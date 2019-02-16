Причины введения Трампом режима ЧП в США

Американский президент принял решение о введении чрезвычайного положения в США. Речь идёт о южных штатах страны – тех, где Трамп собирается возводить «непреодолимую стену» на границе с Мексикой.Ответом на этот вопрос служит американское законодательство. По его букве, президент не имеет права принять решение по такой проблематике как, например, «заграждение» от беженцев, без согласия Конгресса. И Конгресс это согласие Трампу не давал. Ранее такая ситуация уже приводила к самому затяжному шатдауну в истории Соединённых Штатов.Чтобы обойти блокировку со сторону Конгресса, президент США и ввёл особый режим, предоставляющий ему такое право. При введении чрезвычайного положения вся полнота власти сосредотачивается в руках президента США, и он получает возможность принятия фактически единоличных решений. Этот факт приводит к бурной негативной реакции со стороны противников Трампа. И дело даже не столько в стене как таковой, сколько в возможностях президента.По его словам, стена нужна по той причине, что в США ежегодно «вторгаются банды гангстеров и наркоторговцев». Это, по словам президента США, делает Соединённые Штаты страной с самым большим уровнем потребления наркотиков в мире. Таким образом, Трамп фактически замахнулся на американских наркоторговцев, доходы которых оцениваются десятками миллиардов долларов ежегодно.На строительство стены Трамп предполагает потратить более 8 млрд долларов. По его словам, эти расходы в конечном итоге «принесут США несоизмеримо большую пользу».Негодование в Конгрессе вызвало заявление Трампа о том, что он готов к судебным процессам даже со своей собственной администрацией. В том же заявлении президент США отметил, что ему удалось «прийти к позитивному тону в отношениях с КНДР». При этом Трамп добавил: