азии – Китаем и Вьетнамом. Тлевший много лет политический конфликт между соседними государствами перерос в открытое вооруженное противостояние, которое вполне могло перерасти и региональные границы.
Буквально за несколько дней до начала боевых действий руководитель КНР Дэн Сяопин выступил со своим знаменитым обращением, в котором заявил, что Китай собирается «преподать урок Вьетнаму». Подготовку же к этому «уроку» Народно-освободительная армия Китая начала задолго до выступления Дэн Сяопина.
Еще в конце 1978 года в повышенную боевую готовность были приведены военные округа НОАК, располагавшиеся у границ с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой – Шэньянский, Пекинский, Ланьчжоусский и Синьцзянский. Такое решение было принято китайским военно-политическим руководством неспроста. В Пекине предполагали, что в случае нападения КНР на Вьетнам, может последовать ответный удар с севера – со стороны Советского Союза и Монголии. И если Советский Союз ввязался бы тогда в войну с Китаем, то война с Вьетнамом автоматически отошла бы на второй план. То есть, Китай готовился к войне на два фронта.
В начале января 1979 года в боевую готовность был приведен и Гуанчжоусский военный округ на юге Китая, которому предстояло взять на себя основной груз войны с соседним государством. Мощные силы китайских войск были переброшены и в провинцию Юньнань, также имевшую границу с Вьетнамом.
Несмотря на то, что по численности населения Вьетнам многократно уступал Китаю, в Пекине понимали всю сложность и опасность предстоящего конфликта. Ведь Вьетнам был не обычной азиатской страной. На протяжении тридцати пяти лет Вьетнам воевал – начиная с партизанских войн против японцев и французов и заканчивая многолетней войной с американцами и их союзниками. И, что самое главное, в войне с США Вьетнам выстоял, добился объединения страны.
Интересно, что Китай длительное время оказывал помощь Северному Вьетнаму, хотя последний находился под идеологическим влиянием СССР и считался главным проводником просоветского курса в Юго-Восточной Азии. Когда же объединение Вьетнама свершилось, Пекин довольно быстро поменял свою политику в отношении соседней страны. Сразу вспомнились все очень длительные и весьма негативные взаимоотношения двух стран. Китай и Вьетнам много раз воевали друг с другом в прошлые столетия. Империи, существовавшие на территории Китая, стремились полностью подчинить сопредельные государства своей власти. Вьетнам не был исключением.
В середине 1970-х годов отношения между КНР и Вьетнамом стали ухудшаться. Этому способствовал и «камбоджийский вопрос». Дело в том, что в соседней Камбодже также пришли к власти коммунисты. Но Коммунистическая партия Кампучии, на доминирующие позиции в которой еще в начале 1970-х годов выдвинулся Салот Сар (Пол Пот), в отличие от вьетнамских коммунистов, ориентировалась не на Советский Союз, а на КНР. Более того, даже по меркам маоистского Китая Пол Пот был чрезмерным радикалом. Он устроил массовые чистки в камбоджийском коммунистическом движении, приведшие к истреблению провьетнамски настроенных функционеров. Естественно, что Ханою такое положение дел в соседней стране не нравилось. Китай же поддерживал Пол Пота как противовес просоветскому Вьетнаму.
Еще одной и, пожалуй, наиболее веской причиной китайского конфликта с Вьетнамом были опасения Пекина относительно создания просоветского пояса безопасности, который буквально охватывал Китай со всех сторон – Советский Союз, Монголия, Вьетнам. Под вьетнамским влиянием находился Лаос. В Афганистане также пришла к власти просоветская Народно-демократическая партия Афганистана. То есть, у китайского руководства были все основания для того, чтобы опасаться «захвата в советские клещи».
Кроме того, в самом Вьетнаме начались массовые выселения китайцев, до этого времени проживавших в большом количестве в городах страны и игравших важную роль в экономической жизни. Вьетнамское руководство рассматривало давление на китайские диаспоры как ответ на политику Пол Пота, который устроил репрессии против проживавших в Камбодже вьетнамцев, а затем и вовсе приступил к политике набегов на приграничные вьетнамские деревни.
25 декабря 1978 года, в ответ на кампучийские провокации, Вьетнамская народная армия перешла границу Камбоджи. «Красные кхмеры» не смогли оказать вьетнамским войскам серьезного сопротивления и уже 7 января 1979 года режим Пол Пота пал. Это событие еще больше обеспокоило китайцев, поскольку они лишились последнего союзника в регионе. К власти в Камбодже пришли провьетнамские силы, также ориентированные на сотрудничество с СССР.
Около 4:30 утра 17 февраля 1979 года Народно-освободительная армия Китая получила приказ о начале наступления на территорию северных провинций Вьетнама. После артиллерийского обстрела приграничных территорий китайские войска вторглись во Вьетнам по нескольким направлениям. Несмотря на отчаянное сопротивление пограничных сил Вьетнама и отрядов ополчения, НОАК за три дня сумела продвинуться на 15 километров вглубь вьетнамской территории и захватить Лаокай. Но затем решительная атака китайцев захлебнулась.
Здесь следует отметить, что к моменту начала наступления на территорию Вьетнама КНР сосредоточила у его границ 44 дивизии общей численностью в 600 тысяч военнослужащих. Но непосредственно на территорию Вьетнама вошли лишь 250 тысяч китайских солдат. Впрочем, и этой численности на первое время хватало – китайцам противостояли вьетнамские войска численностью в 100 тысяч человек. Первую линию обороны держали плохо вооруженные пограничные силы и части народного ополчения. Собственно же подразделения Вьетнамской народной армии находились во второй линии обороны. Им предстояло защищать Ханой и Хайфон.
Как при таком численном превосходстве НОАК вьетнамской армии удалось довольно быстро остановить ее наступление? Прежде всего, это объяснялось отличными боевыми качествами личного состава ВНА, пограничных войск и даже ополчения. Дело в том, что десятилетия войн с японцами, французами, американцами не прошли для вьетнамцев даром. Практически каждый вьетнамский военнослужащий соответствующего возраста, а также и ополченец, имел опыт участия в боевых действиях. Это были проверенные и обстрелянные солдаты, причем очень идейно мотивированные и настроенные защищать свою родную страну до последней капли крови.
Тем не менее, в конце февраля 1979 года наступавшим силам НОАК удалось захватить Каобанг, а 4 марта 1979 года пал Лангшон. Это заставило Ханой уже 5 марта 1979 года объявить о начале всеобщей мобилизации. Вьетнамское руководство было настроено на защиту страны всеми возможными силами и средствами. Однако в тот же день, когда руководство Вьетнама объявило мобилизацию, Китай заявил о прекращении наступления Народно-освободительной армии и о начале вывода ее частей и подразделений с территории Вьетнама. Странная война, едва начавшись, подошла к концу.
Интересно, что, несмотря на наличие и у Китая, и у Вьетнама выхода к морю, близость морских границ, а также существующие морские споры о принадлежности островов Спратли, на море боевые действия в феврале 1979 года практически не велись. Дело в том, что с лета 1978 года в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях находились корабли Тихоокеанского флота ВМФ СССР. В Южно-Китайском море находилась эскадра из 13 крупных военных кораблей. Также Советский Союз использовал для нужд своего ВМФ бывшую американскую военно-морскую базу Камрань.
В конце февраля 1979 года, уже после начала боевых действий, советская эскадра получила серьезное подкрепление и состояла уже из 30 военных кораблей. Кроме того, в регионе находились советские дизельные подводные лодки, прибывшие с дальневосточных баз Тихоокеанского флота ВМФ СССР. Субмарины создали защитный кордон у входа в Тонкинский залив, что предохраняло его от вторжения кораблей других стран.
После начала войны между Китаем и Вьетнамом Советский Союз и страны – союзники СССР по Организации Варшавского договора приступили к поставкам Вьетнаму вооружения, боеприпасов, иных стратегически важных грузов. Но в целом позиция СССР оказалась куда более «травоядной», чем предполагали китайские лидеры. Части и соединения Советской Армии и Военно-морского флота, дислоцировавшиеся на Дальнем Востоке и в Забайкалье, были приведены в состояние полной боевой готовности, но дальше этого и декларативного осуждения агрессии Китая со стороны МИД СССР дело не пошло.
Несмотря на то, что китайской армии удалось захватить ряд важных районов на севере Вьетнама, в целом война показала слабость и техническую отсталость НОАК. Численное превосходство не смогло гарантировать Пекину «блицкрига» в отношении южного соседа. Кроме того, несмотря на отсутствие каких-то реальных мер со стороны Советского Союза, Дэн Сяопин, известный своей осторожностью, все же не хотел доводить ситуацию до реальной конфронтации с СССР и другими странами социалистического лагеря. Поэтому он предпочел заявить о победе китайского оружия и вывести войска из Вьетнама. Естественно, что о своей победе над китайскими агрессорами заявили и в Ханое.
В апреле 1979 года был расторгнут по инициативе Пекина советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, который КНР не расторгала даже в период открытой конфронтации с Советским Союзом. В мировой политике начиналась новая эпоха и расчетливые китайские руководители, прощупывая Советский Союз, прекрасно это понимали. С другой стороны, существует и такая версия, что Дэн Сяопин, развязывая войну с Вьетнамом, хотел продемонстрировать своим оппонентам в партийно-государственном руководстве Китая, что НОАК нуждается в скорейшей и сильнейшей модернизации. Но действительно ли китайский лидер был столь циничен, чтобы пойти на такие человеческие жертвы ради проверки боеспособности своей армии?
Несмотря на свою краткосрочность, война между Китаем и Вьетнамом была весьма кровопролитной. Китайские историки оценивают потери НОАК в 22 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Примерно столько же, опять же по китайским оценкам, потерял и Вьетнам. То есть, всего за месяц конфликта (а боевые действия продолжались примерно до середины марта, уже после решения Пекина о выводе войск), погибло от 30 тысяч до 40 тысяч человек.
Следует отметить, что на выводе войск в марте 1979 года китайско-вьетнамские конфликты не закончились. На протяжении десяти лет Китай и Вьетнам периодически вступали в мелкие вооруженные конфликты на границе. Например, когда в июне 1980 года Вьетнамская народная армия, увлекшись преследованием отступавших «красных кхмеров», вторглась с территории Камбоджи в соседний Таиланд, части НОАК, дислоцировавшиеся на границе с Вьетнамом, приступили к обстрелу вьетнамских приграничных территорий.
В мае 1981 года НОАК опять предприняла силами одного полка нападение на высоту 400 в провинции Лангшон. Не отставали и вьетнамские войска, которые 5 и 6 мая совершили несколько рейдов в китайскую провинцию Гуанси. На протяжении 1980-х годов обстрелы вьетнамской территории частями НОАК продолжались. Как правило, они предпринимались тогда, когда вьетнамские войска в Камбодже наносили удары по позициям перешедших к партизанской войне «красных кхмеров».
Отношения между двумя соседними государствами относительно нормализовались лишь к началу 1990-х годов, что было связано, в первую очередь, с общим изменением мировой политической обстановки. Советский Союз с 1990 года уже не представлял угрозы китайским политическим интересам в Юго-Восточной Азии, а в 1991 году вообще прекратил свое существование. У Китая появился новый важный противник в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Соединенные Штаты Америки. Кстати, в настоящее время США активно развивают сотрудничество по военной линии именно с Вьетнамом – со страной, с которой Вашингтон полвека назад вел одну из самых кровавых войн в своей истории.
Буквально за несколько дней до начала боевых действий руководитель КНР Дэн Сяопин выступил со своим знаменитым обращением, в котором заявил, что Китай собирается «преподать урок Вьетнаму». Подготовку же к этому «уроку» Народно-освободительная армия Китая начала задолго до выступления Дэн Сяопина.
Еще в конце 1978 года в повышенную боевую готовность были приведены военные округа НОАК, располагавшиеся у границ с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой – Шэньянский, Пекинский, Ланьчжоусский и Синьцзянский. Такое решение было принято китайским военно-политическим руководством неспроста. В Пекине предполагали, что в случае нападения КНР на Вьетнам, может последовать ответный удар с севера – со стороны Советского Союза и Монголии. И если Советский Союз ввязался бы тогда в войну с Китаем, то война с Вьетнамом автоматически отошла бы на второй план. То есть, Китай готовился к войне на два фронта.
В начале января 1979 года в боевую готовность был приведен и Гуанчжоусский военный округ на юге Китая, которому предстояло взять на себя основной груз войны с соседним государством. Мощные силы китайских войск были переброшены и в провинцию Юньнань, также имевшую границу с Вьетнамом.
Несмотря на то, что по численности населения Вьетнам многократно уступал Китаю, в Пекине понимали всю сложность и опасность предстоящего конфликта. Ведь Вьетнам был не обычной азиатской страной. На протяжении тридцати пяти лет Вьетнам воевал – начиная с партизанских войн против японцев и французов и заканчивая многолетней войной с американцами и их союзниками. И, что самое главное, в войне с США Вьетнам выстоял, добился объединения страны.
Интересно, что Китай длительное время оказывал помощь Северному Вьетнаму, хотя последний находился под идеологическим влиянием СССР и считался главным проводником просоветского курса в Юго-Восточной Азии. Когда же объединение Вьетнама свершилось, Пекин довольно быстро поменял свою политику в отношении соседней страны. Сразу вспомнились все очень длительные и весьма негативные взаимоотношения двух стран. Китай и Вьетнам много раз воевали друг с другом в прошлые столетия. Империи, существовавшие на территории Китая, стремились полностью подчинить сопредельные государства своей власти. Вьетнам не был исключением.
В середине 1970-х годов отношения между КНР и Вьетнамом стали ухудшаться. Этому способствовал и «камбоджийский вопрос». Дело в том, что в соседней Камбодже также пришли к власти коммунисты. Но Коммунистическая партия Кампучии, на доминирующие позиции в которой еще в начале 1970-х годов выдвинулся Салот Сар (Пол Пот), в отличие от вьетнамских коммунистов, ориентировалась не на Советский Союз, а на КНР. Более того, даже по меркам маоистского Китая Пол Пот был чрезмерным радикалом. Он устроил массовые чистки в камбоджийском коммунистическом движении, приведшие к истреблению провьетнамски настроенных функционеров. Естественно, что Ханою такое положение дел в соседней стране не нравилось. Китай же поддерживал Пол Пота как противовес просоветскому Вьетнаму.
Еще одной и, пожалуй, наиболее веской причиной китайского конфликта с Вьетнамом были опасения Пекина относительно создания просоветского пояса безопасности, который буквально охватывал Китай со всех сторон – Советский Союз, Монголия, Вьетнам. Под вьетнамским влиянием находился Лаос. В Афганистане также пришла к власти просоветская Народно-демократическая партия Афганистана. То есть, у китайского руководства были все основания для того, чтобы опасаться «захвата в советские клещи».
Кроме того, в самом Вьетнаме начались массовые выселения китайцев, до этого времени проживавших в большом количестве в городах страны и игравших важную роль в экономической жизни. Вьетнамское руководство рассматривало давление на китайские диаспоры как ответ на политику Пол Пота, который устроил репрессии против проживавших в Камбодже вьетнамцев, а затем и вовсе приступил к политике набегов на приграничные вьетнамские деревни.
25 декабря 1978 года, в ответ на кампучийские провокации, Вьетнамская народная армия перешла границу Камбоджи. «Красные кхмеры» не смогли оказать вьетнамским войскам серьезного сопротивления и уже 7 января 1979 года режим Пол Пота пал. Это событие еще больше обеспокоило китайцев, поскольку они лишились последнего союзника в регионе. К власти в Камбодже пришли провьетнамские силы, также ориентированные на сотрудничество с СССР.
Около 4:30 утра 17 февраля 1979 года Народно-освободительная армия Китая получила приказ о начале наступления на территорию северных провинций Вьетнама. После артиллерийского обстрела приграничных территорий китайские войска вторглись во Вьетнам по нескольким направлениям. Несмотря на отчаянное сопротивление пограничных сил Вьетнама и отрядов ополчения, НОАК за три дня сумела продвинуться на 15 километров вглубь вьетнамской территории и захватить Лаокай. Но затем решительная атака китайцев захлебнулась.
Здесь следует отметить, что к моменту начала наступления на территорию Вьетнама КНР сосредоточила у его границ 44 дивизии общей численностью в 600 тысяч военнослужащих. Но непосредственно на территорию Вьетнама вошли лишь 250 тысяч китайских солдат. Впрочем, и этой численности на первое время хватало – китайцам противостояли вьетнамские войска численностью в 100 тысяч человек. Первую линию обороны держали плохо вооруженные пограничные силы и части народного ополчения. Собственно же подразделения Вьетнамской народной армии находились во второй линии обороны. Им предстояло защищать Ханой и Хайфон.
Как при таком численном превосходстве НОАК вьетнамской армии удалось довольно быстро остановить ее наступление? Прежде всего, это объяснялось отличными боевыми качествами личного состава ВНА, пограничных войск и даже ополчения. Дело в том, что десятилетия войн с японцами, французами, американцами не прошли для вьетнамцев даром. Практически каждый вьетнамский военнослужащий соответствующего возраста, а также и ополченец, имел опыт участия в боевых действиях. Это были проверенные и обстрелянные солдаты, причем очень идейно мотивированные и настроенные защищать свою родную страну до последней капли крови.
Тем не менее, в конце февраля 1979 года наступавшим силам НОАК удалось захватить Каобанг, а 4 марта 1979 года пал Лангшон. Это заставило Ханой уже 5 марта 1979 года объявить о начале всеобщей мобилизации. Вьетнамское руководство было настроено на защиту страны всеми возможными силами и средствами. Однако в тот же день, когда руководство Вьетнама объявило мобилизацию, Китай заявил о прекращении наступления Народно-освободительной армии и о начале вывода ее частей и подразделений с территории Вьетнама. Странная война, едва начавшись, подошла к концу.
Интересно, что, несмотря на наличие и у Китая, и у Вьетнама выхода к морю, близость морских границ, а также существующие морские споры о принадлежности островов Спратли, на море боевые действия в феврале 1979 года практически не велись. Дело в том, что с лета 1978 года в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях находились корабли Тихоокеанского флота ВМФ СССР. В Южно-Китайском море находилась эскадра из 13 крупных военных кораблей. Также Советский Союз использовал для нужд своего ВМФ бывшую американскую военно-морскую базу Камрань.
В конце февраля 1979 года, уже после начала боевых действий, советская эскадра получила серьезное подкрепление и состояла уже из 30 военных кораблей. Кроме того, в регионе находились советские дизельные подводные лодки, прибывшие с дальневосточных баз Тихоокеанского флота ВМФ СССР. Субмарины создали защитный кордон у входа в Тонкинский залив, что предохраняло его от вторжения кораблей других стран.
После начала войны между Китаем и Вьетнамом Советский Союз и страны – союзники СССР по Организации Варшавского договора приступили к поставкам Вьетнаму вооружения, боеприпасов, иных стратегически важных грузов. Но в целом позиция СССР оказалась куда более «травоядной», чем предполагали китайские лидеры. Части и соединения Советской Армии и Военно-морского флота, дислоцировавшиеся на Дальнем Востоке и в Забайкалье, были приведены в состояние полной боевой готовности, но дальше этого и декларативного осуждения агрессии Китая со стороны МИД СССР дело не пошло.
Несмотря на то, что китайской армии удалось захватить ряд важных районов на севере Вьетнама, в целом война показала слабость и техническую отсталость НОАК. Численное превосходство не смогло гарантировать Пекину «блицкрига» в отношении южного соседа. Кроме того, несмотря на отсутствие каких-то реальных мер со стороны Советского Союза, Дэн Сяопин, известный своей осторожностью, все же не хотел доводить ситуацию до реальной конфронтации с СССР и другими странами социалистического лагеря. Поэтому он предпочел заявить о победе китайского оружия и вывести войска из Вьетнама. Естественно, что о своей победе над китайскими агрессорами заявили и в Ханое.
В апреле 1979 года был расторгнут по инициативе Пекина советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, который КНР не расторгала даже в период открытой конфронтации с Советским Союзом. В мировой политике начиналась новая эпоха и расчетливые китайские руководители, прощупывая Советский Союз, прекрасно это понимали. С другой стороны, существует и такая версия, что Дэн Сяопин, развязывая войну с Вьетнамом, хотел продемонстрировать своим оппонентам в партийно-государственном руководстве Китая, что НОАК нуждается в скорейшей и сильнейшей модернизации. Но действительно ли китайский лидер был столь циничен, чтобы пойти на такие человеческие жертвы ради проверки боеспособности своей армии?
Несмотря на свою краткосрочность, война между Китаем и Вьетнамом была весьма кровопролитной. Китайские историки оценивают потери НОАК в 22 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Примерно столько же, опять же по китайским оценкам, потерял и Вьетнам. То есть, всего за месяц конфликта (а боевые действия продолжались примерно до середины марта, уже после решения Пекина о выводе войск), погибло от 30 тысяч до 40 тысяч человек.
Следует отметить, что на выводе войск в марте 1979 года китайско-вьетнамские конфликты не закончились. На протяжении десяти лет Китай и Вьетнам периодически вступали в мелкие вооруженные конфликты на границе. Например, когда в июне 1980 года Вьетнамская народная армия, увлекшись преследованием отступавших «красных кхмеров», вторглась с территории Камбоджи в соседний Таиланд, части НОАК, дислоцировавшиеся на границе с Вьетнамом, приступили к обстрелу вьетнамских приграничных территорий.
В мае 1981 года НОАК опять предприняла силами одного полка нападение на высоту 400 в провинции Лангшон. Не отставали и вьетнамские войска, которые 5 и 6 мая совершили несколько рейдов в китайскую провинцию Гуанси. На протяжении 1980-х годов обстрелы вьетнамской территории частями НОАК продолжались. Как правило, они предпринимались тогда, когда вьетнамские войска в Камбодже наносили удары по позициям перешедших к партизанской войне «красных кхмеров».
Отношения между двумя соседними государствами относительно нормализовались лишь к началу 1990-х годов, что было связано, в первую очередь, с общим изменением мировой политической обстановки. Советский Союз с 1990 года уже не представлял угрозы китайским политическим интересам в Юго-Восточной Азии, а в 1991 году вообще прекратил свое существование. У Китая появился новый важный противник в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Соединенные Штаты Америки. Кстати, в настоящее время США активно развивают сотрудничество по военной линии именно с Вьетнамом – со страной, с которой Вашингтон полвека назад вел одну из самых кровавых войн в своей истории.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- https://alter-vij.livejournal.com
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