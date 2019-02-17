Пластуны. Славный путь казачьего спецназа

Наверное, каждому из нас с детства знакомо выражение «по-пластунски». И связано оно в нашем сознании, прежде всего, с особым способом ползать. «По-пластунски» значит распластаться и ползти, прижавшись к земле. Но если есть слово «по-пластунски», то есть и слово «пластун».В Российской империи пластунами называли отряды разведчиков, фактически бывшие аналогом современных подразделений специального назначения. Комплектовались такие отряды из казаков Кубанского (ранее – Черноморского) казачьего войска. Кубанцы и так были известны на всю страну своими превосходными воинскими качествами, а пластуны действительно были «лучшими из лучших». Или, точнее, «особыми из лучших».Еще во времена Запорожской сечи пластунами называли казаков – разведчиков, которые могли «распластаться» и незаметно пробраться во вражеский лагерь. Когда запорожцев переселили на Кубань, традицию пластунских отрядов переняло Черноморское войско. Но теперь пластуны действовали уже во славу Российской империи. В 1842 году пластунские команды были учреждены при пеших и конных частях Черноморского войска.Попасть в пластуны было не так просто. Требовалось обладать недюжинными даже по меркам остальных казаков-кубанцев качествами – физической силой, выносливостью, неприметностью, охотничьими навыками. Исторически сложилась довольно сложная система отбора кандидатов в пластуны. Выбирали этих кандидатов «старики» из числа наиболее проверенных и подготовленных воинов, а молодое пополнение старались брать из «пластунских династий» - то есть, семей, в которых и отец, и дед, и прадед были пластунами.От пластуна ожидался очень высокий уровень физической подготовки. Бродить днями и ночами по горам и лесам, в любую погоду, будь то сорокаградусная жара, мороз или проливной дождь, было не так просто.Поэтому пластун должен был быть очень выносливым и терпеливым человеком, готовым подождать, где нужно и лишенным горячности, свойственной многим казакам. Можно быть очень хорошим бойцом, но не иметь терпения – и тогда это сыграет дурную службу, ведь не так просто лежать часами в камышах, не выдавая своего присутствия ни единым движением или шорохом. Чего стоил один «выстрел на хруст» - меткая стрельба в абсолютной темноте, при нулевой видимости, что не мешало пластунам поражать цель даже в таких условиях.В пластуны старались отбирать потомственных охотников, поскольку одно дело – воинские умения, которым можно было научить практически любого новобранца, и совершенно другое дело – те качества, которыми с самых ранних лет мог обладать только охотник. Бесшумно передвигаться, находить правильную тропу, выживать в глухом лесу или в горах – чтобы научить всему этому рядового рекрута потребовались бы не то что многие месяцы, а годы. Охотники же попадали в пластунские части, уже владея всеми перечисленными навыками.Кроме того, пластунов учили стрелять, тренировали в рукопашном бою, преподавали им основы артиллерийского дела. В то время вооружали пластунов нарезными штуцерами, к которым примыкались тесаки. Фактически пластуны были «универсальными солдатами», которые с середины XIX века принимали участие практически во всех войнах Российской империи – Кавказской, Крымской, русско-турецких войнах, русско-японской войне и Первой мировой войне.В повседневной жизни пластуны носили одежду черкесского (кавказского) типа и были практически неотличимы от коренного населения Северного Кавказа, с которым им преимущественно и приходилось воевать в годы долгой и кровопролитной Кавказской войны. Экипировка пластуна состояла из черкески, папахи, чувяков (мягкой кожаной обуви без каблуков, которая идеально подходила для быстрого и бесшумного перемещения) из кожи дикого кабана щетиной наружу, жирник-масленка, шило из рога дикого козла, котелок, пороховница, мешочек для пуль, ручные гранаты, кинжал и штуцер. Ту самую знаменитую казачью шашку пластун носил лишь в части или когда предстояло вступить в открытый бой. Даже штуцер пластуны использовали далеко не во всех случаях, предпочитая действовать кинжалом, нагайкой или руками. Гранаты использовали в крайнем случае – как правило, для того, чтобы забросать противника в случае обнаружения, а затем «сделать ноги».В условиях Кавказской войны пластуны оказались просто незаменимыми. Они, прекрасно знакомые с образом жизни и тактикой ведения боя горцев, противостояли последним так, как в ХХ веке спецподразделения противостояли повстанцам в странах «третьего мира» - действовали их же методами. Тем более ужасными казались пластуны командованию европейских армий, которым предстояло столкнуться с «казачьим спецназом» во время Крымской войны.Пластуны использовались российской армией для организации диверсий в тылу противника и для выбивания артиллеристов, что позволяло нейтрализовать вражескую артиллерию. 28 ноября 1854 года пластуны, вырезав французских часовых, взяли в плен целую мортирную батарею и, заставив пленных нести орудия, унесли в расположение русских войск три шестипудовых ствола мортир.Собственно говоря, именно применение пластунов в Крымскую войну дало начало формированию подразделений военной разведки в составе обычных армейских пехотных полков. Сначала такие подразделения были «неофициальными» - командиры полков отбирали наиболее отважных, умных и подготовленных солдат, вооружали их штуцерами и отправляли в ночные дозоры. Конечно, уровень подготовки у таких армейских разведчиков был пониже, чем у пластунов, но это не означало, что они сражались менее отважно.Во время боев при обороне Севастополя отличилось много кубанских пластунов, а 2-й Кубанский пластунский батальон даже получил Георгиевское знамя с надписью «За примерное отличие при обороне Севастополя 1854 и 1855 годов». 8-й пластунский батальон был награжден Георгиевским знаменем с надписью «За отличие при взятии крепости Анапы 12 июня 1828 года и примерное мужество при обороне Севастополя 1854 и 1855 годов».Во время Первой мировой войны на фронт отправились 24 пластунских батальона. Интересно, что пластуны воевали практически на всех участках фронта. Например, на Кавказском фронте отряды пластунов смогли просочиться даже на территорию современного Ирака. Одним из наиболее ярких эпизодов в истории пластунов стала оборона Сарыкамыша. Турецкая дивизия, двигавшаяся в авангарде основных сил турецкой армии, была остановлена сводным отрядом пограничников и ополченцев, а затем в город стали подтягиваться войска. На протяжении четырех дней 1-я кубанская пластунская бригада вела ожесточенные бои на улицах города. Но турки все же смогли захватить вокзал и казармы. На четвертый день боев в резерве оставались лишь две сотни 6-го Кубанского пластунского батальона, которые командование решило бросить в бой поздним вечером. Не сделав ни единого выстрела, пластуны смогли проникнуть в расположение турецких войск и устроить там самую настоящую резню.Вскоре турки начали отступать, а пластуны, преследовавшие их, порубили многочисленный турецкий отряд в рукопашной схватке. Турки тогда потеряли около 800 человек убитыми и ранеными. Русская армия была спасена пластунами от окружения. И вышестоящее командование не оставило подвиг пластунов без награды. 6-й Кубанский пластунский батальон за сражение в Сарыкамыше получил право на ношение вензеля императора, а Николай II лично прибыл на фронт, чтобы произвести награждение отважных пластунов.Пластуны отличились и в целом ряде десантных операций. Например, именно пластуны обеспечивали захват русской армией важнейшего турецкого порта Трапезунд, из которого осуществлялось снабжение действовавшей против русских 3-й турецкой армии. Три состава сменилось в пластунских частях за годы Первой мировой войны. Потери были высокими, но и воевали пластуны крайне мужественно.Революция и Гражданская война ознаменовали конец пластунских подразделений старой русской армии. Большая часть пластунов оказалась в составе Добровольческой армии, сражалась на стороне «белых» на Кавказе. Кто погиб, кто ушел в эмиграцию. Кстати, в эмиграции некоторые казаки-пластуны поступили на службу в иностранные армии и там внесли существенный вклад в формирование специальных подразделений уже армий иностранных государств.В Советской России о пластунах надолго забыли – «расказачивание» не позволяло вспоминать о героизме отважных во воинов. С другой стороны, создавались уже новые специальные разведывательно-диверсионные подразделения РККА и НКВД, которые не уступали пластунам императорской армии по своему уровню подготовки.В конце 1930-х годов советское руководство сняло ограничения на службу казаков в Красной Армии. Некоторые кавалерийские части получили название «казачьих». В годы Великой Отечественной войны вспомнили и о пластунах. В начале сентября 1943 года 9-я горнострелковая дивизия, участвовавшая незадолго до этого в боях за Краснодар и получившая почетное наименование «Краснодарской», была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего. Вскоре она была полностью переформирована и на ее базе создана 9-я пластунская стрелковая Краснодарская Краснознамённая ордена Красной Звезды дивизия имени ЦИК Грузинской ССР.Комплектовалась дивизия преимущественно представителями кубанского казачества – советское руководство к этому времени уже поняло, что казаки – серьезные воины и было бы глупо не использовать их природную отвагу и боевые качества. Подразделения 9-й пластунской дивизии принимали участие в Висло-Одерской, Моравско-Остравской, Пражской и других операциях, освобождали от немецко-фашистских захватчиков города и населенные пункты западных областей и республик СССР, стран Восточной Европы.В состав 9-й дивизии входили 36-й пластунский стрелковый полк, 121-й Краснознамённый пластунский полк, 193-й пластунский стрелковый полк, 1448-й самоходно-артиллерийский полк, 256-й артиллерийский полк, 55-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 26-я разведывательная рота, 140-й сапёрный батальон, 232-й отдельный батальон связи (1432-я отдельная рота связи), 123-й медико-санитарный батальон, 553-я отдельная рота химической защиты, 161-я автотранспортная рота, 104-я полевая хлебопекарня, 156-й дивизионный ветеринарный лазарет, 203-я полевая почтовая станция и 216-я полевая касса Госбанка. Командиром дивизии был назначен генерал-майор Петр Иванович Метальников (1900-1969).После войны, в 1946 году, дивизия была переформирована в 9-ю отдельную кадровую пластунскую стрелковую Краснодарскую, Краснознаменную, орденов Кутузова и Красной Звезды бригаду имени Верховного Совета Грузинской ССР. В 1949 году на основе бригады была воссоздана 9-я горнострелковая Краснодарская, Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия, размещенная в Майкопе. В 1954 году дивизия была переименована в 9-ю стрелковую, а в 1957 году – в 80-ю мотострелковую. В 1964 году номер дивизии был восстановлен, а в 1992 году из 9-й мотострелковой дивизии была сформирована 131-я отдельная мотострелковая Краснодарская, Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды, Кубанская казачья бригада.С 2009 года преемницей перечисленных бригад и дивизий является 7-я Краснодарская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды военная база, дислоцирующаяся в Абхазии. Таким образом, славные традиции кубанских казаков, сражавшихся во всех войнах, ведшихся Российской империей, Советским Союзом, Российской Федерацией, сохраняются и по сей день.Фундамент, заложенный пластунскими отрядами Кубанского казачьего войска, сейчас активно используется спецподразделениями российской армии и других силовых структур страны. А само слово «пластун» ассоциируется у нас с неимоверной удалью и удивительными навыками бесшумно снимать часового, захватывать вражеского «языка», проводить самые невероятные операции в тылу противника.