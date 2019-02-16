США увеличили помощь Украине до 700 млн. долларов
Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный американским Конгрессом пакет законодательных актов на выделение Украине финансовой помощи почти на 700 млн. долларов в 2019 году. Об этом сообщило посольство Украины в США, сделав соответствующую запись на своей странице в Facebook.
Согласно опубликованной записи, подписанный Трампом пакет законодательный актов "существенно увеличивает помощь Украине на этот год". Среди подписанных документов основное место занимает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Именно этот законодательный акт предусматривает выделение Украине дополнительных средств в объеме 445,7 млн. долларов. Часть выделенных средств будет направлена на увеличение расходов по военно-технической поддержке Украины по программе "Зарубежное военное финансирование".
Как заявили в украинском посольстве, совокупно Соединенные Штаты выделили Украине в этом году, с учетом ранее выделенных Пентагоном 250 млн. на поставки вооружений, финансы на сумму в 695,7 млн. долларов.
В прошлом году Вашингтон выделил Киеву 620,7 млн. долларов, из которых 200 млн. пошли на военные нужды.
Согласно опубликованной записи, подписанный Трампом пакет законодательный актов "существенно увеличивает помощь Украине на этот год". Среди подписанных документов основное место занимает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Именно этот законодательный акт предусматривает выделение Украине дополнительных средств в объеме 445,7 млн. долларов. Часть выделенных средств будет направлена на увеличение расходов по военно-технической поддержке Украины по программе "Зарубежное военное финансирование".
Как заявили в украинском посольстве, совокупно Соединенные Штаты выделили Украине в этом году, с учетом ранее выделенных Пентагоном 250 млн. на поставки вооружений, финансы на сумму в 695,7 млн. долларов.
В прошлом году Вашингтон выделил Киеву 620,7 млн. долларов, из которых 200 млн. пошли на военные нужды.
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