Следующей страной, где Соединенные Штаты могут реализовать сценарий майдана, может стать Молдавия. Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По словам Патрушева, сценарий очередного майдана может реализоваться в Молдавии в случае победы на парламентских выборах партии социалистов. Соединенные Штаты и Евросоюз организуют протестные марши правых и подвигнут их на создание майдана в Кишиневе с целью снятия пророссийского президента Игоря Додона. При этом, что в США, что в ЕС и не скрывают желания продвинуть в парламент и правительство Молдавии сторонников евроатлантической интеграции.Выборы в парламент Молдавии пройдут 24 февраля этого года. Согласно предварительным опросам, перед выборами лидирует партия соцалистов Игоря Додона, котрая выступает за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, а также против румынизации независимой Молдавии, а это не устраивает запад, подчеркнул Патрушев. Запад уже начал подталкивать граждан к расколу и конфликтам по отработанной методике цветных революций, добавил он.