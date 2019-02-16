В Индии призвали нанести удар по Пакистану "Смерчами" и ракетами Су-30МКИ

Такие истребители как Су-30МКИ или «Мираж-2000», вооружёнными «умными» авиабомбами и ракетами класса «воздух-земля», вполне могли бы нанести удар по тренировочным лагерям боевиков в Пакистане, даже не входя в его воздушное пространство.

Есть множество доступных вариантов для того, чтобы нанести удар не пересекая нашими войсками пакистанской границы.

Две ядерные державы планеты в очередной раз оказались на пороге реальной войны друг с другом. Речь идёт об Индии и Пакистане. Индийские власти, выражая возмущение в связи с крупным терактом в штате Джамму и Кашмир, где на днях погибли около полусотни человек (большинство – индийские полицейские), призвали Исламабад к ответу.В Нью-Дели считают власти Пакистана ответственными за террористический акт, отмечая, что подтверждена информация о причастности к взрыву одной из группировок, действующих на пакистанской территории. Речь о группировке «Джейш-и-Мохаммад», боевик которой совершил подрыв автомобиля, начинённого 80 кг взрывчатки в районе Пулвама.Ситуация дошла до того, что в Нью-Дели заявляют о необходимости нанесения точечных авиаударов по тренировочным лагерям той самой «Джейш-и-Мохаммад» в Пакистане.Из статьи в индийской газетеПри этом в Индии говорят и о том, что атаковать можно не только тренировочные лагеря террористов, но и. В той же индийской газете заявлено, что для этого можно использовать РСЗО «Смерч», а также ракеты «БраМос».Из материала:В Пакистане назвали эти заявления «актом милитаризма» и дали понять, что любой удар по пакистанской территории будет расценен как акт объявления войны. При этом речь зашла о необходимости приведения систем ПВО Пакистана в состояние полной боеготовности.