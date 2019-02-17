Бравада боевиков в Сирии с TOW: Русские танки только и годятся на то, чтобы гореть

Похоже, русские танки только и годятся на то, чтобы гореть.

После того, как первоначальный дым и пламя поглотили танк, несколько вторичных вспышек охватили бронемашину, и последовала новая серия взрывов (боекомплекта). В итоге получился горящий металлический гроб для оставшихся внутри членов экипажа.

В Сети можно встретить немало свидетельств использования сирийской «умеренной оппозицией» современных вооружений против сирийских правительственных сил. При этом на Западе все последние годы продолжают утверждать, что сирийская оппозиция сосредоточена исключительно на стремлении к мирным переговорам.Примерами активности «умеренной оппозиции» являются ролики, на которых представители «сирийской свободной армии» (она же армия освобождения Сирии) используют против вооружений вооружённых сил Сирии американские противотанковые ракетные комплексы.На кадрах представленного ниже ролика можно увидеть, как боевик ССА осуществляет сборку ПТРК TOW c той целью, чтобы нанести удар по танку сирийской правительственной армии.При этом в описании к ролику приводится циничное заявление, больше похожее на браваду:Из описания:Как заявлено, видео снято в провинции Хама в 2018 году.Нужно напомнить, что основная группировка боевиков в провинции Хама к декабрю прошлого года была разгромлена сирийскими правительственными силами. Многим пришлось отступать в направлении Идлиба.