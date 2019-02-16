Испытания ЯЭУ подтвердили неограниченную дальность "Буревестника"

В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» – испытания ядерной энергетической установки.

Разработчики продолжают разочаровывать тех, кто сначала называл новейшие российские вооружения «мультиками», потом начал искать поводы для критики самой возможности их боевого применения как такового.Сегодня информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителя ракетостроительной сферы публикует заметку о завершении испытаний ядерной энергоустановки, являющейся одной из основ ракеты «Буревестник». Испытания были завершены несколько недель назад.Из заявления:Отмечено, что испытания показали полную готовность ЯЭУ ракеты «Буревестник» обеспечить неограниченную дальность полёта при поражении цели.Таким образом, подтверждены заявления, ранее появившиеся в американской прессе. В СМИ США было заявлено, что в России проведены «частично успешные» испытания ракеты, получившей по натовской классификацию номенклатуру SSC-X-9 Skyfall, что можно перевести как «Разверзшиеся небеса».Напомним, что ракета комплекса «Буревестник» фактически делает бесполезной любую систему противоракетной обороны потенциального противника.Кстати, ранее эксперты задавались вопросом о скоростных параметрах новейшей ракеты. Как становится понятно из заявления собеседника ТАСС, ракета комплекса «Буревестник» - дозвуковая.