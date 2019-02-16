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ВМС США получат новый тримаран

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Будущий боевой корабль прибрежной зоны ВМС США «Цинциннати» завершил приемо-сдаточные испытания в Мексиканском заливе. Судно класса Independence (LCS 20) стало десятым кораблем, построенным Austal, и 20-м, построенным в рамках амбициозной программы прибрежных кораблей (Littoral Combat Ship).




Littoral Combat Ship разделены на два проекта. За проект «Фриман» отвечает «Локхид Мартин». Суда класса Independence отличаются конструкцией корпуса – они выполнены в форме тримаранов. Корабли прибрежной зоны должны заменить в ВМС фрегаты «Оливер Хазард Перри» и, частично, морские тральщики «Авенджер».

Приемо-сдаточные испытания являются завершающим этапом перед поставкой корабля на флот, запланированной на это лето. Во время их проведения военно-морской флот провел комплексную проверку автономного варианта LCS для демонстрации работоспособности двигательной установки, судовых погрузочно-разгрузочных и вспомогательных систем.

Я не могу полностью раскрыть информацию о положительных результатах, достигнутых военно-морским флотом и отраслевой командой во время этих приемочных испытаний будущего USS Cincinnati. Испытания прошли успешно, и корабль поступит в распоряжение ВМС этим летом, где поставит на службу свои необходимые и экономически эффективные боевые возможности флоту и нации.

- сказал капитан Майк Тейлор, руководитель программы LCS.

После поставки и ввода в эксплуатацию, «Цинциннати», портом приписки которого станет Сан-Диего, присоединится к своим 9-ти собратьям. Еще четыре корабля того же типа Austal USA строит на своей верфи в Мобиле.



Концепция, лежащая в основе боевого корабля для прибрежных районов, была сформулирована бывшим министром военно-морского флота Соединенных Штатов Гордоном Р. Ингландом, и заключается в «создании небольшого, быстрого, маневренного и относительно недорогого члена семейства кораблей DD(X)*».

В рамках этого видения корабль, имеющий модульную конструкцию, должен легко перестраиваться на выполнения различных задач, включая противолодочную войну (ASW), противодействие минам (MCM), надводную войну (SUW) и специальные боевые операции. Благодаря модульной конструкции LCS сможет заменить более медленные и более специализированные корабли, такие как тральщики и более крупные десантные корабли-амфибии.

Изначально проект был крайне амбициозным, включал в себя постройку 60 судов, однако столкнулся с внутренними трудностями в ходе ее реализации. В частности, на опытных судах наблюдался рост стоимости с 440 миллионов до 1,8 миллиарда долларов за единицу. В свете резкого роста расходов на проект, а также менявшихся требований флота предполагалось его закрытие. Однако впоследствии цену удалось снизить до требуемой, а количество судов, законтрактованных флотом, вначале поднялось с фактически нулевой отметки до 32, а потом вернулось к почти изначальной цифре – 52.

Суда обоих проектов способны на максимальную скорость в 45 узлов (чуть больше 80 км/ч), имеют дальность хода без дозаправки в 3500 морских миль. Водоизмещение кораблей класса Independence чуть больше 2600 тонн, на корабле установлено 4 водометных движителя, осадка 4,1 метра. Экипаж корабля состоит из 50 человек. Тримаран способен на своей взлетной площадке два вертолета SH-60 Seahawk, несколько беспилотных летательных аппаратов или один вертолет класса CH-53 Sea Stallion.

Справка:
DD(X) – в буквенной классификации кораблей ВМС США так называются эскадренные миноносцы с акцентом на работу по наземным объектам и береговым целям. К этому классу, к примеру, относится Zumwalt.
Использованы фотографии:
Austal USA
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В США заложен 20-й корабль прибрежной зоны LCS
ВМС США завершили приемные испытания очередного боевого корабля прибрежной зоны
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