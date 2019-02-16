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Засекреченные системы борьбы с БПЛА были применены во время ЧМ-2018

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Во время прошедшего летом прошлого года чемпионата мира по футболу, российские военные с помощью различных комплексов защиты предотвратили 50 несанкционированных полетов дронов. Об этом заявил председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба полковник Андрей Кайман.

Засекреченные системы борьбы с БПЛА были применены во время ЧМ-2018



Выступая на форуме "Технологии безопасности" представитель Генштаба заявил, что из 50 беспилотников, два были кустарной сборки, 23 - неустановленных производителей, 14 аппаратов типа Mavic, один — Inspire, четыре — Phantom. Наиболее эффективно сработали средства подавления БПЛА, такие, как Силок, Маяк, Следопыт-9М, Зонт-1, Зонт-2 и Пелена-ВКР. В основном это закрытые разработки, о которых открытой информации мало. Известно, что "Зонт" обеспечивает защиту от американских ракет с лазерной и тепловизионной головкой самонаведения типа Maverick, управляемых артиллерийских снарядов типа Copperhead, способен при угрозе атаки скрыть технику под аэрозольной завесой. "Силок" позволяет создать вокруг объекта защиты "купол" радиусом два километра.

Также для противодействия БПЛА применялись переносные средства противодействия, типа Ступор, Багор, Стрела-ЭКА, Стилет и Фантом, напоминающие стрелковое оружие. Из всех примененных комплексов. более-менее известны характеристики только Ступора.

Комплексы, в зависимости от назначения и ТТХ, применялись пешими патрулями, стационарно, с самолетов и кораблей.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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