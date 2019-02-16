Причины введения Трампом режима ЧП в США
Американский президент принял решение о введении чрезвычайного положения в США. Речь идёт о южных штатах страны – тех, где Трамп собирается возводить «непреодолимую стену» на границе с Мексикой.
С какой же целью Дональд Трамп ввёл ЧП на юге страны?
Ответом на этот вопрос служит американское законодательство. По его букве, президент не имеет права принять решение по такой проблематике как, например, «заграждение» от беженцев, без согласия Конгресса. И Конгресс это согласие Трампу не давал. Ранее такая ситуация уже приводила к самому затяжному шатдауну в истории Соединённых Штатов.
Чтобы обойти блокировку со сторону Конгресса, президент США и ввёл особый режим, предоставляющий ему такое право. При введении чрезвычайного положения вся полнота власти сосредотачивается в руках президента США, и он получает возможность принятия фактически единоличных решений. Этот факт приводит к бурной негативной реакции со стороны противников Трампа. И дело даже не столько в стене как таковой, сколько в возможностях президента.
Что говорит по этому поводу сам Трамп?
По его словам, стена нужна по той причине, что в США ежегодно «вторгаются банды гангстеров и наркоторговцев». Это, по словам президента США, делает Соединённые Штаты страной с самым большим уровнем потребления наркотиков в мире. Таким образом, Трамп фактически замахнулся на американских наркоторговцев, доходы которых оцениваются десятками миллиардов долларов ежегодно.
На строительство стены Трамп предполагает потратить более 8 млрд долларов. По его словам, эти расходы в конечном итоге «принесут США несоизмеримо большую пользу».
Негодование в Конгрессе вызвало заявление Трампа о том, что он готов к судебным процессам даже со своей собственной администрацией. В том же заявлении президент США отметил, что ему удалось «прийти к позитивному тону в отношениях с КНДР». При этом Трамп добавил: Это стало возможно при участии Китая и России.
С какой же целью Дональд Трамп ввёл ЧП на юге страны?
Ответом на этот вопрос служит американское законодательство. По его букве, президент не имеет права принять решение по такой проблематике как, например, «заграждение» от беженцев, без согласия Конгресса. И Конгресс это согласие Трампу не давал. Ранее такая ситуация уже приводила к самому затяжному шатдауну в истории Соединённых Штатов.
Чтобы обойти блокировку со сторону Конгресса, президент США и ввёл особый режим, предоставляющий ему такое право. При введении чрезвычайного положения вся полнота власти сосредотачивается в руках президента США, и он получает возможность принятия фактически единоличных решений. Этот факт приводит к бурной негативной реакции со стороны противников Трампа. И дело даже не столько в стене как таковой, сколько в возможностях президента.
Что говорит по этому поводу сам Трамп?
По его словам, стена нужна по той причине, что в США ежегодно «вторгаются банды гангстеров и наркоторговцев». Это, по словам президента США, делает Соединённые Штаты страной с самым большим уровнем потребления наркотиков в мире. Таким образом, Трамп фактически замахнулся на американских наркоторговцев, доходы которых оцениваются десятками миллиардов долларов ежегодно.
На строительство стены Трамп предполагает потратить более 8 млрд долларов. По его словам, эти расходы в конечном итоге «принесут США несоизмеримо большую пользу».
Негодование в Конгрессе вызвало заявление Трампа о том, что он готов к судебным процессам даже со своей собственной администрацией. В том же заявлении президент США отметил, что ему удалось «прийти к позитивному тону в отношениях с КНДР». При этом Трамп добавил: Это стало возможно при участии Китая и России.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Трамп
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