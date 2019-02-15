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Вынесен приговор подростку за нападение в школе Ивантеевки

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Стало известно о решении суда по делу о резонансном нападении в школе города Ивантеевка. Напомним, что в сентябре 2017 года учащийся 9-го класса местной школы пришёл в учебное заведение с пневматическим оружием, кухонным топором и самодельными пиротехническими средствами (взрывпакетами). Он вошёл в класс, произвёл выстрел в учительницу, нанёс ей удар топором, после чего привёл в действие взрывпакет.




Дети, находившиеся в тот момент в классе, в шоковом состоянии пытались спрятаться от девятиклассника. Трое учеников выпрыгнули из окна, получив многочисленные травмы.

Учительница была доставлена в больницу с ранениями, включая полученную открытую черепно-мозговую травму.

Экспертизой подросток был признан на момент совершения преступления вменяемым.

В итоге по решению суда совершивший нападение получил наказание в виде 7 лет и 3-х месяцев воспитательной колонии.

Кроме того, сам подросток, а также его родители, должны выплатить пострадавшим свыше 2-х миллионов рублей компенсации морального вреда по дополнительному гражданскому иску.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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