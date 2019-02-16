Сурков посетил заседание Союза добровольцев Донбасса

Такие проблемы всегда существуют, какие-то удаётся быстро решить, какие-то возникают новые. В той части, в которой мы способны содействовать в решении ваших проблем, ещё раз подтверждаю, что мы будем продолжать это делать.

В разгар предвыборной гонки от Киева можно ждать чего угодно.

Если ситуация потребует, мы в кратчайшие сроки мобилизуем добровольческое движение.

В Москве прошло заседание общественной организации «Союз добровольцев Донбасса». Главная тематика заседания связана с возможной эскалацией конфликта на Донбассе в связи с предвыборной гонкой на Украине.Определённое обострение ситуации в зоне конфликта имеет место уже сейчас. Одна деталь: Киев вновь перебросил к линии соприкосновения нацбатальоны.Обращает на себя внимание, что на заседании Союза добровольцев Донбасса (СДД) присутствовал помощник президента России Владислав Сурков. В прессе говорится о том, что сам совет командиров СДД был созван Владиславом Сурковым и руководителем Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем.Сурков отметил, что целью заседания стало в том числе и разрешение проблемы с социальным обеспечением участников противостояния киевской агрессии на Донбассе.Из заявления:На этом фоне Александр Бородай отметил, что выборы на Украине и их результаты могут стать поводом для нового этапа эскалации конфликта в соседней стране. По словам Бородая, «украинские выборы – бардак повышенной степени».Глава СДД:При этом Бородай отметил, что в Союзе добровольцев готовы к любому развитию событий.Бородай: