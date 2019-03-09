Траншейный нож. Особое оружие Первой мировой



Немецкие траншейные ножи разных типов. Фото Rezat.ru



"Французские гвозди" разных версий. Фото Fordevr.com



Серийный нож Le Vengeur de 1870 и его ножны. Фото Zonwar.ru



Стилет-кастет M1917. Фото Wikimedia Commons



Кинжал M1918. Фото Cowanauctions.com



Российский бебут обр. 1907 г. Фото Wikimedia Commons

По материалам:

https://rusknife.com/

http://fightingknives.info/

https://vpk-news.ru/

http://zonwar.ru/

https://rezat.ru/

http://arms2armor.com/

Кулинский А.Н. Русское холодное оружие XVIII-XX вв., том 1. СПб.: «Атлант», 2001.

Марьянко А.А., Мак А.А. Армейский короткий клинок XX века: на земле, в небесах и на море. – СПб.: «МАК», 2007