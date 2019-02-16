Некоторые подробности дела о смерти срочника на полигоне под Воронежем

А ещё у него руки были очень странные. Какие-то чёрные, как будто немытые

Солдат службы по призыву, проходивший службу в одной из в/ч Богучара, был обнаружен мёртвым на полигоне Погоново под Воронежем. Речь идёт о смерти солдата, которая произошла 10 февраля.Изначально сообщалось о том, что 19-летний военнослужащий скончался от остановки сердца, однако впоследствии в СМИ появилась иная информация. В выпуске новостной программы на ТК «Россия. Воронеж» вышел репортаж, в котором было заявлено, что молодого солдата нашли со следами насильственной смерти. Если верить сообщениям, то рядового обнаружили со связанными руками и пакетом на голове. На его затылке была рана, которая, возможно, и привела к летальному исходу.Тем временем в СМИ опубликовано интервью с отчимом солдата. По словам мужчины, он видел гематому в районе виска и рот в кровоподтёках.Из материала на портале «Юга.ру»:В региональных СМИ сообщается, что тело военнослужащего было обнаружено в одной из палаток полевого лагеря (в палатке для гигиенических процедур), находившегося на тот момент на полигоне Погоново. В пресс-службе Западного военного округа тем времени заявляют, что тело было обнаружено «без признаков насильственной смерти».Как видно, информация противоречивая. Возбуждено уголовное дело (по некоторым данным, по статье "Убийство"). На данный момент проводятся необходимые следственные действия. Назначен ряд экспертиз, который позволит выяснить обстоятельства смерти 19-летнего солдата срочной службы.Известно имя военнослужащего и район призыва. Это Степан Цымбал из Кореновского района Кубани. Призыв – октябрь 2018. Последняя запись на его страничке ВКонтакте датирована 2 февраля. А последний заход на страницу - 10 февраля в 0:45.