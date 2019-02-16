Раввин-террорист

Иногда я сам себе задаю провокационный вопрос: а не антисемит ли я часом? И дело даже не в том, что я даю очень много поводов для таких размышлений, отнюдь нет. Но иногда, если честно, некоторые деятели, вся «полезная деятельность» которых сводится к тому, чтобы учить русских жизни, немного напрягают, и национальный вопрос возникает почти автоматически: в конце-то концов, если кто-то хочет учить именно русских, его национальность вряд ли останется неотмеченной.Так вот, подобные размышления позволили мне сделать довольно четкое разделение: я очень уважаю евреев, живущих в Израиле, но с большим сомнением отношусь к упомянутой выше категории «учителей жизни». С первыми все понятно: работают, воюют, строят, выживают и даже, несмотря на весьма сложные стартовые условия, смогли добиться процветания своей маленькой страны. С тем, что и как они делают, можно не соглашаться, против этого можно протестовать, на это можно злиться – все так, и поводов для этого израильтяне дают предостаточно. Но, как ни крути, уважения они заслуживают.Про вторую категорию можно, наверное, особо не уточнять, чтобы случайно не обидеть какого-то хорошего человека. Но суть этого явления многим, наверное, понятна и без моих уточнений, так что просто промолчу.А ещё я уважаю евреев за то, что они умеют с какой-то удивительной решимостью не обращать внимания на то, что о них думают. Более того, они обладают редкой способностью доказать, что черное – это белое, и переубедить их в этом становится решительно невозможно.Чтобы доказать это утверждение, я предлагаю совсем немного вспомнить историю современного терроризма. Не секрет, что именно евреи были самыми яростными бомбистами в царской России. Партия социал-революционеров (в просторечии эсеры), актив которой в значительной степени состоял из представителей еврейской национальности, считала терроризм одним из основных способов достижения своих политических целей. Не сильно отставали от них и большевики, политическая верхушка которых, по странному совпадению, тоже в очень значительной степени принадлежала к представителям еврейского этноса.Можно вспомнить и борьбу еврейского населения Палестины во времена британского мандата, когда именно террористические методы были альфой и омегой еврейского пути к независимости. Тогда объектами их терактов становились не палестинцы, а англичане, осуществлявшие управление этой территорией по мандату Лиги наций. То есть обычные сказки про отсталость или бесчеловечность жертв, как в случае с русскими и палестинцами, здесь уже не годятся. Но, что самое поразительное, историю террористической борьбы евреев с англичанами не то чтобы совсем забыли, но предпочитают лишний раз не вспоминать даже сами британцы.Как ни удивительно, Израиль не только не комплексует и не кается по поводу этих мрачных страниц истории своего народа (а отчасти и государства, ибо сам факт создания и признания Израиля без террористической борьбы израильтян в Палестине был бы под вопросом), но и вполне спокойно продолжает практику разделения террористов на плохих и «хороших».Столь долгое вступление потребовалось автору для того, чтобы рассказать о внешне мало чем примечательном эпизоде. Однако все-таки он далеко не так прост, и поговорить об этом нам обязательно нужно.Не так давно в России, в Новосибирске, с циклом лекций выступил израильский раввин Йосеф Менделевич. Вполне рядовое событие, скажете? Да, более чем рядовое, если не считать того, что в 1970 году этот гражданин Израиля (тогда вполне обычный советский гражданин) был арестован КГБ СССР за попытку угона самолета, осужден на длительный срок и даже отсидел его в советской тюрьме.История преступления, которое по современным канонам расценивается не иначе как теракт, довольно проста: господин (тогда ещё товарищ) Менделевич вместе со своими друзьями-сионистами решил угнать рейсовый самолет Ан-2, следующий по маршруту «Ленинград – Приозерск» и улететь на нем в Швецию. Оттуда, разумеется, они планировали эмигрировать в Израиль. Но планам их не суждено было сбыться: их «взяли» прямо возле трапа, при посадке, вежливые сотрудники «с погонами под пиджаком», и препроводили в ведомственную тюрьму города Ленинграда.После прихода к власти М.С. Горбачёва все участники того неудавшегося теракта стали едва ли не национальными героями государства Израиль, а упомянутый господин Менделевич выбрал религиозную стезю и стал раввином. Но что самое примечательное: он не сидит в Израиле, а довольно активно ездит по миру с проповедями, посещая иногда и Россию. Более того: поговаривают, что все его «лекции» в России начинаются именно с рассказов о том, как он со своими друзьями угонял советский самолет.Конечно, на это могут возразить: человек свое отсидел, «долг обществу» отдал сполна, теперь занят довольно мирным делом и может себе позволить немного старческих побасенок. Но нужно понимать, что раввина-террориста приглашают в РФ еврейские культурные и религиозные организации, которые во многом формируют отношение еврейской молодежи к жизни и России. Также интересно и то, что упомянутая лекция в г. Новосибирске предназначалась для слушателей возрастной категории 18-30 лет.Сам факт подобной лекции, на которой раввин начинает рассказ с истории своего неудавшегося теракта, должен заставить нас задуматься: а что приглашенная молодежь сможет с такой лекции вынести? Мысль о том, что ради «исторической родины» можно предать Родину настоящую? Что ради наполненной «молоком и медом» земли обетованной можно даже опасное преступление совершить?Некоторые эксперты предполагают, что подобные визиты преследуют цель «разогрева» протестных настроений в России. Тем более что по приглашению добропорядочных еврейских организаций подобные лекторы посещают много российских городов, у них целые «туры» проходят.А совсем недавно там же, в Новосибирске, были оштрафованы два других мирных «лектора», Велвел Белинский и Ашер Альтшуль. Один из них американец, второй прилетел к нам из Израиля. Оба, что примечательно, по туристической визе, не предусматривающей миссионерской, просветительской или научной деятельности. Штрафы они получили небольшие, всего по две тысячи рублей, но радует уже сам факт, что за порядком в этой сфере власти хоть как-то пытаются следить.Ну и ещё один аспект, назовем его «общечеловеческим»: а правда, зачем проявлять столь нарочитое пренебрежение к чувствам граждан России? Что, кому-то было не совсем ясно, какие чувства вызовут в России подобные «гастроли» недавних террористов? Или кто-то может себе представить, что в Израиль совершил визит какой-то активист общества «Память» и прочитал цикл лекций, посвященных борьбе этой организации против евреев? Да там, уверяю вас, камня на камне не оставят от организаций, позволивших себе пригласить подобного персонажа.А у нас – штраф 2 тысячи рублей. И пока не ясно, изменится ли тут хоть что-либо…В заключение всего одно уточнение: сегодня отличились евреи, а завтра это могут быть представители других национальностей. И в этом случае автор тоже будет выражать сомнения в адекватности подобного положения вещей.Поэтому не ищем здесь националистического или антисемитского подтекста. Давайте лучше сосредоточимся на странностях системы, которая спокойно проглатывает подобное…