Лучшие автоматические гранатомёты мира. Часть 1. Denel Y3 AGL (ЮАР)
Сегодня автоматические станковые гранатометы занимают заметное место на поле боя. Данное оружие предназначено для поражения живой силы и небронированной техники противника, расположенной на открытой местности, вне укрытий, в открытых окопах, за складками местности. Обычно калибр станковых автоматических гранатометов ограничен значениями 30-40 мм, но могут быть незначительные отклонения как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения калибра. Для многих россиян первой ассоциацией, возникающей при встрече со словосочетание автоматический гранатомет, является знаменитый на весь мир АГС-17 «Пламя» (АГС-30). При этом автоматические станковые гранатометы широко используются армиями многих стран мира, одним из удачных примеров такого оружия является автоматический станковый гранатомет Denel Y3 AGL, разработанный в ЮАР.
Южноафриканский автоматический станковый гранатомет Denel Y3 AGL по совокупности своих характеристик считается одним из лучших в мире. В настоящее время данный автоматический гранатомет находится на вооружении сухопутных войск ЮАР. Гранатомет продвигается на экспорт, в Европу под обозначением CG-40, в Северную Америку под обозначением AGL Striker. Впервые на публике новый автоматический гранатомет был представлен в 1992 году. В 1998 году были завершены заводские испытания модели, а в 2002 году завершились войсковые эксплуатационные испытания. Международный дебют нового гранатомета состоялся в Великобритании на Международной выставке оборонных систем и вооружений для всех родов войск DSEi в 2003 году. Тогда же в 2003 году началось его серийно производство.
Изначально с конца 1980-х годов автоматический гранатомет разрабатывался небольшой южноафриканской компанией ARAM. Первоначально изделие имело индекс AS88 (скорее всего, отмечен год начала работ). Уже в процессе разработки патент на изделие был выкуплен компанией «Vektor», которая затем была поглощена и стала отдельным подразделением крупнейшего в ЮАР военно-промышленного концерна «Denel», который сегодня производит широкую номенклатуру продукции военного назначения. При этом «Denel» – это многоотраслевая южноафриканская компания, которая специализируется не только на производстве вооружения и военной техники (ВВТ), но и на создании ракетно-космической техники, авиастроении и машиностроении. Помимо выкупа патента и смены названия на Denel Y3 AGL (automatic grenade launcher) инженеры концерна приняли участие в доработке гранатомета, внеся в его конструкцию ряд изменений.
Созданный южноафриканскими конструкторами автоматический гранатомет, разработанный под стандартные гранаты НАТО калибра 40-мм, был конструктивно похож на американский станковый гранатомет Mk 19, но при этом был легче американского аналога. Автоматика гранатомета Y3 AGL построена на принципе отдачи полусвободного затвора. Выстрел происходит при незапертом затворе в момент его движения вперед, такое решение позволило снизить отдачу. Подвижные части механизмов автоматики гранатомета амортизируются буферами в задней части ствольной коробки. Ствол автоматического гранатомета неподвижно закреплен в ствольной коробке, при этом по всей длине он покрыт массивным кожухом. Частью кожуха является дульный тормоз-компенсатор, обладающий 8 прорезями, расположенными в форме «ромашки». На гранатомете установлен ударно-спусковой механизм ударникового типа с предохранителем. Спуск механический, осуществляется при помощи клавиши. Для вариантов, устанавливаемых на различной боевой технике, предусмотрен электроспуск.
Питание автоматического гранатомета – ленточное (ленты рассчитаны на 20 выстрелов). Особенностью гранатомета является то, что он имеет двусторонний механизм подачи, коробку с лентой можно присоединить с любой стороны гранатомета, смена направления подачи осуществляется перестановкой рычага в крышке приемника, использовать какие-либо дополнительные инструменты при этом не требуется. Автоматический гранатомет Y3 AGL оснащается простым механическим рамочным, а также оптическим прицелами. Максимальная дальность стрельбы составляет около 2200 метров. Справа на теле гранатомета может быть установлен электронный баллистический вычислитель (известен как «LobSight»), который упрощает расчету процесс управления огнем.
В пехотном варианте автоматический гранатомет Denel Y3 AGL устанавливается на станке, представляющем собой треножный лафет. Масса гранатомета без лафета, прицела и лент с выстрелами составляет 32 кг, вместе со станком около 50 кг. Именно вес вместе со станком-треногой считают одним из недостатков данной модели. Расчет автоматического гранатомета состоит из трех человек. Специальная конструкция станка обеспечивает гранатомету максимальный угол возвышения до 60 градусов, что позволяет эффективно использовать оружие в гористой местности, при боевых действиях в городской среде, а также для обстрела целей, которые находятся вне поля зрения расчета (за домами, зданиями, складками местности). Такой режим огня подходит для обстрела целей, координаты которых уже известны. Более всего такой вариант использования напоминает режим ведения огня из миномета.
В качестве боеприпасов южноафриканский автоматический гранатомет использует 40-мм гранаты стандарта НАТО (40х53 mm). Для стрельбы применяются унитарные выстрелы двух основных типов: High Explosive (HE) и High Explosive Dual Purpose (HEDP). Первый представляет собой осколочно-фугасный боеприпас, который предназначен для поражения пехоты и небронированных транспортных средств противника, радиус поражения живой силы – 5 метров. Второй унитарный боеприпас HEDP – это боеприпас двойного действия, но чаще всего он используется для борьбы с техникой и легкобронированными целями, а также различными полевыми укреплениями противника. Заявленная производителем бронепробиваемость данных гранат составляет до 50 мм, пробитие бетонных стен – до 350 мм. Помимо этого разработаны и используются три типа учебных (тренировочных) боеприпасов, предназначенных для реалистичных симуляций и тренировок личного состава, в том числе трассирующая граната. Их баллистические характеристики аналогичны боевым гранатам.
Как и другие образцы современных автоматических гранатометов, Y3 AGL можно использовать не только на стандартном для него треножном станке. Оружие приспособлено для размещения на различных транспортных средствах, которые используются в вооруженных силах ЮАР, в том числе патрульных катерах. В частности гранатомет может быть установлен на джипы «Mamba», производством которых занимается компания «Reumech». Эта же компания занимается выпуском шасси с колесной формулой 6х6 для новой бронемашины, в состав вооружения которой также войдет 40-мм автоматический гранатомет Y3 AGL, установленный в башне, созданной конструкторами компании «Denel».
Тактико-технические характеристики Denel Y3 AGL:
Калибр – 40 мм.
Граната – 40х53 мм.
Длина – 831 мм.
Длина ствола –335 мм.
Высота – 267 мм.
Масса – 32 кг (без станка, прицела и коробки с выстрелами).
Масса со станком – 50 кг.
Скорострельность – 280-320 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 242 м/с.
Питание – лента на 20 выстрелов.
Дальность стрельбы – 2200 м.
Расчет – 3 человека.
Источники информации:
https://ria.ru
http://weaponland.ru
https://raigap.livejournal.com
https://zen.yandex.ru/lockwork
Материалы из открытых источников
Южноафриканский автоматический станковый гранатомет Denel Y3 AGL по совокупности своих характеристик считается одним из лучших в мире. В настоящее время данный автоматический гранатомет находится на вооружении сухопутных войск ЮАР. Гранатомет продвигается на экспорт, в Европу под обозначением CG-40, в Северную Америку под обозначением AGL Striker. Впервые на публике новый автоматический гранатомет был представлен в 1992 году. В 1998 году были завершены заводские испытания модели, а в 2002 году завершились войсковые эксплуатационные испытания. Международный дебют нового гранатомета состоялся в Великобритании на Международной выставке оборонных систем и вооружений для всех родов войск DSEi в 2003 году. Тогда же в 2003 году началось его серийно производство.
Denel Y3 AGL
Изначально с конца 1980-х годов автоматический гранатомет разрабатывался небольшой южноафриканской компанией ARAM. Первоначально изделие имело индекс AS88 (скорее всего, отмечен год начала работ). Уже в процессе разработки патент на изделие был выкуплен компанией «Vektor», которая затем была поглощена и стала отдельным подразделением крупнейшего в ЮАР военно-промышленного концерна «Denel», который сегодня производит широкую номенклатуру продукции военного назначения. При этом «Denel» – это многоотраслевая южноафриканская компания, которая специализируется не только на производстве вооружения и военной техники (ВВТ), но и на создании ракетно-космической техники, авиастроении и машиностроении. Помимо выкупа патента и смены названия на Denel Y3 AGL (automatic grenade launcher) инженеры концерна приняли участие в доработке гранатомета, внеся в его конструкцию ряд изменений.
Созданный южноафриканскими конструкторами автоматический гранатомет, разработанный под стандартные гранаты НАТО калибра 40-мм, был конструктивно похож на американский станковый гранатомет Mk 19, но при этом был легче американского аналога. Автоматика гранатомета Y3 AGL построена на принципе отдачи полусвободного затвора. Выстрел происходит при незапертом затворе в момент его движения вперед, такое решение позволило снизить отдачу. Подвижные части механизмов автоматики гранатомета амортизируются буферами в задней части ствольной коробки. Ствол автоматического гранатомета неподвижно закреплен в ствольной коробке, при этом по всей длине он покрыт массивным кожухом. Частью кожуха является дульный тормоз-компенсатор, обладающий 8 прорезями, расположенными в форме «ромашки». На гранатомете установлен ударно-спусковой механизм ударникового типа с предохранителем. Спуск механический, осуществляется при помощи клавиши. Для вариантов, устанавливаемых на различной боевой технике, предусмотрен электроспуск.
Denel Y3 AGL
Питание автоматического гранатомета – ленточное (ленты рассчитаны на 20 выстрелов). Особенностью гранатомета является то, что он имеет двусторонний механизм подачи, коробку с лентой можно присоединить с любой стороны гранатомета, смена направления подачи осуществляется перестановкой рычага в крышке приемника, использовать какие-либо дополнительные инструменты при этом не требуется. Автоматический гранатомет Y3 AGL оснащается простым механическим рамочным, а также оптическим прицелами. Максимальная дальность стрельбы составляет около 2200 метров. Справа на теле гранатомета может быть установлен электронный баллистический вычислитель (известен как «LobSight»), который упрощает расчету процесс управления огнем.
В пехотном варианте автоматический гранатомет Denel Y3 AGL устанавливается на станке, представляющем собой треножный лафет. Масса гранатомета без лафета, прицела и лент с выстрелами составляет 32 кг, вместе со станком около 50 кг. Именно вес вместе со станком-треногой считают одним из недостатков данной модели. Расчет автоматического гранатомета состоит из трех человек. Специальная конструкция станка обеспечивает гранатомету максимальный угол возвышения до 60 градусов, что позволяет эффективно использовать оружие в гористой местности, при боевых действиях в городской среде, а также для обстрела целей, которые находятся вне поля зрения расчета (за домами, зданиями, складками местности). Такой режим огня подходит для обстрела целей, координаты которых уже известны. Более всего такой вариант использования напоминает режим ведения огня из миномета.
Denel Y3 AGL
В качестве боеприпасов южноафриканский автоматический гранатомет использует 40-мм гранаты стандарта НАТО (40х53 mm). Для стрельбы применяются унитарные выстрелы двух основных типов: High Explosive (HE) и High Explosive Dual Purpose (HEDP). Первый представляет собой осколочно-фугасный боеприпас, который предназначен для поражения пехоты и небронированных транспортных средств противника, радиус поражения живой силы – 5 метров. Второй унитарный боеприпас HEDP – это боеприпас двойного действия, но чаще всего он используется для борьбы с техникой и легкобронированными целями, а также различными полевыми укреплениями противника. Заявленная производителем бронепробиваемость данных гранат составляет до 50 мм, пробитие бетонных стен – до 350 мм. Помимо этого разработаны и используются три типа учебных (тренировочных) боеприпасов, предназначенных для реалистичных симуляций и тренировок личного состава, в том числе трассирующая граната. Их баллистические характеристики аналогичны боевым гранатам.
Как и другие образцы современных автоматических гранатометов, Y3 AGL можно использовать не только на стандартном для него треножном станке. Оружие приспособлено для размещения на различных транспортных средствах, которые используются в вооруженных силах ЮАР, в том числе патрульных катерах. В частности гранатомет может быть установлен на джипы «Mamba», производством которых занимается компания «Reumech». Эта же компания занимается выпуском шасси с колесной формулой 6х6 для новой бронемашины, в состав вооружения которой также войдет 40-мм автоматический гранатомет Y3 AGL, установленный в башне, созданной конструкторами компании «Denel».
Тактико-технические характеристики Denel Y3 AGL:
Калибр – 40 мм.
Граната – 40х53 мм.
Длина – 831 мм.
Длина ствола –335 мм.
Высота – 267 мм.
Масса – 32 кг (без станка, прицела и коробки с выстрелами).
Масса со станком – 50 кг.
Скорострельность – 280-320 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 242 м/с.
Питание – лента на 20 выстрелов.
Дальность стрельбы – 2200 м.
Расчет – 3 человека.
Источники информации:
https://ria.ru
http://weaponland.ru
https://raigap.livejournal.com
https://zen.yandex.ru/lockwork
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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