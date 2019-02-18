Миражи страны Эльдорадо
С давних пор воображение людей волнуют рассказы о далеких странах, в которых в изобилии и на каждом шагу можно найти золото, серебро и драгоценности. Еще Плиний Старший писал о золотом острове Хриза, расположенном где-то посреди Индийского океана. Позже Птолемей даже сообщил одну из координат этого острова: 8 градусов 5 минут южной широты. Шло время, и, постепенно золотой остров превратился в целую группу островов. Если верить одной из карт IX века, эти острова следовало искать к югу от Цейлона. В них верили еще в XII веке: известный арабский географ XII века Идриси писал, что там, якобы, «так много золота, что, по слухам, даже собаки носят там ошейники из червонного золота». О стране золота, располагавшейся где-то в Африке, говорится в трудах арабского историка и путешественника X века Масуди. О другой загадочной стране, богатой золотом, слоновой костью и эбеновым деревом, сообщается в Библии – это Офир, туда отправляли свои экспедиции царь Соломон и царь Тира Хирам. Библия – особый источник, поэтому европейскими историками и географами было сделано множество попыток определить местонахождение Офира. Немецкий историк Б.Мориц, например, предлагал искать Офир в Южной Аравии, французский исследователь Ж. Ойер — в Нубии. Другие надеялись обнаружить ее следы в Восточной Африке, в Индии и даже на Соломоновых островах. Один из первых европейцев, побывавших в Западной Африке, Мунго Парк, писал в XVIII веке, что южнее реки Нигер находится страна, в которой золото обменивалось на соль, причем в равных количествах.
Некоторые полагают, что он имел в виду Золотой Берег — нынешнюю Гану. Однако все эти истории не вызвали ажиотажа в Европе, практичные жители которой большей частью склонны были относиться к ним как к сказкам и легендам. И все вдруг разительно изменилось после открытия Колумбом Нового Света.
Эпоха великих географических открытий была совершенно особым временем в истории человечества. Перед взором изумленных европейцев неожиданно распахнулись новые неизведанные миры и пространства, в которых, казалось, не было ничего невозможного. Даже рассказы об источнике вечной молодости рассматривались в те времена как вполне реальные. Поиски легендарного острова Бимини, на котором, якобы, располагался данный источник, с одобрения короля Фердинанда Католика возглавил участник 2-ой экспедиции Колумба Хуан Понсе де Леон.
А ведь золото и серебро, в отличие от никем не виданной воды вечной молодости, были совершенно реальными и имеющими широкое хождение металлами. Да и как было не поверить рассказам о невообразимых сокровищах, буквально валяющихся в Новом Свете под ногами предприимчивых конкистадоров, если рядовые участники экспедиций Кортеса и Писарро по приезду на родину оказались богаче иных графов и герцогов? В городе инков Куско, ограбленном Франсиско Писарро и Диего де Альмагро были обнаружены дома, "стены которых как снаружи, так и внутри облицованы тонкими золотыми пластинами... три хижины заполнены были золотом и пять серебром, а кроме того, сто тысяч самородков золота, добытых в рудниках". Также золотом были облицованы храмы Солнца и королевские дворцы.
Золота из Америки было привезено невероятно много. Если все золотые монеты Европы до плавания Колумба весили не более 90 тонн, то через 100 лет в обращении находились уже около 720 тонн золотых монет. Искушение для авантюристов было слишком велико: люди бросали свои семьи и за бесценок продавали имущество, чтобы отправиться в долгое и утомительное плавание к берегам Южной Америки. В поисках мифических стран золота и серебра они неделями и месяцами страдали от голода, жажды, непереносимой жары, падали замертво от смертельной усталости, погибали от укусов ядовитых змей и отравленных стрел индейцев. Все эти беспримерные походы вглубь неизвестного континента с непривычным, убивающим вернее любого оружия, климатом, вначале носили характер грабительских экспедиций за золотом и драгоценностями, и лишь потом, вслед за конкистадорами, пришли колонисты. Пассионарные европейцы, конечно же, встретились в Новом Свете с племенами, находящимися на стадии обскурации либо гомеостаза. К тому же конкистадоры умело использовали вражду различных индейских племен. Так, Кортес в боевых действиях против ацтеков использовал тлашкальтеков, а потом – ацтеков против тарасков. Писарро при осаде Куско поддерживали до 30 000 враждебных инкам индейцев. Тем более приходится удивляться дипломатическим способностям этих, как правило, не слишком образованных людей и силе их природного обаяния. Признавая их жестокость, и не ставя под сомнение многочисленные преступления, невозможно не удивляться, сколь многого достигли они столь малыми силами. И, несмотря на нынешнюю, достаточно абсурдную ситуацию с политкорректностью и толерантностью, когда сносятся либо оскверняется памятники, даже Христофору Колумбу, знаком удивления и восхищения их подвигам в некоторых городах ещё стоят памятники безымянным конкистадорам.
Неизведанные пространства Нового Света были словно специально созданы для поисков сокровищ, и, начиная с 40-ых годов XVI века, многочисленные экспедиции испанцев и португальцев искали Белое царство с серебряной горой на территории нынешних Аргентины, Бразилии и Парагвая. В южных пустынях Северной Америки они стремились найти страну Сивола. В верховьях Амазонки пытались обнаружить страну Омагуа, а в северных отрогах Анд – страну Херире. В Андах пытались найти и затерянный город Пайтити, в котором (если верить легенде), после убийства Атауальпы инки спрятали все оставшееся у них золото. В это же время в канадской провинции Квебек появились рассказы о сказочно богатой стране под названием Сагеней (Сагней) жители которой, якобы, владели несметными складами золота, серебра и меха. Дань поискам этой страны отдали многие французские исследователи, в том числе – Жак Картье. Сегодня названия этих легендарных стран практически забыты и известны лишь историкам. Более счастливая судьба оказалась у другой вымышленной страны – Эльдорадо, где, если верить рассказам «очевидцев», сокровища были «также обычны, как у нас обыкновенный булыжник». Но почему, же именно эта страна с красиво звучащим, будоражащим душу и волнующим названием, осталась в нашей памяти? Почему ее название стало нарицательным, и все великие, кажущиеся невозможными, подвиги и неслыханные злодеяния конкистадоров ассоциируются с поисками именно этой страны? Сейчас в это трудно поверить, но Эльдорадо прославили не золото и драгоценные камни, которые так и не были найдены ни одной из многочисленных экспедиций, и не полные жутких подробностей мемуары их участников, а небольшая «философская повесть» Вольтера. В данном произведении («Кандид», 1759 г.) великий просветитель явил миру свое описание и свое видение этого идеального государства индейцев, и именно с тех пор страна Эльдорадо стала широко известна всей читающей Европе.
Тему поисков Эльдорадо продолжили и развили в своих произведениях другие писатели и поэты эпохи Романтизма. Самым известным из них является Эдгар По, написавший знаменитую одноименную балладу.
Миф об Эльдорадо (буквально – «золотой человек») возник из действительно практиковавшегося обряда индейцев племени муисков (Колумбия), связанного с избранием нового вождя. Жрецы приводили избранника к озеру, где его ждал плот, нагруженный золотом. Здесь его тело умащивали смолой, после чего через трубочки пудрили золотой пылью. На середине озера он сбрасывал драгоценности в воду и смывал пыль. Не понимающие мифологической сути описанного обряда, испанцы восприняли его как символ невиданного изобилия.
Немного забегая вперёд, скажем, что материальное подтверждение этой легенды было получено в 1856 г., когда в пещере возле Боготы (столица Колумбии) был найден так называемый "золотой плот Муиска" – скульптура, изображающая ритуальную церемонию назначения нового зипа (правителя) на озере Гуатавита.
Первым из европейцев о данном обряде узнал Себастьян де Белалькасар, соратник Писарро, который был направлен им на север Перу. После победы над перуанцами близ Кито (нынешний Эквадор), один из индейцев рассказал ему о народе муисков, живущих еще дальше к северу, которые отмечают избрание нового вождя церемонией с «позолоченным человеком». В начале 1536 г. Белалькасар достиг страны муисков, но оказалось, что она уже была захвачена и покорена экспедицией, возглавляемой Гонсало Хименесом де Кесадой, которая прибыла с Карибского побережья.
В это же время в стране муисков появился испанский отряд, возглавляемый немецким наемником банкирского дома Вельзеров Николасом Федерманом.
Но испанцы опоздали. По иронии судьбы, всего за несколько лет до их прихода в землю муисков, это племя было покорено более могущественными соседями (чибча богота – по имени этого племени названа нынешняя столица Колумбии), и этот обряд перестал соблюдаться. К тому же муиски сами золота не добывали, а получали его от торговли с перуанцами, уже ограбленными Писарро. Небольшое горное озеро Гуатавита, где совершались жертвоприношения, имело около 120 метров глубины, и было недоступно для ныряльщиков. В 1562 г. купец из Лимы Антонио Сепульведра все же попытался поднять сокровища со дна озера. Несколько сотен нанятых им индейцев вырубили в скалистом берегу канал, чтобы спустить воду. После того, как уровень озера упал на 20 метров, в черном иле кое-где, действительно, были найдены изумруды и золотые изделия. Попытки полного осушения озера оказались неудачными. Продолжение последовало в 1898 г. когда в Англии было основано акционерное общество с капиталом в 30 тысяч фунтов. К 1913 г. озеро удалось осушить, были найдены несколько изделий из золота, но на солнце ил быстро высох и превратился в подобие бетона. В результате экспедиция не окупила себя: трофеи скорее носили характер археологических находок, чем богатой добычи.
Однако вернемся в XVI век. Не обнаружившие сокровищ испанцы не пали духом: они дружно решили, что по ошибке нашли какое-то другое, не то Эльдорадо, и продолжили поиски желанной страны. Слухи об Эльдорадо проникли и в Европу, где еще один сподвижник Писарро, Орельяно, рассказал о диковинном обряде муисков и на долгие годы задал координаты поисков чудесной страны, которая, по его мнению, должна была находиться в Гвиане – на берегах озера Париме между реками Амазонка и Ориноко.
Очень кстати объявившийся испанский конкистадор Мартинес (с легкой руки которого мифическая страна индейцев и получила волнующе красивое название Эльдорадо) утверждал, что целых семь месяцев прожил в столице Эльдорадо городе Маноа. Он подробно описал королевский дворец, который по своему великолепию, якобы, превосходил все дворцы Европы. Будоражащий воображение обряд, по его утверждению, совершался не раз в несколько лет или даже десятилетий, но ежедневно. Разумеется, столь варварское разбазаривание драгоценного металла следовало, как можно скорей остановить. За первые же 10 лет во внутренние области Колумбии и Венесуэлы были отправлены 10 экспедиций, которые унесли жизни свыше тысячи конкистадоров и десятки тысяч жизней аборигенов. Как раз в это время индейцы племени тупинамба, жившие юго-восточном побережье Бразилии, двинулись на запад, где по утверждениям их жрецов, находилась Земля без Бедствий. В 1539 г. они встретились с испанцами, которым охотно рассказывали о царстве золота все, что те хотели от них услышать. Так сложилась новая легенда об Эльдорадо, которое превратилось из El Hombre Dorado (золотого человека) в El Dorado (золотую страну) – название идеально подходящее для всех «золотых земель», которые еще предстояло открыть. Около 1541 г. эту страну «почти нашел» еще один агент банкиров Вельзеров – немецкий рыцарь Филипп фон Гуттен. Он столкнулся с могущественным племенем омагуа, проживавшим на юго-востоке Колумбии. Во время одной из стычек, Гуттен был ранен, попал в плен и оказался в столице государства амазонок, царица которых подарила ему драгоценное ожерелье. По-крайней мере, именно так излагал он свои приключения в отчете Вельзерам. Повторить свое путешествие Филипп фон Гуттен не смог, так как был убит по приказу Хуана де Карвахаля, который оспаривал у него пост губернатора Коро (Венесуэла). Позже удача улыбнулась португальцам, которые где-то в центральной части Бразилии обнаружили так называемые золотые копи Мартирса. Но в XVIII веке рабы-индейцы восстали и перебили своих хозяев. Местоположение этих копей было утеряно и они не обнаружены до сих пор.
Искал Эльдорадо и знаменитый английский поэт и мореплаватель Уолтер Рейли (1552—1618).
Во время первой своей экспедиции, Рейли захватил и разграбил город Сан-Хосе (ныне Порт-оф-Спейн, Тринидад). Взятый в плен губернатор де Беррео рассказал ему все, что слышал о большом озере и городе, утопающем в золоте, «который долго называли Эльдорадо, но который теперь известен под своим подлинным названием – Маноа». Приближение сильного испанского флота заставило Рейли отказаться от похода к устью реки Ориноко и вернуться в Англию. Здесь удача изменила блестящему авантюристу: после смерти королевы Елизаветы и восхождения на трон сына Марии Стюарт Якова I, он был обвинен в государственной измене и приговорен к смерти, в ожидании которой провел в тюрьме 12 лет. Чтобы выйти на свободу, он решил использовать свои сведения об Эльдорадо: в письме к королю он написал о чудесной стране, жители которой за неимением другого металла используют золото для самых обыденных целей. И, самое главное: эту страну, путь в которую известен лишь ему, давно ищут испанцы. Если промедлить, они могут прийти туда первыми. Яков I поверил ему. Выдающиеся отвага, упорство и самоотверженность и раньше были отличительной чертой Рейли, но теперь он старался превзойти себя. Он понимал, что в Англии неудачи ему не простят, и второго шанса не будет. Он не щадил никого, шел напролом, но удача отвернулась от него, и победить стихии природы он был не в силах. Кораблям так и не удалось войти в устье Ориноко, матросы уже были на грани бунта, когда Рейли все же приказал лечь на обратный курс. Терять ему было нечего, чтобы компенсировать казначейству расходы, связанные с экспедицией, Рейли принялся грабить встречные испанские корабли. Король от награбленного золота не отказался, но, во избежание осложнений в отношениях с Испанией, отдал приказ казнить Рейли. Единственным итогом его путешествий явилась книга путевых очерков, вышедшая в 1597 году в Лондоне и озаглавленная «Открытие обширной, богатой и прекрасной империи Гвианы с описанием большого города Маноа». Маноа, это второе Эльдорадо, впервые появилось на карте, вычерченной Рэйли приблизительно в 1596 г. и долго не давало покоя искателям сокровищ. Последняя целенаправленная попытка обнаружить эту страну была предпринята в 1775—1780 г.г. экспедицией под руководством Николо Родригеса. Лишь к 1802 г., когда весь бассейн реки Ориноко был исследован Александром Гумбольдтом, было доказано, что там нет озер. Правда, Гумбольдт признал, что реки во время разлива затопляют такую большую территорию, что слухи об озере могли иметь под собой реальную почву.
Но легенды о золотых городах, скрывающихся в непроходимых лесах Амазонии, неожиданно напомнили о себе и в ХХ в. В 1925 г. несколько путешествующих монахов-иезуитов были атакованы индейцами и погибли от стрел, смазанных ядом кураре. Спасаясь от преследователей, их проводник Хуан Гомес Санчес, якобы оказался посреди города, где стояли золотые статуи, а на вершине главного здания красовался огромный золотой диск из золота. В доказательство своих слов Санчес предъявил золотой мизинец, который он с помощью мачете отрубил у одной из статуй. Однако вернуться в сельву и показать дорогу к городу он категорически отказался.
Итак, поиски Эльдорадо, которые не прекращались на протяжении 250 лет, не увенчались успехом. Но зато принесли очень ценные географические и этнографические результаты. Страна Эльдорадо не была найдена в Южной Америке, но это название все же можно найти на географических картах: такое имя носят города в американских штатах Техас, Арканзас, Иллинойс и Канзас; а также город в Венесуэле.
Мунго Парк, шотландский хирург, совершивший 2 путешествия в западную Африку (в конце XVIII и начале XIX в.в.)
Некоторые полагают, что он имел в виду Золотой Берег — нынешнюю Гану. Однако все эти истории не вызвали ажиотажа в Европе, практичные жители которой большей частью склонны были относиться к ним как к сказкам и легендам. И все вдруг разительно изменилось после открытия Колумбом Нового Света.
Эпоха великих географических открытий была совершенно особым временем в истории человечества. Перед взором изумленных европейцев неожиданно распахнулись новые неизведанные миры и пространства, в которых, казалось, не было ничего невозможного. Даже рассказы об источнике вечной молодости рассматривались в те времена как вполне реальные. Поиски легендарного острова Бимини, на котором, якобы, располагался данный источник, с одобрения короля Фердинанда Католика возглавил участник 2-ой экспедиции Колумба Хуан Понсе де Леон.
Хуан Понсе де Леон памятник в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико
А ведь золото и серебро, в отличие от никем не виданной воды вечной молодости, были совершенно реальными и имеющими широкое хождение металлами. Да и как было не поверить рассказам о невообразимых сокровищах, буквально валяющихся в Новом Свете под ногами предприимчивых конкистадоров, если рядовые участники экспедиций Кортеса и Писарро по приезду на родину оказались богаче иных графов и герцогов? В городе инков Куско, ограбленном Франсиско Писарро и Диего де Альмагро были обнаружены дома, "стены которых как снаружи, так и внутри облицованы тонкими золотыми пластинами... три хижины заполнены были золотом и пять серебром, а кроме того, сто тысяч самородков золота, добытых в рудниках". Также золотом были облицованы храмы Солнца и королевские дворцы.
Франсиско Писарро. Картина неизвестного художника. XVI в.
Диего де Альмагро, портрет
Диего де Альмагро, испанская марка
Золота из Америки было привезено невероятно много. Если все золотые монеты Европы до плавания Колумба весили не более 90 тонн, то через 100 лет в обращении находились уже около 720 тонн золотых монет. Искушение для авантюристов было слишком велико: люди бросали свои семьи и за бесценок продавали имущество, чтобы отправиться в долгое и утомительное плавание к берегам Южной Америки. В поисках мифических стран золота и серебра они неделями и месяцами страдали от голода, жажды, непереносимой жары, падали замертво от смертельной усталости, погибали от укусов ядовитых змей и отравленных стрел индейцев. Все эти беспримерные походы вглубь неизвестного континента с непривычным, убивающим вернее любого оружия, климатом, вначале носили характер грабительских экспедиций за золотом и драгоценностями, и лишь потом, вслед за конкистадорами, пришли колонисты. Пассионарные европейцы, конечно же, встретились в Новом Свете с племенами, находящимися на стадии обскурации либо гомеостаза. К тому же конкистадоры умело использовали вражду различных индейских племен. Так, Кортес в боевых действиях против ацтеков использовал тлашкальтеков, а потом – ацтеков против тарасков. Писарро при осаде Куско поддерживали до 30 000 враждебных инкам индейцев. Тем более приходится удивляться дипломатическим способностям этих, как правило, не слишком образованных людей и силе их природного обаяния. Признавая их жестокость, и не ставя под сомнение многочисленные преступления, невозможно не удивляться, сколь многого достигли они столь малыми силами. И, несмотря на нынешнюю, достаточно абсурдную ситуацию с политкорректностью и толерантностью, когда сносятся либо оскверняется памятники, даже Христофору Колумбу, знаком удивления и восхищения их подвигам в некоторых городах ещё стоят памятники безымянным конкистадорам.
Памятник конкистадору, Коста-Рика
Памятник конкистадору в Сан-Антонио, Техас
Неизведанные пространства Нового Света были словно специально созданы для поисков сокровищ, и, начиная с 40-ых годов XVI века, многочисленные экспедиции испанцев и португальцев искали Белое царство с серебряной горой на территории нынешних Аргентины, Бразилии и Парагвая. В южных пустынях Северной Америки они стремились найти страну Сивола. В верховьях Амазонки пытались обнаружить страну Омагуа, а в северных отрогах Анд – страну Херире. В Андах пытались найти и затерянный город Пайтити, в котором (если верить легенде), после убийства Атауальпы инки спрятали все оставшееся у них золото. В это же время в канадской провинции Квебек появились рассказы о сказочно богатой стране под названием Сагеней (Сагней) жители которой, якобы, владели несметными складами золота, серебра и меха. Дань поискам этой страны отдали многие французские исследователи, в том числе – Жак Картье. Сегодня названия этих легендарных стран практически забыты и известны лишь историкам. Более счастливая судьба оказалась у другой вымышленной страны – Эльдорадо, где, если верить рассказам «очевидцев», сокровища были «также обычны, как у нас обыкновенный булыжник». Но почему, же именно эта страна с красиво звучащим, будоражащим душу и волнующим названием, осталась в нашей памяти? Почему ее название стало нарицательным, и все великие, кажущиеся невозможными, подвиги и неслыханные злодеяния конкистадоров ассоциируются с поисками именно этой страны? Сейчас в это трудно поверить, но Эльдорадо прославили не золото и драгоценные камни, которые так и не были найдены ни одной из многочисленных экспедиций, и не полные жутких подробностей мемуары их участников, а небольшая «философская повесть» Вольтера. В данном произведении («Кандид», 1759 г.) великий просветитель явил миру свое описание и свое видение этого идеального государства индейцев, и именно с тех пор страна Эльдорадо стала широко известна всей читающей Европе.
Мари-Анн Колло, скульптурный портрет Вольтера, Эрмитаж
Эльдорадо – иллюстрация к роману Вольтера «Кандид»
Тему поисков Эльдорадо продолжили и развили в своих произведениях другие писатели и поэты эпохи Романтизма. Самым известным из них является Эдгар По, написавший знаменитую одноименную балладу.
Миф об Эльдорадо (буквально – «золотой человек») возник из действительно практиковавшегося обряда индейцев племени муисков (Колумбия), связанного с избранием нового вождя. Жрецы приводили избранника к озеру, где его ждал плот, нагруженный золотом. Здесь его тело умащивали смолой, после чего через трубочки пудрили золотой пылью. На середине озера он сбрасывал драгоценности в воду и смывал пыль. Не понимающие мифологической сути описанного обряда, испанцы восприняли его как символ невиданного изобилия.
Немного забегая вперёд, скажем, что материальное подтверждение этой легенды было получено в 1856 г., когда в пещере возле Боготы (столица Колумбии) был найден так называемый "золотой плот Муиска" – скульптура, изображающая ритуальную церемонию назначения нового зипа (правителя) на озере Гуатавита.
Золотой плот Муиска, найден в 1856 г.
Первым из европейцев о данном обряде узнал Себастьян де Белалькасар, соратник Писарро, который был направлен им на север Перу. После победы над перуанцами близ Кито (нынешний Эквадор), один из индейцев рассказал ему о народе муисков, живущих еще дальше к северу, которые отмечают избрание нового вождя церемонией с «позолоченным человеком». В начале 1536 г. Белалькасар достиг страны муисков, но оказалось, что она уже была захвачена и покорена экспедицией, возглавляемой Гонсало Хименесом де Кесадой, которая прибыла с Карибского побережья.
Гонсало Хименес де Кесада
В это же время в стране муисков появился испанский отряд, возглавляемый немецким наемником банкирского дома Вельзеров Николасом Федерманом.
Николас Федерман
Но испанцы опоздали. По иронии судьбы, всего за несколько лет до их прихода в землю муисков, это племя было покорено более могущественными соседями (чибча богота – по имени этого племени названа нынешняя столица Колумбии), и этот обряд перестал соблюдаться. К тому же муиски сами золота не добывали, а получали его от торговли с перуанцами, уже ограбленными Писарро. Небольшое горное озеро Гуатавита, где совершались жертвоприношения, имело около 120 метров глубины, и было недоступно для ныряльщиков. В 1562 г. купец из Лимы Антонио Сепульведра все же попытался поднять сокровища со дна озера. Несколько сотен нанятых им индейцев вырубили в скалистом берегу канал, чтобы спустить воду. После того, как уровень озера упал на 20 метров, в черном иле кое-где, действительно, были найдены изумруды и золотые изделия. Попытки полного осушения озера оказались неудачными. Продолжение последовало в 1898 г. когда в Англии было основано акционерное общество с капиталом в 30 тысяч фунтов. К 1913 г. озеро удалось осушить, были найдены несколько изделий из золота, но на солнце ил быстро высох и превратился в подобие бетона. В результате экспедиция не окупила себя: трофеи скорее носили характер археологических находок, чем богатой добычи.
Однако вернемся в XVI век. Не обнаружившие сокровищ испанцы не пали духом: они дружно решили, что по ошибке нашли какое-то другое, не то Эльдорадо, и продолжили поиски желанной страны. Слухи об Эльдорадо проникли и в Европу, где еще один сподвижник Писарро, Орельяно, рассказал о диковинном обряде муисков и на долгие годы задал координаты поисков чудесной страны, которая, по его мнению, должна была находиться в Гвиане – на берегах озера Париме между реками Амазонка и Ориноко.
Франсиско де Орельяна
Орельяна отправляется на поиски Эльдорадо
Очень кстати объявившийся испанский конкистадор Мартинес (с легкой руки которого мифическая страна индейцев и получила волнующе красивое название Эльдорадо) утверждал, что целых семь месяцев прожил в столице Эльдорадо городе Маноа. Он подробно описал королевский дворец, который по своему великолепию, якобы, превосходил все дворцы Европы. Будоражащий воображение обряд, по его утверждению, совершался не раз в несколько лет или даже десятилетий, но ежедневно. Разумеется, столь варварское разбазаривание драгоценного металла следовало, как можно скорей остановить. За первые же 10 лет во внутренние области Колумбии и Венесуэлы были отправлены 10 экспедиций, которые унесли жизни свыше тысячи конкистадоров и десятки тысяч жизней аборигенов. Как раз в это время индейцы племени тупинамба, жившие юго-восточном побережье Бразилии, двинулись на запад, где по утверждениям их жрецов, находилась Земля без Бедствий. В 1539 г. они встретились с испанцами, которым охотно рассказывали о царстве золота все, что те хотели от них услышать. Так сложилась новая легенда об Эльдорадо, которое превратилось из El Hombre Dorado (золотого человека) в El Dorado (золотую страну) – название идеально подходящее для всех «золотых земель», которые еще предстояло открыть. Около 1541 г. эту страну «почти нашел» еще один агент банкиров Вельзеров – немецкий рыцарь Филипп фон Гуттен. Он столкнулся с могущественным племенем омагуа, проживавшим на юго-востоке Колумбии. Во время одной из стычек, Гуттен был ранен, попал в плен и оказался в столице государства амазонок, царица которых подарила ему драгоценное ожерелье. По-крайней мере, именно так излагал он свои приключения в отчете Вельзерам. Повторить свое путешествие Филипп фон Гуттен не смог, так как был убит по приказу Хуана де Карвахаля, который оспаривал у него пост губернатора Коро (Венесуэла). Позже удача улыбнулась португальцам, которые где-то в центральной части Бразилии обнаружили так называемые золотые копи Мартирса. Но в XVIII веке рабы-индейцы восстали и перебили своих хозяев. Местоположение этих копей было утеряно и они не обнаружены до сих пор.
Искал Эльдорадо и знаменитый английский поэт и мореплаватель Уолтер Рейли (1552—1618).
Памятник Уолтеру Рэйли, Лондон
Во время первой своей экспедиции, Рейли захватил и разграбил город Сан-Хосе (ныне Порт-оф-Спейн, Тринидад). Взятый в плен губернатор де Беррео рассказал ему все, что слышал о большом озере и городе, утопающем в золоте, «который долго называли Эльдорадо, но который теперь известен под своим подлинным названием – Маноа». Приближение сильного испанского флота заставило Рейли отказаться от похода к устью реки Ориноко и вернуться в Англию. Здесь удача изменила блестящему авантюристу: после смерти королевы Елизаветы и восхождения на трон сына Марии Стюарт Якова I, он был обвинен в государственной измене и приговорен к смерти, в ожидании которой провел в тюрьме 12 лет. Чтобы выйти на свободу, он решил использовать свои сведения об Эльдорадо: в письме к королю он написал о чудесной стране, жители которой за неимением другого металла используют золото для самых обыденных целей. И, самое главное: эту страну, путь в которую известен лишь ему, давно ищут испанцы. Если промедлить, они могут прийти туда первыми. Яков I поверил ему. Выдающиеся отвага, упорство и самоотверженность и раньше были отличительной чертой Рейли, но теперь он старался превзойти себя. Он понимал, что в Англии неудачи ему не простят, и второго шанса не будет. Он не щадил никого, шел напролом, но удача отвернулась от него, и победить стихии природы он был не в силах. Кораблям так и не удалось войти в устье Ориноко, матросы уже были на грани бунта, когда Рейли все же приказал лечь на обратный курс. Терять ему было нечего, чтобы компенсировать казначейству расходы, связанные с экспедицией, Рейли принялся грабить встречные испанские корабли. Король от награбленного золота не отказался, но, во избежание осложнений в отношениях с Испанией, отдал приказ казнить Рейли. Единственным итогом его путешествий явилась книга путевых очерков, вышедшая в 1597 году в Лондоне и озаглавленная «Открытие обширной, богатой и прекрасной империи Гвианы с описанием большого города Маноа». Маноа, это второе Эльдорадо, впервые появилось на карте, вычерченной Рэйли приблизительно в 1596 г. и долго не давало покоя искателям сокровищ. Последняя целенаправленная попытка обнаружить эту страну была предпринята в 1775—1780 г.г. экспедицией под руководством Николо Родригеса. Лишь к 1802 г., когда весь бассейн реки Ориноко был исследован Александром Гумбольдтом, было доказано, что там нет озер. Правда, Гумбольдт признал, что реки во время разлива затопляют такую большую территорию, что слухи об озере могли иметь под собой реальную почву.
Stieler Joseph Karl, портрет А. Гумбольдта 1843 г.
Но легенды о золотых городах, скрывающихся в непроходимых лесах Амазонии, неожиданно напомнили о себе и в ХХ в. В 1925 г. несколько путешествующих монахов-иезуитов были атакованы индейцами и погибли от стрел, смазанных ядом кураре. Спасаясь от преследователей, их проводник Хуан Гомес Санчес, якобы оказался посреди города, где стояли золотые статуи, а на вершине главного здания красовался огромный золотой диск из золота. В доказательство своих слов Санчес предъявил золотой мизинец, который он с помощью мачете отрубил у одной из статуй. Однако вернуться в сельву и показать дорогу к городу он категорически отказался.
Итак, поиски Эльдорадо, которые не прекращались на протяжении 250 лет, не увенчались успехом. Но зато принесли очень ценные географические и этнографические результаты. Страна Эльдорадо не была найдена в Южной Америке, но это название все же можно найти на географических картах: такое имя носят города в американских штатах Техас, Арканзас, Иллинойс и Канзас; а также город в Венесуэле.
- Автор:
- Рыжов В.А.
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