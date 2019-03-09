Траншейный нож. Особое оружие Первой мировой
Во время Первой мировой войны сражающиеся страны придумали и внедрили массу новых образцов вооружения разного назначения. Одним из новых видов оружия стал т.н. траншейный нож. Эта разновидность холодного оружия предназначалась специально для рукопашного боя в узких окопах или помещениях, характерного для Первой мировой. В качестве траншейных ножей использовалось великое множество готовых изделий, а кроме того, подобное оружие разрабатывалось с нуля.
Формирование идеи
На момент начала Первой мировой войны основным холодным оружием большинства солдат являлся штык для штатной винтовки. Вскоре конфликт перешел в позиционную стадию, предъявлявшую особые требования к пехотному оружию. Воюющие стороны строили крупные и развитые системы окопов, долговременных огневых точек и бункеров, и захват подобных объектов оказался достаточно сложной задачей. Узкие траншеи и коридоры не позволяли эффективно использовать стрелковое оружие, а также резко затрудняли штыковой бой.
Немецкие траншейные ножи разных типов. Фото Rezat.ru
Логичным решением стал отказ от применения винтовки со штыком в окопном бою. Штык-нож или тесак можно было использовать отдельно, в качестве самостоятельного холодного оружия. В целом, штык решал поставленную задачу, но не вполне соответствовал ей. Штыки того времени отличались большой длиной, доставлявшей неудобство в бою. Кроме того, конструкция такого оружия слабо защищала руку и накладывала ограничения на приемы рукопашного боя.
Альтернативой штыкам стали ножи с менее длинными клинками. В ход шли любые доступные изделия, какие только могли достать солдаты в условиях войны. Также из подручных материалов изготавливались простейшие дубинки, в том числе усиленные дополнительными ударными элементами. Вместе с ними появились первые кустарно изготовленные образцы специализированного колющего и режущего оружия, предназначенные для окопного боя.
До 1915 года такое перевооружение армий носило самодеятельный и кустарный характер, однако вскоре ситуация поменялась. Первым нужды войск поняло французское командование. В конце весны 1915-го Германия поставила на вооружение пехоты шесть новых типов ножей, предназначенных для боев в окопах. В 1916-м во Франции появился первый специализированный нож La Vengeur 1870. Вскоре похожие изделия появились и у других стран. Почти все воюющие стороны получили новые инструменты для более эффективного захвата чужих окопов.
Следует отметить, что за годы Первой мировой так и не была сформирована общая для всех стран концепция траншейного ножа. Одни армии использовали в такой роли существующие клинки или их модификации, тогда как другие разрабатывали совершенно новые конструкции. Также в эксплуатации имелось множество изделий, приобретенных или изготовленных солдатами самостоятельно.
В 1916-18 годах почти все страны-участники разработали и поставили на вооружение свои варианты траншейных ножей разного рода. Одни изделия создавались с нуля, другие предлагалось переделывать из готовых клинков. Другой способ экономии заключался в отказе от сложных в изготовлении клинков в пользу упрощенных конструкций по типу заточенного металлического прута.
Значительная доля траншейных ножей представляла собой простые штык-ножи или тесаки традиционной конструкции. Они имели прямой клинок с односторонней или двойной заточкой, защитную крестовину и простейшую рукоять. Ярким примером этого был немецкий Nahkampfmesser. Союзники Германии и некоторые их противники тоже предпочли обойтись без новшеств и использовали ножи стандартного вида. Однако имелись и совершенно новые интересные образцы, представлявшие большой интерес.
«Французский гвоздь» и другие
В 1915-16 годах в армии Франции появились и получили широкое распространение кустарные изделия по прозвищу «Французский гвоздь». По всей видимости, это был первый вариант траншейного ножа французской армии. Кроме того, порой его считают первым образцом своего рода во всех воюющих странах. Именно «Гвоздь», завоевав большую популярность в войсках, показал командованию необходимость специального холодного оружия и поспособствовал появлению новых образцов заводского изготовления.
«Французский гвоздь» был крайне простым и мог изготавливаться в армейских мастерских или гражданскими мастерами низкой квалификации. Металлический прут длиной не менее 500-600 мм с одного конца расклепывался и затачивался по типу обоюдоострого клинка. Второй конец прута загибался в кольцо, образовывавшее рукоятку. Такой импровизированный нож мог резать и колоть, а на его рукоятку возлагались функции кастета (ее можно было удерживать за один пруток или за оба).
Серийный нож Le Vengeur de 1870 и его ножны. Фото Zonwar.ru
Немного позже появились иные варианты «Гвоздя». Они отличались формой рукоятки, конфигурацией клинка, размерами, а также сложностью изготовления. По причине своей простоты наибольшее распространение получил именно первый вариант.
В 1916 году на вооружение французской армии поступил «заводской» траншейный нож Le Vengeur de 1870 («Мститель за 1870 год» – имелась в виду месть за поражение Франции в войне с Пруссией). Он имел обоюдоостный клинок ромбовидного сечения с упрочненной пятой, развитую крестовину и деревянную рукоять на резьбе. Вместе с ножом использовались металлические ножны с петлей для ремня. Длина ножа достигала 280 мм при 160-мм клинке.
Массовый выпуск «Мстителя» и нескольких других серийных изделий иного вида позволил удовлетворить большую часть потребностей армии в малогабаритном холодном оружии. Клинки заводского изготовления постепенно вытесняли из обращения кустарные изделия или ножи хозяйственного назначения.
Американский кастет
Ориентировочно в 1916 году во Франции появилось предложение об изменении рукояти «Мстителя» и других ножей. К продольной детали для удержания можно было добавить металлическую скобу с выступами или шипами. Такая скоба могла бы выполнять функции эфеса и защищать руку, а при необходимости усиливать удар кулаком. Несмотря на преимущества такой конструкции, французское командование не стало переделывать серийные ножи.
Вскоре похожая идея появилась и, что важнее, была успешно реализована за океаном. США весьма основательно готовились к вступлению в Первую мировую войну и занимались разработкой новых образцов вооружения. Специально для экспедиционных сил был разработан т.н. нож-кастет (или кинжал-кастет), принятый на вооружение под обозначением M1917. Он был простым в производстве и использовании, но при этом отличался неплохими боевыми качествами.
Изделие M1917 получило узкий четырехгранный клинок длиной 114 мм по типу стилета. Также известна модификация с клинком круглого сечения. Рукоять выполнили в виде деревянного блока с изогнутой латунной полосой, выполнявшей функции крестовины и защитной скобы; на ней имелись несколько выступов-шипов. К ножу прилагались узкие трубчатые ножны.
Через несколько месяцев армия приняла новый нож-кастет M1918. Он получил более широкий обоюдоострый ромбовидный клинок и совершенно новую литую металлическую рукоять. Рукоятку обычного вида дополнили четырьмя кольцами с шипами и крестовиной, из-за чего она была похожа на кастет и выполняла те же функции. От предшественника нож-кастет M1918 выгодно отличался конструкцией клинка, позволявшей не только колоть, но и резать.
С середины 1917 года и до перемирия в ноябре 1918-го несколько американских предприятий успели выпустить почти 120 тыс. траншейных ножей двух типов. Значительные количества оружия успели отправить на фронт, но прочие изделия остались в США. Их использовали в армии по прямому назначению, ножи оставались на вооружении в течение длительного времени.
Российские кинжалы
По состоянию на начало Первой мировой войны на вооружении российской армии отсутствовали клинки, полностью соответствующие позднее сформированной концепции траншейного ножа. Тем не менее, многие подразделения имели схожее оружие, вполне пригодное для использования в бою.
В 1907 году на вооружение был принят «кинжал кривой солдатский обр. 1907 г.», он же бебут. Кинжалы предназначались для замены шашек в ряде родов войск и силовых структурах. Младшие чины артиллерии и пулеметных команд, конные разведчики пехоты, жандармы и т.д. ранее вооружались шашками, не вполне соответствовавшие роду их деятельности. Длинные и тяжелые шашки заменили коротким клинком. Кинжал 1907 года имел общую длину около 600 мм при клинке длиной 440 мм и весил порядка 0,75 кг.
Таким образом, на момент вступления в Первую мировую войну российская армия имела набор различного холодного оружия, в том числе относительно пригодного для применения в условиях окопов. Тем не менее, специфическое распределение и ограниченные возможности кинжалов приводили к необходимости самостоятельного приобретения различных ножей, тесаков и т.д., более полно соответствующих актуальным требованиям. При этом командование не обращало внимания на такие потребности войск. Новые траншейные ножи специально не разрабатывали и не производили.
Недолгая эпоха
Первые траншейные ножи кустарного производства появились уже через несколько месяцев после начала Первой мировой, и их производство продолжалось едва ли не до перемирия 1918 года. В 1915-16 годах на вооружение были приняты первые образцы такого оружия специальной разработки, так же выпускавшиеся до самого конца войны. Заводы и полевые мастерские совместными усилиями удовлетворяли требования армий и обеспечивали бойцов необходимым оружием.
В послевоенный период концепция траншейного ножа постепенно ушла в тень. В это время на вооружение поступили новейшие образцы стрелкового оружия, сочетавшие в себе малые габариты и высокую огневую мощь. Новые пистолеты-пулеметы и ружья хорошо справлялись с задачей зачистки вражеских окопов, к тому же без необходимости физического контакта с противником. На фоне этого значение боевого ножа сокращалось.
Со временем ножи окончательно перевели в категорию дополнительного оружия для решения отдельных задач. При этом они прочно закрепились в нише многоцелевого бытового инструмента. Траншейные ножи в их исходном виде со временем пропали. Позже на смену им пришли боевые ножи и штык-ножи в их современном виде. «Французские гвозди», «Мстители» и ножи-кастеты попросту исчезли.
Траншейный нож Первой мировой войны стал ответом на существующие условия и угрозы; такое оружие делалось под конкретные задачи, свойственные этому конфликту. В дальнейшем условия изменились, и необходимость в таком оружии пропала. В результате этого исчезли и траншейные ножи. Впрочем, холодное оружие с коротким клинком осталось в армиях, но заметным образом преобразилось и изменило свое предназначение.
По материалам:
https://rusknife.com/
http://fightingknives.info/
https://vpk-news.ru/
http://zonwar.ru/
https://rezat.ru/
http://arms2armor.com/
Кулинский А.Н. Русское холодное оружие XVIII-XX вв., том 1. СПб.: «Атлант», 2001.
Марьянко А.А., Мак А.А. Армейский короткий клинок XX века: на земле, в небесах и на море. – СПб.: «МАК», 2007
Формирование идеи
На момент начала Первой мировой войны основным холодным оружием большинства солдат являлся штык для штатной винтовки. Вскоре конфликт перешел в позиционную стадию, предъявлявшую особые требования к пехотному оружию. Воюющие стороны строили крупные и развитые системы окопов, долговременных огневых точек и бункеров, и захват подобных объектов оказался достаточно сложной задачей. Узкие траншеи и коридоры не позволяли эффективно использовать стрелковое оружие, а также резко затрудняли штыковой бой.
Немецкие траншейные ножи разных типов. Фото Rezat.ru
Логичным решением стал отказ от применения винтовки со штыком в окопном бою. Штык-нож или тесак можно было использовать отдельно, в качестве самостоятельного холодного оружия. В целом, штык решал поставленную задачу, но не вполне соответствовал ей. Штыки того времени отличались большой длиной, доставлявшей неудобство в бою. Кроме того, конструкция такого оружия слабо защищала руку и накладывала ограничения на приемы рукопашного боя.
Альтернативой штыкам стали ножи с менее длинными клинками. В ход шли любые доступные изделия, какие только могли достать солдаты в условиях войны. Также из подручных материалов изготавливались простейшие дубинки, в том числе усиленные дополнительными ударными элементами. Вместе с ними появились первые кустарно изготовленные образцы специализированного колющего и режущего оружия, предназначенные для окопного боя.
До 1915 года такое перевооружение армий носило самодеятельный и кустарный характер, однако вскоре ситуация поменялась. Первым нужды войск поняло французское командование. В конце весны 1915-го Германия поставила на вооружение пехоты шесть новых типов ножей, предназначенных для боев в окопах. В 1916-м во Франции появился первый специализированный нож La Vengeur 1870. Вскоре похожие изделия появились и у других стран. Почти все воюющие стороны получили новые инструменты для более эффективного захвата чужих окопов.
Следует отметить, что за годы Первой мировой так и не была сформирована общая для всех стран концепция траншейного ножа. Одни армии использовали в такой роли существующие клинки или их модификации, тогда как другие разрабатывали совершенно новые конструкции. Также в эксплуатации имелось множество изделий, приобретенных или изготовленных солдатами самостоятельно.
В 1916-18 годах почти все страны-участники разработали и поставили на вооружение свои варианты траншейных ножей разного рода. Одни изделия создавались с нуля, другие предлагалось переделывать из готовых клинков. Другой способ экономии заключался в отказе от сложных в изготовлении клинков в пользу упрощенных конструкций по типу заточенного металлического прута.
Значительная доля траншейных ножей представляла собой простые штык-ножи или тесаки традиционной конструкции. Они имели прямой клинок с односторонней или двойной заточкой, защитную крестовину и простейшую рукоять. Ярким примером этого был немецкий Nahkampfmesser. Союзники Германии и некоторые их противники тоже предпочли обойтись без новшеств и использовали ножи стандартного вида. Однако имелись и совершенно новые интересные образцы, представлявшие большой интерес.
«Французский гвоздь» и другие
В 1915-16 годах в армии Франции появились и получили широкое распространение кустарные изделия по прозвищу «Французский гвоздь». По всей видимости, это был первый вариант траншейного ножа французской армии. Кроме того, порой его считают первым образцом своего рода во всех воюющих странах. Именно «Гвоздь», завоевав большую популярность в войсках, показал командованию необходимость специального холодного оружия и поспособствовал появлению новых образцов заводского изготовления.
«Французский гвоздь» был крайне простым и мог изготавливаться в армейских мастерских или гражданскими мастерами низкой квалификации. Металлический прут длиной не менее 500-600 мм с одного конца расклепывался и затачивался по типу обоюдоострого клинка. Второй конец прута загибался в кольцо, образовывавшее рукоятку. Такой импровизированный нож мог резать и колоть, а на его рукоятку возлагались функции кастета (ее можно было удерживать за один пруток или за оба).
Серийный нож Le Vengeur de 1870 и его ножны. Фото Zonwar.ru
Немного позже появились иные варианты «Гвоздя». Они отличались формой рукоятки, конфигурацией клинка, размерами, а также сложностью изготовления. По причине своей простоты наибольшее распространение получил именно первый вариант.
В 1916 году на вооружение французской армии поступил «заводской» траншейный нож Le Vengeur de 1870 («Мститель за 1870 год» – имелась в виду месть за поражение Франции в войне с Пруссией). Он имел обоюдоостный клинок ромбовидного сечения с упрочненной пятой, развитую крестовину и деревянную рукоять на резьбе. Вместе с ножом использовались металлические ножны с петлей для ремня. Длина ножа достигала 280 мм при 160-мм клинке.
Массовый выпуск «Мстителя» и нескольких других серийных изделий иного вида позволил удовлетворить большую часть потребностей армии в малогабаритном холодном оружии. Клинки заводского изготовления постепенно вытесняли из обращения кустарные изделия или ножи хозяйственного назначения.
Американский кастет
Ориентировочно в 1916 году во Франции появилось предложение об изменении рукояти «Мстителя» и других ножей. К продольной детали для удержания можно было добавить металлическую скобу с выступами или шипами. Такая скоба могла бы выполнять функции эфеса и защищать руку, а при необходимости усиливать удар кулаком. Несмотря на преимущества такой конструкции, французское командование не стало переделывать серийные ножи.
Вскоре похожая идея появилась и, что важнее, была успешно реализована за океаном. США весьма основательно готовились к вступлению в Первую мировую войну и занимались разработкой новых образцов вооружения. Специально для экспедиционных сил был разработан т.н. нож-кастет (или кинжал-кастет), принятый на вооружение под обозначением M1917. Он был простым в производстве и использовании, но при этом отличался неплохими боевыми качествами.
Изделие M1917 получило узкий четырехгранный клинок длиной 114 мм по типу стилета. Также известна модификация с клинком круглого сечения. Рукоять выполнили в виде деревянного блока с изогнутой латунной полосой, выполнявшей функции крестовины и защитной скобы; на ней имелись несколько выступов-шипов. К ножу прилагались узкие трубчатые ножны.
Через несколько месяцев армия приняла новый нож-кастет M1918. Он получил более широкий обоюдоострый ромбовидный клинок и совершенно новую литую металлическую рукоять. Рукоятку обычного вида дополнили четырьмя кольцами с шипами и крестовиной, из-за чего она была похожа на кастет и выполняла те же функции. От предшественника нож-кастет M1918 выгодно отличался конструкцией клинка, позволявшей не только колоть, но и резать.
С середины 1917 года и до перемирия в ноябре 1918-го несколько американских предприятий успели выпустить почти 120 тыс. траншейных ножей двух типов. Значительные количества оружия успели отправить на фронт, но прочие изделия остались в США. Их использовали в армии по прямому назначению, ножи оставались на вооружении в течение длительного времени.
Российские кинжалы
По состоянию на начало Первой мировой войны на вооружении российской армии отсутствовали клинки, полностью соответствующие позднее сформированной концепции траншейного ножа. Тем не менее, многие подразделения имели схожее оружие, вполне пригодное для использования в бою.
В 1907 году на вооружение был принят «кинжал кривой солдатский обр. 1907 г.», он же бебут. Кинжалы предназначались для замены шашек в ряде родов войск и силовых структурах. Младшие чины артиллерии и пулеметных команд, конные разведчики пехоты, жандармы и т.д. ранее вооружались шашками, не вполне соответствовавшие роду их деятельности. Длинные и тяжелые шашки заменили коротким клинком. Кинжал 1907 года имел общую длину около 600 мм при клинке длиной 440 мм и весил порядка 0,75 кг.
Таким образом, на момент вступления в Первую мировую войну российская армия имела набор различного холодного оружия, в том числе относительно пригодного для применения в условиях окопов. Тем не менее, специфическое распределение и ограниченные возможности кинжалов приводили к необходимости самостоятельного приобретения различных ножей, тесаков и т.д., более полно соответствующих актуальным требованиям. При этом командование не обращало внимания на такие потребности войск. Новые траншейные ножи специально не разрабатывали и не производили.
Недолгая эпоха
Первые траншейные ножи кустарного производства появились уже через несколько месяцев после начала Первой мировой, и их производство продолжалось едва ли не до перемирия 1918 года. В 1915-16 годах на вооружение были приняты первые образцы такого оружия специальной разработки, так же выпускавшиеся до самого конца войны. Заводы и полевые мастерские совместными усилиями удовлетворяли требования армий и обеспечивали бойцов необходимым оружием.
В послевоенный период концепция траншейного ножа постепенно ушла в тень. В это время на вооружение поступили новейшие образцы стрелкового оружия, сочетавшие в себе малые габариты и высокую огневую мощь. Новые пистолеты-пулеметы и ружья хорошо справлялись с задачей зачистки вражеских окопов, к тому же без необходимости физического контакта с противником. На фоне этого значение боевого ножа сокращалось.
Со временем ножи окончательно перевели в категорию дополнительного оружия для решения отдельных задач. При этом они прочно закрепились в нише многоцелевого бытового инструмента. Траншейные ножи в их исходном виде со временем пропали. Позже на смену им пришли боевые ножи и штык-ножи в их современном виде. «Французские гвозди», «Мстители» и ножи-кастеты попросту исчезли.
Траншейный нож Первой мировой войны стал ответом на существующие условия и угрозы; такое оружие делалось под конкретные задачи, свойственные этому конфликту. В дальнейшем условия изменились, и необходимость в таком оружии пропала. В результате этого исчезли и траншейные ножи. Впрочем, холодное оружие с коротким клинком осталось в армиях, но заметным образом преобразилось и изменило свое предназначение.
По материалам:
https://rusknife.com/
http://fightingknives.info/
https://vpk-news.ru/
http://zonwar.ru/
https://rezat.ru/
http://arms2armor.com/
Кулинский А.Н. Русское холодное оружие XVIII-XX вв., том 1. СПб.: «Атлант», 2001.
Марьянко А.А., Мак А.А. Армейский короткий клинок XX века: на земле, в небесах и на море. – СПб.: «МАК», 2007
- Автор:
- Рябов Кирилл
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