Украина превращается в чумное гетто

В ДНР отмечается всплеск заболевания корью. Только за прошедшую неделю в Донецке заболело 16 человек, в том числе 9 детей. Всего с начала года в республике заболело 84 случая кори. В ЛНР ситуация пока менее тревожная, тем не менее, в этом году уже зафиксировано 6 случаев заболевания корью. Аналогичная проблема в России: там также отмечают резкий скачок заболевания. Источник заражения определить несложно: поветрие распространяется из Украины.Украина превращается в биологическую бомбу после государственного переворота в 2014 году Киев отказался от закупки российской вакцины против кори. Вместо этого вакцину пообещали закупать в Европе, однако денег на эту акцию так и не выделили. Ничего удивительного: периодически денег на вакцины не хватало даже во времена Януковича, что уж говорить про куда более вороватый режим Порошенко!Плановая вакцинация была сорвана на Украине еще в начале прошлого десятилетия, но после отказа от закупки российской вакцины распространение заболевания приобрело шокирующий размах. Статистика украинского МОЗ внушает ужас: в 2016 году на Украине корью переболели 102 человека. В 2017 уже 4782, причем наблюдалось 7 летальных случаев. В 2018 году количество заболевших составило почти 54,5 тыс.В текущем году зафиксировано уже 8,5 тыс. случаев – скорость распространения болезни составляет 400-500 человек в день. При сохранении подобной динамики количество заболевших до конца года достигнет 150 тыс. человек. Стоит также учитывать возможность преднамеренного занижения показателей украинским Минздравом во главе с Ульяной Супрун.Медики опасаются, что украинские гастарбайтеры, а также жители ЛДНР, посещающие Украину, могут спровоцировать распространение кори на территории России и республик Новороссии. Причем наиболее уязвимым в этой ситуации остается Донбасс – могут сказаться последствия безалаберной политики украинских президентов и прорехи в вакцинации.Закрыть линию разграничения едва ли возможно – те же люди преклонного возраста, регулярно выезжающие на Украину за пенсиями, воспримут подобную инициативу крайне негативно. В то же время стоит учитывать, что всеобщая обязательная вакцинация от кори среди детей началась в СССР в 1968-1973 годах, так что люди, родившиеся раньше этого периода, вполне могут быть не привиты, а значит – могут заразиться. Причем привить их уже не удастся — вакцинация от кори людей старше 55 лет запрещена.Вероятно, логичной была бы тотальная проверка всех лиц, пересекающих границу с Украиной, на предмет наличия карты прививок, однако нет практически никаких сомнений, что соответствующие документы незамедлительно появятся на черном рынке в той же Украине. Кроме того, нет никаких гарантий, что на Украине не начнется массового распространения других опасных инфекционных заболеваний – в частности, Украина давно лидирует в распространении туберкулеза. Поэтому думать о санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо уже сегодня.Это страшно, но вполне может сложиться ситуация, когда границы с Украиной все-таки придется закрыть (или максимально ужесточить ее пересечение). В противном случае страна, постепенно превращающаяся в чумное гетто, вполне может стать источником серьезной биологической опасности. Рассадником коричневой чумы Украина уже стала – как бы там не появилась еще и черная чума!