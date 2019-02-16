Эрдоган назвал Макрона "юнцом в политике" за слова о геноциде армян

Турция в этом вопросе настроена решительно и намерена передать это дело на рассмотрение международного суда

Президент Турции в эфире телевизионного каналавыступил с упрёками в адрес Соединённых Штатов и Евросоюза.После того как президент Франции Эммануэль Макрон заявил об учреждении в стране дня памяти жертв геноцида армян, сразу же последовала острая реакция на это со стороны Турции. Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике решение французского лидера, назвав его "юнцом в политике", не знающим истории. Он заявил, что в истории Турции не было такого факта как геноцид.Несмотря на то, что турецкие власти по-прежнему отвергают факт уничтожения 1,5 миллиона человек, в мире более двух десятков стран уже признали геноцидом преступления, совершённые османами против армянского народа в 1915 году.В своём интервью турецкий президент также выступил с обвинениями в адрес Европейского союза. Причиной для этого стало нежелание ЕС принимать в свои ряды Турцию, "поскольку она является мусульманской страной" (это трактовка Анкары). Он призвал государства ЕС прямо выражать свою позицию относительно Турции.Порцию обвинений турецкий лидер выдал и в адрес США, заявив об их неискренности в вопросе выдачи и дальнейшей экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает главарём «террористической организации гюленистов» (FETO) и организатором переворота в стране.Кроме того, Эрдоган раскритиковал работу сотрудников Центрального разведывательного управления США, которые, по его мнению, приложили недостаточно усилий для расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.- заявил турецкий президент.