Украинский кандидат пообещал ЕС заменить Россию на рынке поставок газа

Есть расхождения в позициях Европы с США. Европа смотрит на этот вопрос с точки зрения экономического прагматизма - им выгодно покупать газ у России. А США - с точки зрения именно безопасности. По их мнению, покупать газ из России в Европу - это значит покупать газ у потенциального противника. Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа.

Итак, берем калькулятор и получаются интересные цифры. Россия поставила в Европу в 2018 году 200 млрд газа. И потребность растет, так как в Норвегии газ кончается. Украине для нормального существования нужно минимум 65-70 млрд. В сумме получается 267 млрд м3.

Разведанные запасы газа на Украине составляют 600-650 млрд м3. Хватит на 2 с половиной года. Норм план. Это без учета затрат на увеличение добычи газа. Годы идут, а кандидаты на президентских выборах не меняются. Несут чушь в надежде на то ,что народ схавает и поверит.

Кандидаты в президенты Украины продолжают прилагать усилия с целью привлечь к себе особое внимание. У многих это получается. Причём часто так: чем более одиознее и нелепее заявление, тем больше внимания - чаще со знаком "минус". Одни предлагают направить войска «на Ростов и Москву», другие обещают вернуть Крым, третьи сообщают о готовности разрушить Крымский мост.Обратило на себя внимание и заявление от кандидата в президенты Украины Сергея Таруты. По словам Таруты, который решил посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, Украина сама «в состоянии обеспечить Евросоюз газом». Такое заявление украинский политик сделал на заседании Круглого стола по вопросам энергобезопасности Европы.Из материала, который Тарута опубликовал в Фейсбуке:В своё время США входили на Украину в том числе и для того, чтобы получить полный контроль над украинским газовыми месторождениями, включая сланцевые месторождения на Донбассе. Самое активное участие в процессе тогда пыталась принять семья Джо Байдена, который на тот момент был вице-президентом США. Однако последовавшие за госпереворотом события, а также резкое падение цен на углеводороды, поставили крест на планах американской стороны.Теперь Тарута, явно пытаясь заручиться американской поддержкой, пытается реанимировать эту тему. Однако к заявлениям кандидата (одного из более 40) в президенты Украины никто в Мюнхене всерьёз не отнёсся.А пользователи, комментируя пост Таруты в Фейсбуке, отметили, что после ввода в эксплуатацию газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" Украина станет главным поставщиком в ЕвропуКомментарий пользователя Тарас Зинченко (авторский текст приводится без изменений):