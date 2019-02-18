Миражи страны Эльдорадо

Сегодня, 05:06

Мунго Парк, шотландский хирург, совершивший 2 путешествия в западную Африку (в конце XVIII и начале XIX в.в.)

Хуан Понсе де Леон памятник в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико

Франсиско Писарро. Картина неизвестного художника. XVI в.

Диего де Альмагро, портрет

Диего де Альмагро, испанская марка

Памятник конкистадору, Коста-Рика

Памятник конкистадору в Сан-Антонио, Техас

Мари-Анн Колло, скульптурный портрет Вольтера, Эрмитаж

Эльдорадо – иллюстрация к роману Вольтера «Кандид»

Золотой плот Муиска, найден в 1856 г.

Гонсало Хименес де Кесада

Николас Федерман

Франсиско де Орельяна

Орельяна отправляется на поиски Эльдорадо

Памятник Уолтеру Рэйли, Лондон

Stieler Joseph Karl, портрет А. Гумбольдта 1843 г.