В Грузии требуют от Абхазии сокращения потребления электроэнергии

Если не будут приняты определенные меры в отношении ограничения потребления электроэнергии в оккупированной Абхазии, то к 5 марта у нас в водохранилище не останется воды. Поэтому абхазская сторона должна либо сократить потребление электроэнергии, или начать поставки электричества из России

Председатель совета директоров «Ингури ГЭС» Леван Мебония заявил, что до критической отметки снизился уровень воды в водохранилище электростанции, в связи с этим станция находится под угрозой остановки. Причиной низкого уровня воды в водохранилище Л.Мебония назвал рост потребления электроэнергии в Абхазии.В свою очередь рост потребления электроэнергии говорит об экономическом росте в республике. В последние годы в Абхазии велось активное строительство: возводились гостиницы, школы, детские сады, освещались дороги и улицы, в том числе и те, которые даже в советские годы оставались без освещения. В итоге за последние пять лет потребление электричества в республике выросло на треть. А от количества потребляемой электроэнергии зависит и уровень воды в водохранилище. Больше потребления – быстрее расход.Основным источником электроэнергии для Абхазии после грузино-абхазского конфликта является «Ингури ГЭС», построенная ещё в советское время. Сооружения энергокомплекса находятся как на территории Грузии (сама плотина и водоприёмник), так и на территории Абхазии (часть тоннеля и здание управления ГЭС), поэтому для полноценной эксплуатации станции необходимы договоренности двух сторон.На данный момент уровень воды на «Ингури ГЭС» ежедневно снижается на один метр. Если снижение уровня воды продолжится такими темпами, то уже весной 2019 года будет остановлена работа станции., — сказал Леван Мебония.Очевидным становится тот факт, что грузинская сторона, всё ещё считающая Абхазию своей территорией, отказывается от поставки электроэнергии в свой регион, а, предлагая начать поставки электричества из России, сама толкает Абхазию ко вхождению в энергосеть РФ.