В США тестируют интеграцию систем защиты бронетехники от российских ПТУР

Но здесь крайне важно координировать системы жёсткого и мягкого уничтожения боеприпаса, чтобы они без необходимости не работали одновременно по одной угрозе, пропуская другую. Эта координация, в свою очередь, является задачей модульной системы активной защиты армии.

В США идёт выбор оснащения для бронетехники, которое позволило бы снизить до минимума уровень угрозы отпротивотанковых управляемых ракет (ПТУР). В течение шести недель велись испытания систем защиты, разработанных компанией BAE Systems. По результатам испытаний были сделаны выводы об уязвимостях американских бронемашин перед ПТУР российского производства и о том, как от этих уязвимостей избавиться.Теперьготовится к переходу на новый этап испытаний. Стартует он летом текущего года. И испытуемая система защиты будет установлена на M2 Bradley, на которой уже расположен израильскийот компании. В «Железный кулак» входят несколько подсистем защиты, включая модуль РЭБ, систему маскировки с использованием дымовых гранат, систему обнаружения и сопровождения ПТУР и гранат РПГ, систему контратаки выпущенной ракеты или гранаты фугасным зарядом.Тестируемая BAE Systems система защиты в первую очередь не должна позволить ракете противника (а судя по тестам, речь о России и тех странах, куда российские ПТРК поставляются) «обмануть» тот самый «Железный кулак».Речь идёт о системе защиты. Разработчики говорят о том, что эта система создаётся именно как «эффективное средство противодействия управляемым ракетам российского производства, которые применяются как военными, так и представителями ряда группировок в разных точках мира».В США отмечается, что до сих пор основное внимание уделялось активной системе защиты с «жёстким уничтожением» ПТУР, направленных на бронемашину. Теперь же армия Соединённых Штатов обращает внимание и на систему «мягкого уничтожения». Речь идёт о системах, которые особым частотным импульсом «ослепляют» ПТУР, и та «теряет цель». Другими словами, физического уничтожения ПТУР не происходит – её просто (этот термин использует разработчик) «выводят из игры».При этом нужно отметить, что теперь в США собираются тестировать системы «жёсткого и мягкого уничтожения» выпущенных по бронемашине боеприпасов совместно. Это, как заявлено, позволит существенно повысить эффективность борьбы с ПТУРами. Речь идёт в том числе о программе модульной системы активной защиты танков и БМП MAPS (такую систему ранее рассматривали в Lockheed Martin).Из сообщения американских экспертов:Тесты такой интеграции систем защиты пройдут в центре военных испытаний в Редстоне (штат Алабама).Анимация работы упомянутой MAPS от Lockheed Martin: